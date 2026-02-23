Elon Musk, sin palabras ante ola de violencia por abatimiento de “El Mencho”

Elon Musk aparece pensativo ante el contexto de los ataques del CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco, que incluyen un autobús en llamas. (Infobae México / Jovani Pérez)

Elon Musk, CEO de SpaceX, Testa y X —anteriormente Twitter—, reaccionó en su red social a la ola de violencia que se registró en al menos 11 estados mexicanos tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El narcotraficante y seis miembros de su escolta personal murieron tras sostener un enfrentamiento con integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). “Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México", señaló la dependencia en un comunicado.

La caída de “El Mencho” generó una ola de violencia de parte del cártel en distintas ciudades de Jalisco, donde autoridades estatales activaron el Código Rojo —conjunto de protocolos de seguridad de máxima alerta.

Puerto Vallarta, ciudad clave en las operaciones del CJNG, registró bloqueos en distintos puntos y varios establecimientos fueron incendiados. Los disturbios fueron documentados en tiempo real en X.

La reacción de Elon Musk

Las imágenes tuvieron repercusión mundial y Elon Musk, CEO de la plataforma, no fue ajeno a la crisis de seguridad. Mediante su cuenta oficial, reaccionó a un video compartido por una agencia de noticias enfocada en conflictos civiles que compartió un video de los momentos posteriores al incendio de una sucursal de Costco en el puerto.

Musk fue breve y compartió un emoji que ilustra la expresión “sin palabras”. Su postura ante los acontecimientos en México generó cientos de reacciones, la mayoría videos compartidos por ciudadanos estadounidenses horrorizados por los disturbios del CJNG.

La caída de “El Mencho”

Este lunes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, indicó que el operativo para capturar a “El Mencho” se planeó tras avances de parte de inteligencia militar.

“El 20 de febrero, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con El Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que El Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí, con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación”, señaló.

Cronología de hechos tras la caída de “El Mencho”

Domingo 22 de febrero

Operativo Federal: Fuerzas federales de seguridad despliegan una ofensiva en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco . El objetivo principal es la captura del líder del CJNG.

Abatimiento de “El Mencho”: Tras un enfrentamiento con el ejército, se confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

Reacción Violenta en Jalisco: Sujetos armados realizan bloqueos en distintas vías del estado de Jalisco utilizando autos y camiones incendiados. Estas acciones buscan obstaculizar el despliegue de las autoridades tras el golpe a la estructura criminal.

Lunes 23 de febrero (Madrugada y transcurso del día)

Incidentes en la CDMX: Se registra el incendio de un vehículo en la zona sur de la Ciudad de México (colonias Chimalistac y San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón), lo que genera alarma entre la población civil.

Sesión Permanente de Seguridad: El Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la CDMX se declara en sesión permanente para monitorear posibles réplicas de violencia en la capital, en coordinación con el Gobierno Federal.

Comunicación Diplomática: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contacta a embajadas, consulados y al cuerpo diplomático acreditado para informar sobre la legalidad del operativo y asegurar la protección de extranjeros y nacionales.

Estado de Alerta de la Cruz Roja: La institución confirma que mantiene sus servicios prehospitalarios activos en todo el país y solicita a la ciudadanía respetar a sus unidades y personal.