México

IMSS refuerza vigilancia por ébola rumbo al Mundial FIFA 2026

Se mantiene vigilancia epidemiológica activa ante posibles casos de ébola y prepara protocolos especiales de respuesta sanitaria

Guardar
Google icon
Cuatro profesionales de la salud con mascarillas, en un pasillo de hospital, observan un cartel verde y blanco del IMSS con el "Protocolo de Actuación y Prevención Ebola".
Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en fortalecimiento de protocolos médicos y operativos para prevenir o atender caso de Ebola (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intensificó sus acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y preparación hospitalaria ante posibles riesgos sanitarios internacionales, especialmente por la alerta global relacionada con brotes de ébola registrados recientemente en África, en el contexto de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 que se celebrará en México.

Autoridades del Seguro Social señalaron que el organismo trabaja desde ahora en el fortalecimiento de protocolos médicos y operativos para responder de manera inmediata ante cualquier contingencia de salud pública que pudiera surgir antes, durante y después del torneo internacional.

PUBLICIDAD

La doctora Janet Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, explicó que el Instituto desarrolla una estrategia preventiva con enfoque multiamenaza para anticiparse a escenarios epidemiológicos que puedan representar riesgos para la población y para los miles de visitantes que llegarán al país durante el Mundial.

“El IMSS no está esperando a que ocurra una contingencia para reaccionar. Estamos fortaleciendo desde ahora nuestras capacidades para anticiparnos a riesgos y asegurar una respuesta oportuna, segura y coordinada”, destacó.

PUBLICIDAD

La funcionaria informó que el Seguro Social ha realizado 10 eventos nacionales de capacitación y entrenamiento dirigidos al personal médico y de salud, logrando capacitar a mil 301 profesionales. Además, se han difundido seis guías operativas y preparado a 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) para actuar ante emergencias sanitarias.

IMSS mantiene vigilancia activa por brotes de ébola

Se mantiene monitoreo permanente y protocolos específicos para identificar de manera temprana cualquier caso sospechoso EFE/Ahmed Jallanzo
Se mantiene monitoreo permanente y protocolos específicos para identificar de manera temprana cualquier caso sospechoso EFE/Ahmed Jallanzo

Uno de los principales focos de atención para las autoridades sanitarias es la vigilancia epidemiológica relacionada con la especie Bundibugyo del virus del ébola, luego de los brotes detectados en la República Democrática del Congo y Uganda, así como las alertas emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La doctora Adriana Josefina Toriz Saldaña, titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, indicó que el Instituto mantiene monitoreo permanente y protocolos específicos para identificar de manera temprana cualquier caso sospechoso.

Detalló que el protocolo contempla una búsqueda intencionada de antecedentes de viaje a zonas de riesgo, detección temprana de síntomas compatibles con ébola, aislamiento inmediato del paciente y notificación urgente a las autoridades sanitarias correspondientes.

“Es importante reforzar las acciones de identificación de casos sospechosos, la notificación inmediata y el aislamiento preventivo. También se mantienen medidas de protección para el personal de salud mediante el uso de equipo especializado y seguimiento epidemiológico de contactos”, señaló.

La especialista explicó que el proceso de vigilancia inicia cuando una persona presenta fiebre súbita superior a 38.6 grados centígrados, síntomas compatibles con la enfermedad y antecedentes de viaje o contacto epidemiológico en los 21 días previos.

Protocolos sanitarios para el Mundial 2026

Representación 3D del virus del Ébola en primer plano, con una tienda de campaña en un paisaje desértico al atardecer y la Copa del Mundo 2026 en un círculo superior derecho.
La imagen representa el virus del Ébola en primer plano frente a un campamento al atardecer, junto a la Copa del Mundo 2026, destacando los desafíos de salud pública en eventos masivos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS destacó que las medidas implementadas no solo buscan responder a riesgos específicos asociados con el Mundial FIFA 2026, sino también fortalecer la capacidad de reacción del sistema de salud mexicano ante futuras emergencias y desastres sanitarios.

La doctora Janet Alvarado dijo que se busca consolidar una preparación estructurada y permanente que permita proteger el derecho a la salud mediante coordinación institucional, capacitación y resiliencia operativa.

“El compromiso institucional es dejar capacidades instaladas que fortalezcan a nuestras unidades médicas frente a cualquier emergencia en salud”, puntualizó.

Las autoridades sanitarias reiteraron que actualmente no existe una emergencia sanitaria por ébola en México; sin embargo, insistieron en que la vigilancia epidemiológica resulta fundamental ante el incremento de movilidad internacional que implicará la justa deportiva.

IMSS pide mantenerse informados

Ilustración digital de un virus del Ébola filamentoide de color naranja entre glóbulos rojos, con un recuadro ampliado que muestra su estructura detallada.
Esta ilustración digital hiperrealista muestra el virus del Ébola en el torrente sanguíneo humano, con glóbulos rojos y filamentos virales, incluyendo una vista ampliada de su estructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Seguro Social exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y recordó que la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Secretaría de Salud federal mantiene disponible el teléfono 55 5337 1845 para brindar orientación relacionada con el virus del ébola y otros riesgos sanitarios.

Finalmente, el IMSS reiteró que la vigilancia epidemiológica continuará siendo una pieza clave para garantizar condiciones sanitarias seguras durante los eventos internacionales que se desarrollen en México, mediante detección oportuna, coordinación interinstitucional y continuidad de los servicios médicos.

Temas Relacionados

ÉbolaIMSSEpidemiaSaludProtocolos médicosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

Con 44 votos a favor, el Congreso capitalino avaló restricciones contra los narcocorridos en espacios públicos y planteles educativos

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

Fenapo 2026: cartel completo y fechas de todos los artistas que se presentarán en El Palenque de la feria

Con Grupo Firme junto a Julión Álvarez en el Palenque, la Feria Nacional Potosina presenta su edición más amplia en el estado

Fenapo 2026: cartel completo y fechas de todos los artistas que se presentarán en El Palenque de la feria

Leonel Godoy arropa a Rocha Moya en San Lázaro: “Le llaman narcogobernador, ni siquiera ha sido juzgado”

La defensa de Rubén Rocha Moya provocó aplausos y gritos de “¡Fuera Maru!” entre legisladores de Morena

Leonel Godoy arropa a Rocha Moya en San Lázaro: “Le llaman narcogobernador, ni siquiera ha sido juzgado”

Fenapo 2026: lista oficial de conciertos gratuitos en el Foro de las Estrellas

La Feria Nacional Potosina se realizará del 7 al 30 de agosto en San Luis Potosí con conciertos gratuitos

Fenapo 2026: lista oficial de conciertos gratuitos en el Foro de las Estrellas

Resultados del sorteo Chispazo del 26 de mayo

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del sorteo Chispazo del 26 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

Vinculan a proceso a “El Mauri”, presunto operador de AMOS por delito de extorsión en Edomex

Asesinan a prima hermana de Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa

Vinculan a proceso a líder de Los Medina, célula criminal que opera en Oaxaca

Así busca el gobierno frenar las extorsiones telefónicas desde prisión

ENTRETENIMIENTO

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

CDMX prohíbe narcocorridos: en qué lugares ya no podrán escucharse estas canciones

Fenapo 2026: cartel completo y fechas de todos los artistas que se presentarán en El Palenque de la feria

Fenapo 2026: lista oficial de conciertos gratuitos en el Foro de las Estrellas

Katy Perry en la FENAPO 2026: cómo asistir gratis a su concierto en el Foro de las Estrellas

Junior H en CDMX: lista de precios oficiales, fecha y todo sobre su tour en estadios

DEPORTES

Hugo Sánchez, leyenda de México, habla sobre las declaraciones de Efraín Juárez en la final vs Cruz Azul: “Fue muy inteligente en su estrategia”

Hugo Sánchez, leyenda de México, habla sobre las declaraciones de Efraín Juárez en la final vs Cruz Azul: “Fue muy inteligente en su estrategia”

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

ESPN presenta programación para el Mundial 2026 de la mano de nuevos talentos, multicontenido y multiplataformas

Estadio Cuauhtémoc cubierto de hielo en pleno verano: así quedó la cancha tras tormenta con granizo en Puebla

Cómo llegan Toluca y Tigres a la final de la Concachampions y quién ganó sus últimos enfrentamientos