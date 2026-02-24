Jalisco anuncia fecha para el regreso a clases: gobernador ve fin del Código Rojo

El mensaje fue compartido mediante los canales oficiales del mandatario. Crédito: X - @@PabloLemusN

La noche de este lunes 23 de febrero de 2026, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó la reanudación de las clases presenciales en todos los niveles a partir del miércoles 25 de febrero de 2026.

Durante el mensaje publicado en sus canales oficiales, Lemus anticipó que, si la situación permanece estable, la Mesa Estatal de Seguridad considerará levantar el Código Rojo en la sesión matutina del martes 24 de febrero.

El Código Rojo fue activado en la entidad tras los hechos de violencia generados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fuera abatido durante un operativo federal en Tapalpa.

El mandatario señaló que la activación del protocolo permitió una respuesta coordinada entre los tres niveles de gobierno para restablecer la seguridad y avanzar hacia la normalidad.

Destacó que las acciones implementadas desde el pasado 22 de febrero durante la contingencia de seguridad ayudaron a proteger a la ciudadanía y salvaguardar la infraestructura estratégica, lo que ha posibilitado la reactivación progresiva de actividades económicas, sociales y religiosas en el estado.

Además, hizo un llamado a la sociedad jalisciense para recuperar la ciudad y el estado.

Regreso a clases presenciales y normalización educativa

En el informe dirigido a la sociedad, Pablo Lemus anunció que las actividades escolares presenciales se reanudarán en todos los niveles educativos desde el miércoles 25 de febrero.

La decisión, según el mandatario, se tomó en acuerdo con la Mesa de Seguridad, al considerar que existen condiciones para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El gobernador subrayó que la reapertura de escuelas es clave para el proceso de recuperación tras la violencia generada por delincuentes luego de que fuera abatido “El Mencho”.

Restauración de servicios y reactivación económica

Por otra parte, el gobernador confirmó que las actividades económicas se reanudarán por completo a partir de mañana, martes 24 de febrero.

Las tiendas de autoservicio, centrales de abasto, instituciones bancarias y rutas de transporte foráneo recuperan su operación normal.

El transporte público, incluidas las plataformas digitales y de reparto de comida, funcionará con normalidad, además, se afirmó que el suministro de combustible y la operación de estaciones de servicio están garantizados.

Asimismo, en el área metropolitana de Guadalajara se normalizan los servicios municipales, como aseo público, alumbrado, mercados y espacios públicos.

Según declaraciones de Lemus, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara comienza a recuperar sus actividades regulares.

En el caso de Puerto Vallarta, el gobernador afirmó que “se ha desplegado suficiente personal para garantizar que se reanude el servicio del transporte público, el abasto de alimentos y servicios para toda la zona hotelera y la ciudadanía en general”.

Seguridad reforzada y posible conclusión del Código Rojo

El mensaje oficial destacó la llegada de 2 mil 500 militares enviados por el Gobierno Federal para fortalecer la seguridad en puntos estratégicos de Jalisco.

El gobernador informó que no existen reportes de nuevas incidencias, por lo que, de mantenerse la estabilidad, la Mesa Estatal de Seguridad podría levantar el Código Rojo este próximo martes 24 de febrero.

En su mensaje, Pablo Lemus dirigió un llamado a la sociedad jalisciense, especialmente a madres y padres de familia, empresarios, trabajadores, estudiantes, servidores públicos y líderes religiosos.

Invitó a mantener la unidad y el compromiso para recuperar la vida cotidiana y fortalecer el tejido social del estado.

“Es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro estado. Debemos de mantenernos muy unidos”, expresó el gobernador al cierre de su comunicado.