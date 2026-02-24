Diputado del Partido Verde niega rompimiento de la coalición por reforma electoral

PVEM descarta rompimiento, pero la reforma electoral revela tensiones en la coalición gobernante.

La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum será presentada este miércoles por la coalición oficialista, luego de que se pospusiera su entrega prevista para hoy.

El aplazamiento ocurrió tras una reunión celebrada ayer en Palacio Nacional entre la mandataria y los dirigentes de los partidos aliados, donde se realizaron ajustes al proyecto.

De acuerdo con legisladores, la intención es afinar la redacción final para evitar fracturas internas y consolidar una propuesta que pueda reunir los votos necesarios en el Congreso.

PVEM rechaza “moneda de cambio” y descarta rompimiento con Morena y PT

El coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente, negó que exista un rompimiento dentro de la coalición y rechazó que haya condicionamientos políticos en torno a la reforma.

El Partido Verde descarta rompimiento en la coalición tras la reunión en Palacio Nacional.(Facebook Partido Verde Ecologista de México)

El legislador aseguró que el Partido Verde ha acompañado las iniciativas del Ejecutivo de manera disciplinada y sostuvo que la alianza “está más firme que nunca”.

También pidió esperar el documento definitivo antes de fijar una postura formal, subrayando que las diferencias entre partidos no significan traición ni indisciplina.

Puente indicó que aún se revisan distintos escenarios, particularmente en lo relacionado con la elección de legisladores plurinominales, y afirmó que su bancada definirá posición una vez conocida la redacción final.

Reducción de plurinominales y financiamiento, los puntos de mayor tensión política

La propuesta ha generado tensiones con el Partido del Trabajo y el PVEM, principalmente por dos ejes centrales: la reducción o posible eliminación de legisladores plurinominales y la disminución del financiamiento público a los partidos políticos.

La reducción de plurinominales se perfila como el punto más sensible de la reforma electoral. Crédito: X/@MarlonMartP

Al interior de la coalición se han explorado alternativas, como modificar el mecanismo de asignación mediante listas abiertas o aplicar esquemas mixtos que combinen representación proporcional con elección directa.

Otro punto clave es la reducción de entre 30% y 50% del presupuesto destinado a partidos y órganos electorales.

Sin embargo, se descartó la desaparición de los Organismos Públicos Electorales locales.

Mayoría calificada en riesgo: negociación clave en Senado y Diputados

Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere mayoría calificada, cifra que Morena no alcanza sin el respaldo de sus aliados.

La mayoría calificada será el principal reto para que la reforma electoral prospere. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Por ello, los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal e Ignacio Mier encabezarán las negociaciones finales.

En caso de no prosperar los cambios de mayor alcance, podrían aprobarse únicamente modificaciones secundarias, como empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias, donde el bloque oficialista sí cuenta con votos suficientes.

Reforma electoral: ¿qué propone la iniciativa?

Entre los principales planteamientos que contempla el proyecto se encuentran:

Reducción del número de legisladores plurinominales.

Revisión del sistema de elección mediante posibles listas abiertas.

Disminución de entre 30% y 50% del financiamiento público a partidos políticos.

Ajustes al presupuesto de órganos electorales.

Facilitar el voto de mexicanos en el extranjero.

Garantizar en la ley acciones afirmativas para personas con discapacidad.

Analizar la entrada en vigor de los cambios hasta 2030.

La iniciativa podría enviarse indistintamente al Senado o a la Cámara de Diputados, mientras continúan las definiciones internas.

En paralelo, el Congreso avanza en la discusión de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, lo que anticipa una semana legislativa intensa marcada por negociaciones y posibles ajustes de última hora.