Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra fueron amigos muy cercanos, pero tras el divorcio del presentador, él rompió relaciones con la cubana. Crédito: @rbigorra, YT

En días pasados, la periodista Pati Chapoy reavivó la controversia en torno a la familia Bisogno al atribuir parte de la responsabilidad por el deterioro de la salud de Araceli Bisogno a la falta de atención de sus hijos Alejandro e Ivette, y deslindarse de las acusaciones en su contra sobre el fallecimiento de la madre de Daniel Bisogno.

Chapoy sostuvo ante los medios que “los rumores hacia mi persona van a continuar siempre, muy lamentablemente desde esa óptica el nombre de Pati Chapoy vende. Entonces cuando utilizan mi nombre para decir mentiras como el que yo ocasioné la muerte de la mamá de Daniel Bisogno, pues son mentiras”.

Durante su encuentro con la prensa por el aniversario número treinta del programa Ventaneando, Pati Chapoy denunció que tras la muerte de Daniel Bisogno en febrero de 2025, su hermano Alejandro supuestamente ingresó a la vivienda del conductor y retiró pertenencias que, según la periodista, correspondían a la hija de Daniel.

“El día que se murió él entró y saqueó todo lo que pudo. Cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija no a él”, afirmó Chapoy.

Pati Chapoy recordó con lágrimas el episodio en el que, en 1997, estuvo a punto de ser arrestada tras una demanda. (Captura de pantalla)

La conductora añadió que este presunto acto se habría realizado con la complicidad de Ernesto Hernández Villegas, excolaborador de televisión vinculado previamente a fraudes, y señaló: “De pronto se juntan dos personas malévolas como en el caso de Ernesto Hernández Villegas y el hermano de Daniel. ¿Por qué no le pregunto al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel?”.

Según Pati, la señora Araceli no fue bien atendida por sus hijos

Chapoy también detalló que Araceli Bisogno llegó a un estado crítico de salud antes de su muerte en febrero de 2024. Atribuyó este deterioro a la falta de cuidados proporcionados por sus hijos, quienes residían con ella.

“Yo recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal... Llena de ampollas en todo el cuerpo porque no era atendida como se debía por los hijos que vivían en esa casa. Y me refiero a Alejandro y a Ivette. La señora venía muy mal lamentablemente, por supuesto que le toca a todos que nos vamos a enfrentar a la muerte”, declaró Chapoy durante la conferencia de prensa.

Ivette Bisogno, hermana de Alejandro y del fallecido Daniel (Instagram)

La periodista relató que recibió información sobre la salud de Daniel Bisogno de parte de una persona cercana y que compartió esos detalles en televisión, lo que, según versiones, habría impactado a la señora Araceli Bisogno.

Chapoy se deslindó de cualquier responsabilidad, rechazando públicamente los rumores que la culpan por el desenlace de la madre del conductor. “¿Ustedes se creen que soy tan poderosa como para que con solo decirlo, se muera una persona?”, expresó ante los medios.

Raquel Bigorra y su percepción sobre los Bisogno

Ahora, en un reciente encuentro con los medios, Raquel Bigorra, quien por varios años fue muy cercana a la familia Bisogno, compartió su percepción sobre la relación entre dicho núcleo familiar.

Raquel y Daniel fueron amigos cercanos por mucho tiempo e incluso compadres (Cuartoscuro)

“Esa es una familia amorosa, esa es una familia que se cuidaban entre sí y esa era una familia que era precioso verlos los domingos ir todos juntos a comer. Entonces, lo que yo viví, si tú me preguntas, siempre los vi a todos, los vi siempre ocupados por sus papás. Un día hasta le dije, ‘No puede ser siendo tan canijo que tengas estos papás.’ O sea, yo lo molestaba y le decía, ‘¿Cómo es posible? Son un amor.’ Él los adoraba, eso es lo que yo te puedo decir. Y sus hijos y sus hermanos también”, dijo Bigorra, en contraste con lo que había declarado días antes Pati Chapoy.