“Si tocan a estadounidenses habrá graves consecuencias”, advierte La Casa Blanca a cárteles mexicanos

Luego de que este martes la Casa Blanca confirmara que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en los eventos violentos que se desataron tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por parte de autoridades mexicanas, se advirtió a los cárteles de la droga sobre “graves consecuencias” si hieren a algún ciudadano de ese país.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, señaló en entrevista con el medio Fox News que “en este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los cárteles de la droga saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense o afrontarán graves consecuencias como ya está ocurriendo”.

La portavoz de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló en la entrevista que la operación, que fue llevada a cabo con éxito por parte de las autoridades mexicanas para abatirl al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado domingo, contó con la colaboración de la inteligencia estadounidense.

Leavitt dijo que “esto no hubiera sido posible sin el liderazgo del presidente Trump” y recordó cómo la administración ha designado a los Cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y las “medidas letales” tomadas contra lanchas que presuntamente cargan droga en el Caribe y el pacífico para detener el flujo de sustancias ilícitas en Estados Unidos.

Además, aclaró que “Washington está coordinado, cooperando y presionando al gobierno mexicano para que haga más para acabar con el flagelo de las drogas mortales que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos”.

Información en desarrollo...