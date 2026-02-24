Hermana de Daniel Bisogno responde a Pati Chapoy tras acusaciones de negligencia hacia su madre

Pati Chapoy, acompañada de Cristina y Alex Bisogno, hermanos del fallecido presentador Daniel Bisogno, durante una emotiva entrevista en el programa Ventaneando. (YouTube: Ventaneando)

La hermana de Daniel Bisogno calificó como “totalmente injustas” las declaraciones de Pati Chapoy, quien afirmó que la señora Araceli, madre del conductor, se encontraba en malas condiciones de salud por falta de atención. Ivette negó de manera tajante esas versiones y aseguró tener la conciencia tranquila.

“Ha sido totalmente injusto, pero hay un Dios y creo en su justicia y en que las cosas se acomodan como debe ser. Tengo la conciencia tranquila. Hice lo más que pude por mi mamá. Hacía todo para que estuviera lo mejor posible”, declaró Ivette Bisogno en entrevista con TVNotas.

La hermana del presentador insistió en que las acusaciones carecen de sustento y afirmó que siempre procuró a su madre con dedicación y cariño.

Alex Bisogno fue acusado por Pati Chapoy de vaciar la casa de su hermano Daniel. (Foto: @bisognodaniel, Instagram)

Ausencia de la familia Bisogno en el homenaje de Ventaneando

El 20 de febrero, Ventaneando transmitió un homenaje a Daniel Bisogno, días antes de su aniversario luctuoso. Sin embargo, Ivette reveló que la familia no fue invitada al programa conducido por Ventaneando.

“No nos invitaron. Si lo hubieran hecho, yo creo que mi papá era capaz de haber ido”, explicó. También subrayó que no habría asistido por solidaridad con su hermano Alex Bisogno, a quien defendió frente a los señalamientos públicos.

Hermana de Daniel Bisogno y Pati Chapoy platican tras la despedida del conductor. (Ventaneando)

Los últimos meses de Daniel Bisogno y el duelo familiar

Ivette Bisogno relató que durante los últimos meses de vida de su hermano se mudó a su casa para acompañarlo y cuidarlo. “Me fui a vivir a su casa nueve meses. Yo le hacía de cenar, era su compañera. Daniel necesitaba ayuda y yo estaba ahí”, compartió. En ese contexto de duelo, la familia enfrentó ataques mediáticos que, según Ivette, agravaron el dolor.

El origen del conflicto entre Alex Bisogno y Pati Chapoy

La disputa se intensificó tras una entrevista de Alex Bisogno con el periodista Ernesto Hernández, donde señaló que una indiscreción al aire sobre la salud de Daniel habría afectado gravemente a su madre.

Chapoy negó cualquier responsabilidad y respondió: “¿Creen que soy tan poderosa para que con solo decirlo se muera una persona?”. Además, sostuvo que la señora Araceli ya presentaba un deterioro avanzado y lanzó la acusación directa: “Estaba muy grave, llena de ampollas en todo el cuerpo, porque no era atendida como se debía por sus hijos”.

El conflicto también se vincula con la sucesión testamentaria de Daniel Bisogno, proceso que abrió nuevas tensiones entre la familia y su exesposa, y que mantiene el enfrentamiento en el centro del debate público.