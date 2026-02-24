Nuevo líder del CJNG: las pistas que dejan los corridos sobre el próximo sucesor de “El Mencho”

El Mencho, líder del CJNG, murió el 22 de febrero de 2026. (Fotoarte: Steve Allen)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido en Tapalpa, Jalisco, por fuerzas federales, dejó a uno de los cárteles más poderosos y violentos de México sin un sucesor claro.

Aunque agencias de inteligencia de México y Estados Unidos han identificado a varios operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como posibles herederos, la disputa por el liderazgo también se refleja en la cultura popular, especialmente en los narcocorridos, que funcionan como declaraciones no oficiales del propio grupo criminal.

¿Qué revelan los corridos sobre el sucesor de “El Mencho”?

Durante años, dentro y fuera del CJNG se tuvo en mente a Rubén Oseguera González, “El Menchito”, como el heredero natural de su padre. Sin embargo, tras su captura, extradición a Estados Unidos y posterior condena a cadena perpetua, el escenario cambió por completo, aún más considerando su modelo de franquicia.

Cártel Jalisco Nueva Generación (Ilustración: Infobae México)

En el universo del narcotráfico mexicano, los narcocorridos funcionan como mensajes importantes. Estos suelen ser aprobados por los propios líderes criminales de los que se hablan y muchas veces operan como declaraciones no oficiales sobre la estructura, los roles, los lemas y las decisiones del grupo. Por eso, el contenido de sus letras es tan observado.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, ha sido señalado tanto por autoridades estadounidenses como un posible heredero del liderazgo. Sin embargo, lo más revelador es que, desde 2022, han aparecido corridos donde habla de “El Jardinero” como sucesor.

(Departamento de Estado de EEUU)

En el corrido “El Sucesor” de Gerardo Díaz y su Gerarquía, se escucha: “Que soy el sucesor, eso es lo que se dice [...] también dicen que soy la mano derecha el viejo”.

Y en el tema “El Jardinero” de Los Farmerz, lanzado en 2025, la afirmación es todavía más directa: “Mi santo y seña salió en la prensa: que yo soy el sucesor de la empresa”.

Estas canciones hacen referencia a su papel operativo, su relación directa de lealtad con “El Mencho” (“Cuatro en el chaleco. Aquí, por Don Mencho, ponemos el pecho”), y su capacidad para “sembrar y cosechar” en el negocio, aludiendo tanto al trasiego de drogas como al manejo de las finanzas del grupo.

El corrido incluso desafía abiertamente a las autoridades estadounidenses, mencionando la recompensa de cinco millones de dólares que la DEA ofrece por él: “Que hay cinco millones para los hocicones. Primito gabacho, no se ande con ilusiones. Sabe dónde vivo, aquí lo recibo”.

El perfil de “El Jardinero” no solo se ha fortalecido por la música, sino también por su habilidad para negociar alianzas con otros cárteles, entre ellos La Familia Michoacana y Los Chapitos.

Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El R2

Sin embargo, la pugna por el liderazgo no está resuelta. Ricardo Ruiz Velasco, alias “El RR” o “Doble R”, figura relevante del CJNG en Guadalajara, también utiliza la música para enviar mensajes claros.

En el corrido “Aquí No Hay Sucesor” de Jesús Payán e Imparables (2024), “El RR” responde a quienes especulan sobre la sucesión y rechaza cualquier autoproclamación: “Por redes salió el mitote que yo soy el sucesor y yo mismo les aclaro que aquí solo hay un patrón, aquí manda el señor Mencho, mis respetos pa’ el viejón”, se escucha.

Otro aspecto importante de este corrido es la retirada de esta canción de plataformas digitales, que ha alimentado rumores sobre una posible presión interna tras verse como una respuesta al corrido para “El Jardinero”.

Durante varios años, la figura de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, dominó las apuestas como otro heredero de El Mencho. Su parentesco —es hijastro de Nemesio Oseguera y miembro de la influyente familia González Valencia—, así como su historial como jefe del Grupo Élite y operador de confianza en la estructura, parecían apuntar a una sucesión casi dinástica.

Juan Carlos Valencia González, El 03, es hijastro del 'El Mencho'.

En ese contexto, varios narcocorridos populares lo ubicaron explícitamente como nuevo jefe en la organización. Temas como “Presidente” —interpretado por Gabito Ballesteros, Luis R. Conríquez y Natanael Cano— mencionan:

“A la orden del tres y también del M [...] las armas exportadas me las mandan en paquete, llegan de Rusia a Jalisco, la línea directa el flete”.

En otros corridos se escucha: “Ya hay un tres que lleva la batuta, jefe, usted aquí manda... Todos por el jefe tres, a lado va el gallero que no se le raja...”.

Perfiles: ¿quiénes son los cinco posibles sucesores?

El vacío dejado por El Mencho ha abierto la puerta a una lista de posibles sucesores, cada uno con fortalezas y debilidades propias. Según reportes de inteligencia, los cinco perfiles que encabezan la disputa son:

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, 'El Sapo'

Audias Flores Silva, “El Jardinero” : operador regional con fuerte presencia en Michoacán, Jalisco y Nayarit, conocido por su capacidad para negociar alianzas y su bajo perfil mediático.

Juan Carlos Valencia González, “El 03” : Nacido en California y con nacionalidad estadounidense y mexicana, es hijo de Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa”, encargada del aparato financiero de la organización. El 03 se ha desempeñado principalmente como jefe del Grupo Élite, el brazo armado más temido y violento del cártel, responsable de operaciones de alto impacto, ejecuciones selectivas y la defensa de plazas en disputa.

Ricardo Ruiz Velasco, “El RR” o “Doble R” : jefe en Guadalajara, conocido por su control de la infraestructura urbana del cártel y su tendencia a la violencia visible.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” : figura relevante, especializado en reclutamiento y entrenamiento, con historial de violencia y polémica por métodos de adiestramiento, lo que lo hace menos viable como sucesor principal para la cúpula.

Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”: coordinador de esquemas de robo de combustible y con poder regional en Michoacán. Aunque su base es más local, su control de financiamiento alternativo lo coloca como pieza clave en el reacomodo del grupo.