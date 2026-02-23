¿Guadalajara se queda sin Mundial? Esto dicen los estatutos de la FIFA tras operativo contra ‘El Mencho’

La tensión en el estado ha puesto en duda la capacidad de la ciudada para ser parte del Munidal. (Crédito: Especial)

La reciente detención y posterior reporte de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha desatado una ola de narcobloqueos y balaceras en el occidente del país, encendiendo las alarmas a menos de cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ante el caos, surge la duda: ¿podría México perder su sede por motivos de seguridad?

Si bien aún nos encontramos a más de tres meses de que dé inicio la justa, la inseguridad en nuestro país fue uno de los puntos que Gianni Infantino, titular de la FIFA, tomó en cuenta para la designación de encuentros.

En ese sentido, las autoridades mexicanas aseguraron un buen ambiente para todos los asistentes, desde equipos, cuerpos técnicos y hasta turistas que llegarán a nuestro país para poder disfrutar de uno de los eventos más esperados en el mundo deportivo.

El Estadio Akron fue seleccionado para ser mundialista. (REUTERS/Daniel Becerril)

El “Blindaje” de la FIFA: ¿Qué dicen los estatutos?

La FIFA no otorga sedes de forma irrevocable. El organismo cuenta con mecanismos legales estrictos que le permiten retirar la organización de un torneo si las condiciones no son óptimas. De acuerdo con los Estatutos de la FIFA y el Reglamento de la Copa Mundial 2026, existen causas específicas para la suspensión o reubicación de sedes:

Fuerza Mayor (Art. 5.9 del Reglamento): La FIFA tiene el derecho de cancelar, reprogramar o reubicar partidos (o la competición entera) a su entera discreción por causas de fuerza mayor, que incluyen guerras, disturbios civiles graves o riesgos inminentes a la seguridad.

Garantías de Seguridad: Cada país anfitrión firma contratos donde se compromete a garantizar la integridad física de jugadores, oficiales y aficionados. Si la FIFA determina que el Estado no puede cumplir con estos protocolos, el Consejo de la FIFA puede intervenir.

Suspensión de la Federación (Art. 16 de los Estatutos): Si la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no puede operar adecuadamente debido a la situación interna o si el gobierno interfiere de manera que comprometa la organización, el Congreso de la FIFA puede suspender a la federación miembro.

Existen contextos en los que la FIFA podría cambiar de opinión en cuanto a una sede. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

¿Se queda México sin Mundial?

La ciudad de Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas, ha sido el epicentro de la violencia tras el operativo militar contra el líder del CJNG. Bloqueos en las arterias principales y el cierre de comercios han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y federales.

A pesar de la gravedad de los incidentes, la postura oficial de la FIFA hasta finales de enero de 2026 ha sido de “plena confianza” en los operativos de seguridad diseñados por el Gobierno de México. No obstante, expertos legales señalan que la situación actual es un “escenario gris”:

La Cláusula de Rescisión: FIFA posee una cláusula que le permite mover partidos “por cualquier razón” si la seguridad no está garantizada. El Antecedente de Rusia: En 2022, la FIFA demostró que puede tomar decisiones administrativas rápidas por cuestiones de seguridad y política internacional, excluyendo a países de sus competiciones. Los Repechajes en Puerta: El riesgo más inmediato recae en los partidos de repechaje programados para marzo en el Estadio Akron. Si los bloqueos persisten, la FIFA podría optar por llevarse esos juegos a sedes en Estados Unidos como medida preventiva.

La Selección Mexicana jugará su segundo partido de la ronda de fase de grupos en Guadalajara. (Cortesía: FIFA)

¿Qué medidas se han tomado?

México solicitó previamente a EE. UU. una “tregua mundialista” para evitar crisis de violencia justo antes del torneo, pero el operativo reciente sugiere que las prioridades de seguridad nacional y binacional se impusieron sobre la agenda deportiva.

Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a la calma y asegura que los esquemas de protección para el Mundial siguen en pie. Sin embargo, los ojos de la FIFA —y del mundo— están puestos sobre el asfalto incendiado de Jalisco.