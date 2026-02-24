Sheinbaum garantiza que no hay “ningún riesgo” para el Mundial 2026 tras actos de violencia por abatimiento de El Mencho

REUTERS/Raquel Cunha TPX IMÁGENES DEL DÍA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existen “todas las garantías” para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara, pese a los recientes hechos de violencia registrados el domingo 22 de febrero en Jalisco y otras entidades del país, tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Durante la conferencia matutina de este martes 24 de febrero en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las condiciones de seguridad rumbo al torneo internacional y sostuvo que no habrá “ningún riesgo” para los visitantes.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en Guadalajara?

La ciudad de Guadalajara albergará cuatro encuentros de la fase de grupos en el Estadio Guadalajara. El calendario contempla:

11 de junio: Corea del Sur vs. ganador de la repesca europea.

18 de junio: México vs. Corea del Sur.

23 de junio: Colombia vs. ganador de la repesca intercontinental.

26 de junio: Uruguay vs. España.

México será anfitrión por tercera ocasión

El Mundial 2026 marcará la tercera ocasión en que México sea sede de la justa, tras haber albergado las ediciones de 1970 y 1986. Sin embargo, en esta ocasión el país compartirá la organización con Estados Unidos y Canadá.

El territorio mexicano contará con tres ciudades anfitrionas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde en total se disputarán 13 partidos del certamen.

Además, ciudades como Pachuca, Cancún, Tijuana, León, Puebla y Mérida serán bases operativas y centros de entrenamiento para las selecciones participantes.

El encuentro inaugural de la Copa Mundial 2026 se disputará el jueves 11 de junio en el "Estadio Azteca", en la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica.