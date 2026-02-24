De “El Chapo” a “El Mencho”: cuatro capos que cayeron por su debilidad a las mujeres

Más allá de las armas y el poder, el amor y la vanidad sentimental han precipitado la caída de algunos de los capos más buscados de México. (Cuartoscuro/DEA/Redes sociales)

En el mundo del narcotráfico mexicano, donde la violencia, el poder y la lealtad suelen marcar el destino de los grandes capos, un factor mucho menos calculado ha resultado letal para algunos de los criminales más buscados: sus relaciones sentimentales.

La historia reciente del crimen organizado en México demuestra que la vida amorosa de los líderes de cárteles es, frecuentemente, el talón de Aquiles que termina por quebrar sus redes de impunidad.

Por eso, en la persecución contra estos personajes, la inteligencia oficial no solo monitorea rutas de droga o comunicaciones encriptadas, sino que también pone especial atención en su entorno íntimo.

Capturas espectaculares y operativos meticulosos han tenido como punto de partida la vigilancia de novias, esposas o amantes. Ya sea por una simple llamada telefónica, el seguimiento a un colaborador sentimental o la vanidad de compartir detalles personales en redes sociales, la debilidad por las mujeres ha sido determinante para la caída de figuras tan emblemáticas, como recientemente ocurrió con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Estos son cuatro de los casos más notorios en los que el amor, los vínculos familiares o la vanidad sentimental jugaron un papel decisivo en la captura o muerte de los criminales más buscados de México.

Rafael Caro Quintero: la llamada que selló su destino

En 1985, Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fue capturado en Costa Rica tras una operación que se detonó por una llamada telefónica de su pareja, Sara Cosío Vidaurri.

Después del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, Caro Quintero huyó a Costa Rica acompañado de Cosío, una joven de la alta sociedad jalisciense. El romance entre ambos fue breve pero intenso, y la presencia de Sara en su vida marcó tanto su destino personal como el final de su libertad.

Ya instalados en una mansión millonaria en Alajuela, Costa Rica, la familia de Sara reportó su desaparición como un posible secuestro. La joven, buscando tranquilizar a sus padres, realizó una breve llamada telefónica. Las autoridades estadounidenses, que ya tenían intervenidas las líneas de la familia, rastrearon la comunicación y ubicaron el escondite del capo. El 18 de septiembre de 1985, Caro Quintero fue arrestado y extraditado a México, donde fue sentenciado a 40 años de prisión por homicidio, secuestro y delitos contra la salud.

Tras la captura, Sara Cosío fue trasladada a la embajada mexicana en Costa Rica y, al regresar a México, optó por el silencio y la discreción. Caro Quintero fue liberado en 2013 y recapturado en 2022; en febrero de 2025 fue entregado a las autoridades estadounidenses, donde tiene un proceso abierto.

“El Chapo” Guzmán: mensajes y encuentros fatales

En las imágenes se ve a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; y a la actriz mexicana Kate del Castillo. (CUARTOSCURO)

El caso de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, es quizá el más mediático de los últimos años. Tras su fuga del penal del Altiplano en 2015, el líder del Cártel de Sinaloa mantuvo una comunicación constante con la actriz Kate del Castillo, a quien admiraba desde hacía tiempo.

Los mensajes románticos y los planes para producir una película sobre su vida fueron rastreados por la inteligencia mexicana y estadounidense, lo que permitió ubicar con precisión sus movimientos.

Además, las autoridades monitorearon las comunicaciones y encuentros de “El Chapo” con otras mujeres clave en su entorno, como su esposa Emma Coronel Aispuro y Lucero Guadalupe Sánchez, conocida como “Chapodiputada”. La organización de encuentros clandestinos y el uso de teléfonos presuntamente encriptados facilitaron la labor de rastreo de los órganos de inteligencia.

En enero de 2016, “El Chapo” fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, después de que las autoridades interceptaron mensajes y ubicaron a personas de su entorno sentimental.

La fascinación del capo por mantener contacto con mujeres de su círculo resultó clave para su caída definitiva.

Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”: el círculo sentimental bajo la lupa

La Barbie sostuvo un romance con una de las bailarinas de Grupo Climax

La historia personal de Édgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, va mucho más allá de su papel como operador clave del Cártel de los Beltrán Leyva.

De tez blanca, ojos azules y ciudadanía estadounidense, “La Barbie” rápidamente se ganó un lugar entre las organizaciones criminales más poderosas de México, tanto como jefe de sicarios como enlace de la DEA. Pero su vida amorosa y su relación con el mundo del espectáculo también captaron la atención pública.

Antes de su detención en 2010, “La Barbie” llevaba un estilo de vida ostentoso, frecuentando antros y restaurantes exclusivos. Uno de los episodios más conocidos es su relación con Priscila Montemayor, hija del empresario transportista Carlos Montemayor. El vínculo sentimental y de negocios con la familia Montemayor le permitió a Valdez Villarreal traficar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos y planear una boda de alto perfil en Acapulco.

Sin embargo, dicha ceremonia fue frustrada cuando Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, lo alertó de un operativo en su contra, obligándolo a cancelar todo.

El historial romántico de “La Barbie” habría incluido también una relación con la actriz tamaulipeca Arleth Terán. Según testimonios recogidos en el libro “Emma y las otras señoras del narco” de Anabel Hernández, la relación fue “estable y constante”, con salidas a restaurantes y obsequios de lujo, aunque Terán ha negado públicamente el vínculo. La infidelidad llegó a oídos de Priscila Montemayor, quien lo confrontó, pero Valdez Villarreal respondió con cinismo y ostentación de poder.

Otra figura relacionada con él fue la bailarina Juana Hilda González Lomelí, exintegrante del grupo Climax, a quien conoció en Acapulco. Juana Hilda, hoy presa por su participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, confesó ante la PGR su relación con el capo.

El seguimiento a su círculo sentimental y las redes de apoyo femenino fueron cruciales para su localización. La vigilancia de domicilios, contactos y movimientos de sus parejas permitió que, finalmente, en 2010, “La Barbie” fuera detenido sin disparos en el Estado de México, marcando el fin de un capo cuya vida personal y criminal se tejió entre el narco y el espectáculo.

“El Mencho” y cita de San Valentín

Guadalupe Moreno Carrilla es señalada por la Sedena como la pareja del líder del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso más reciente y de mayor impacto es el de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras años de evadir a las autoridades, su localización fue posible gracias a la cita que decidió detener con su pareja sentimental días después de San Valentín.

La inteligencia militar detectó los movimientos de esta persona, lo que permitió confirmar el refugio del capo en una exclusiva cabaña de Tapalpa, Jalisco.

Documentos filtrados y reportes de la Sedena identifican a Guadalupe Moreno Carrillo como la pareja sentimental que fue pieza clave para ubicar a Oseguera Cervantes. Se presume que Moreno Carrillo tenía un rol activo dentro de la estructura criminal, figurando en listados de “coordinadores regionales y jefes de plaza” del CJNG.

El operativo final, encabezado por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, se planeó a partir de esa pista. Tras un fuerte enfrentamiento y un cerco en la zona boscosa, Oseguera Cervantes fue herido y murió durante el traslado a un hospital.

El refugio donde fue localizado era una cabaña de lujo en el Tapalpa, con arquitectura moderna, acabados de madera fina, muebles y habitaciones de lujo, altar personal y acceso directo al cerro. El operativo fue resultado de meses de inteligencia y coordinación binacional, y derivó en bloqueos y violencia en varios estados.

La caída de “El Mencho” repite el patrón de otros capos: un descuido en su círculo más íntimo lo que selló su destino.