México mató a ‘El Mencho’. ¿Qué sigue para el cártel que lideró?

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ​más conocido como el Mencho, fue un narcotraficante mexicano y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación desde su fundación en 2009 hasta su captura y muerte durante una operación militar del Ejército Mexicano en 2026. (Anayeli Tapia/Infobae)

Uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo ha sido asesinado, pero la pregunta sigue siendo si su muerte destruirá la organización que construyó, la cual distribuye cocaína, metanfetamina y otras drogas desde México hacia Estados Unidos y hasta Australia.

Las fuerzas de seguridad mexicanas mataron al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el domingo. Casi de inmediato, Guadalajara, la tercera ciudad más grande de México y capital del estado de Jalisco, se sumió en el caos cuando el cártel respondió con represalias: la violencia se extendió a ciudades y destinos turísticos de playa en todo el país mientras hombres armados incendiaban tiendas y bancos y bloqueaban carreteras.

Dónde ha estallado la violencia en México

Turistas caminan junto a los restos quemados de autobuses tras una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado después de una operación militar en la que murió el jefe del cártel Nemesio Oseguera, 'El Mencho', en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, México. REUTERS/Alfonso Lepe

La supervivencia del cártel depende ahora de la rapidez con que pueda designar un sucesor y cerrar filas, o podría fragmentarse si las facciones internas pelean por el poder.

Otra pregunta es si el gobierno mexicano puede sostener una guerra en dos frentes: también libra una sangrienta batalla contra el Cártel de Sinaloa, el archienemigo del grupo Jalisco.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es una vasta empresa criminal que trafica drogas alrededor del mundo, pero también cultiva aguacates, introduce migrantes ilegalmente a Estados Unidos desde lugares tan lejanos como China y participa en minería ilegal de oro en América del Sur.

“Sin duda alguna, este es el golpe más importante que se le ha dado al narcotráfico en México desde que el narcotráfico existe en México”, dijo Eduardo Guerrero, exfuncionario de seguridad mexicano y experto en los grupos delictivos del país.

“Nunca en México ha habido una organización con la presencia, el control territorial o la penetración política que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación”, agregó Guerrero. “Los cárteles que teníamos en México eran de naturaleza más regional.”

Sin embargo, pocos analistas creen que este sea el fin del cartel.

La organización de Oseguera surgió de las ruinas de otro grupo criminal, el Cártel Milenio, que se desintegró en disputas internas después de que su liderazgo fue capturado y eliminado. Para 2009, Oseguera había salido victorioso y separó a sus fuerzas para formar el cártel Jalisco.

La mayoría de los cárteles mexicanos son dinásticos, señaló David Saucedo, consultor de seguridad, y las sucesiones más limpias suelen ser aquellas que mantienen el poder dentro de la familia.

Pero varios de los hermanos de Oseguera han sido detenidos, al igual que su hijo, un comandante de alto rango del cártel Jalisco hasta que fue extraditado a Estados Unidos en 2020. Rosalinda González Valencia, ahora viuda de Oseguera, podría presentar su candidatura: es hija de un narcotraficante y una de las operadoras financieras más importantes del cártel, aunque su ascenso es poco probable.

“En un ambiente lleno de machismo, es difícil que una mujer asuma el mando de una organización criminal en México”, dijo Saucedo.

En cambio, uno de los cuatro comandantes de Oseguera podría asumir el liderazgo, si logran ponerse de acuerdo entre ellos. “De lo contrario, estallaría una guerra de sucesión”, advirtió Saucedo.

“Esto es bueno para Washington, sin duda, porque lo que buscan son cárteles debilitados y una reducción de los envíos de droga”, añadió Saucedo. “Esto es una mala noticia para México porque cárteles más pequeños significan cárteles más violentos, y los homicidios y otros crímenes aumentarán.”

Si el Cártel Jalisco Nueva Generación cae en una lucha por el liderazgo, la violencia podría extenderse por todo México. Los estados más violentos del país son aquellos donde las organizaciones delictivas pelean por el dominio. Cuando un grupo tiene el control, tiende a emerger una paz tensa.

Oseguera convirtió al cártel Jalisco en una de las organizaciones criminales más temidas de México, con una brutalidad notable incluso dentro del panorama nacional de decapitaciones, desmembramientos y cuerpos colgados de puentes. El cártel se convirtió en uno de los mayores traficantes de cocaína del mundo y el mayor traficante de metanfetamina, aunque en gran medida se mantuvo al margen del fentanilo. Formó alianzas en todo el mundo, trabajando con bandas en lugares tan lejanos como África y Australia para expandir su alcance.

Pero funcionarios estadounidenses afirman que estaban empezando a reunir evidencia de que el cártel estaba entrando al mercado del fentanilo, según dos funcionarios de EE. UU. que hablaron bajo condición de anonimato para compartir sus hallazgos. Ese negocio ha sido históricamente dominado por el Cártel de Sinaloa, pero los decomisos de fentanilo en Estados Unidos el año pasado revelaron rastros químicos que vinculaban esas incautaciones con territorio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, dijeron esos funcionarios.

Miembros de la Guardia Nacional resguardan una glorieta en una avenida principal, tras un operativo militar en el que, según autoridades mexicanas, el jefe del cartel Nemesio Oseguera, "El Mencho", fue abatido en el estado de Jalisco, en Guadalajara, México, el 23 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis González

La muerte de Oseguera el domingo sorprendió a analistas de seguridad y diplomáticos que habían asumido que el gobierno mexicano estaba demasiado atascado en su lucha contra el Cártel de Sinaloa como para abrir un segundo frente. Los dos cárteles son los más poderosos de México, con armamento y capacidad de combate que frecuentemente supera al del gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum podría enfrentar ahora uno de los capítulos más violentos y trascendentales en la historia reciente de México.

Su predecesor como presidente, Andrés Manuel López Obrador, se negó a confrontar a los cárteles y adoptó en cambio una política que llamó “abrazos, no balazos”. Eso implicó incrementar el gasto en programas sociales para alejar a los combatientes del cártel del campo de batalla. La estrategia no funcionó. La violencia se disparó durante su mandato y los cárteles se apoderaron de más territorio.

Cuando Sheinbaum asumió el poder a finales de 2024, desplegó cientos de tropas en el estado de Sinaloa, que había sido sacudido por disputas internas tras el arresto por parte de Estados Unidos, arrestó a uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa poco antes de su elección.

La concentración del gobierno mexicano en Sinaloa benefició al Cártel Jalisco Nueva Generación, que expandió su territorio y sus filas. Las disputas internas llevaron a los ‘Chapitos’, una poderosa facción del grupo sinaloense, a aliarse con el grupo Jalisco el año pasado. Esa unión convirtió al Cártel Jalisco Nueva Generación en la organización narcotraficante más poderosa del mundo, según funcionarios estadounidenses.

Al parecer, el gobierno mexicano ha dividido las operaciones entre sus fuerzas de seguridad. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabeza la lucha contra el Cártel de Sinaloa, mientras que el ejército lideró la operación para matar a Oseguera.

Los analistas señalaron que esa división podría generar problemas si las fuerzas de seguridad no coordinan, comparten inteligencia e implementan una visión conjunta sobre cómo desmantelar a los cárteles.

Se considera que García Harfuch tiene una estrategia integral para enfrentar a los cárteles sobre el terreno al mismo tiempo que apoya el trabajo de investigación para desenredar sus complejas estructuras de liderazgo y redes financieras. El ejército tiende a desplegar fuerza bruta, lo cual hace poco en el largo plazo para desmantelar a los cárteles, dicen los analistas.

El enfoque de García Harfuch se asemeja a los esfuerzos que han funcionado en otros países, incluida Colombia.

Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen atravesados em vialidades importantes de la ciudad, esto como resultado de ola de violencia que se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

John Creamer, quien en un cargo anterior como subjefe en la Embajada de EE. UU. en la Ciudad de México estuvo involucrado en un intento previo de capturar a Oseguera, dijo: “Capturar a una figura como el Mencho no es fácil.”

“Sin conocer los detalles, habla de las habilidades técnicas de las fuerzas de seguridad mexicanas y muestra el compromiso político del gobierno para confrontar a estos grupos”, añadió Creamer.

Si bien la caída de los jefes de cártel acapara la atención, es crucial eliminar también los mandos intermedios, señalaron los analistas. El mando intermedio es el eslabón entre el liderazgo y los soldados rasos, y utiliza el conocimiento local para reclutar y ejecutar estrategias.

Diego Molano Aponte, quien se desempeñó como ministro de Defensa de Colombia entre 2021 y 2022, señaló: “Cuando quieres desmantelar estas organizaciones, tienes que ir por el rey, tienes que desmantelar sus actividades de gestión de activos ilegales, tienes que golpear a múltiples actores en toda la cadena de mando.”

Desde que Estados Unidos inició su guerra contra las drogas hace casi seis décadas, múltiples narcotraficantes han sido arrestados o asesinados y cárteles han sido desmantelados.

Sin embargo, más personas en el mundo consumen drogas que nunca. Se estima que 25 millones de personas consumieron cocaína en el mundo en 2023, en comparación con 17 millones una década antes, según un informe de Naciones Unidas publicado el año pasado.