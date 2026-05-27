IMSS refuerza vigilancia por ébola rumbo al Mundial FIFA 2026

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en fortalecimiento de protocolos médicos y operativos para prevenir o atender caso de Ebola (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intensificó sus acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y preparación hospitalaria ante posibles riesgos sanitarios internacionales, especialmente por la alerta global relacionada con brotes de ébola registrados recientemente en África, en el contexto de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 que se celebrará en México.

Autoridades del Seguro Social señalaron que el organismo trabaja desde ahora en el fortalecimiento de protocolos médicos y operativos para responder de manera inmediata ante cualquier contingencia de salud pública que pudiera surgir antes, durante y después del torneo internacional.

PUBLICIDAD

La doctora Janet Alvarado González, titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, explicó que el Instituto desarrolla una estrategia preventiva con enfoque multiamenaza para anticiparse a escenarios epidemiológicos que puedan representar riesgos para la población y para los miles de visitantes que llegarán al país durante el Mundial.

“El IMSS no está esperando a que ocurra una contingencia para reaccionar. Estamos fortaleciendo desde ahora nuestras capacidades para anticiparnos a riesgos y asegurar una respuesta oportuna, segura y coordinada”, destacó.

PUBLICIDAD

La funcionaria informó que el Seguro Social ha realizado 10 eventos nacionales de capacitación y entrenamiento dirigidos al personal médico y de salud, logrando capacitar a mil 301 profesionales. Además, se han difundido seis guías operativas y preparado a 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) para actuar ante emergencias sanitarias.

IMSS mantiene vigilancia activa por brotes de ébola

Se mantiene monitoreo permanente y protocolos específicos para identificar de manera temprana cualquier caso sospechoso EFE/Ahmed Jallanzo

Uno de los principales focos de atención para las autoridades sanitarias es la vigilancia epidemiológica relacionada con la especie Bundibugyo del virus del ébola, luego de los brotes detectados en la República Democrática del Congo y Uganda, así como las alertas emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PUBLICIDAD

La doctora Adriana Josefina Toriz Saldaña, titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, indicó que el Instituto mantiene monitoreo permanente y protocolos específicos para identificar de manera temprana cualquier caso sospechoso.

Detalló que el protocolo contempla una búsqueda intencionada de antecedentes de viaje a zonas de riesgo, detección temprana de síntomas compatibles con ébola, aislamiento inmediato del paciente y notificación urgente a las autoridades sanitarias correspondientes.

PUBLICIDAD

“Es importante reforzar las acciones de identificación de casos sospechosos, la notificación inmediata y el aislamiento preventivo. También se mantienen medidas de protección para el personal de salud mediante el uso de equipo especializado y seguimiento epidemiológico de contactos”, señaló.

La especialista explicó que el proceso de vigilancia inicia cuando una persona presenta fiebre súbita superior a 38.6 grados centígrados, síntomas compatibles con la enfermedad y antecedentes de viaje o contacto epidemiológico en los 21 días previos.

PUBLICIDAD

Protocolos sanitarios para el Mundial 2026

La imagen representa el virus del Ébola en primer plano frente a un campamento al atardecer, junto a la Copa del Mundo 2026, destacando los desafíos de salud pública en eventos masivos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS destacó que las medidas implementadas no solo buscan responder a riesgos específicos asociados con el Mundial FIFA 2026, sino también fortalecer la capacidad de reacción del sistema de salud mexicano ante futuras emergencias y desastres sanitarios.

La doctora Janet Alvarado dijo que se busca consolidar una preparación estructurada y permanente que permita proteger el derecho a la salud mediante coordinación institucional, capacitación y resiliencia operativa.

PUBLICIDAD

“El compromiso institucional es dejar capacidades instaladas que fortalezcan a nuestras unidades médicas frente a cualquier emergencia en salud”, puntualizó.

Las autoridades sanitarias reiteraron que actualmente no existe una emergencia sanitaria por ébola en México; sin embargo, insistieron en que la vigilancia epidemiológica resulta fundamental ante el incremento de movilidad internacional que implicará la justa deportiva.

PUBLICIDAD

IMSS pide mantenerse informados

Esta ilustración digital hiperrealista muestra el virus del Ébola en el torrente sanguíneo humano, con glóbulos rojos y filamentos virales, incluyendo una vista ampliada de su estructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Seguro Social exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y recordó que la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Secretaría de Salud federal mantiene disponible el teléfono 55 5337 1845 para brindar orientación relacionada con el virus del ébola y otros riesgos sanitarios.

Finalmente, el IMSS reiteró que la vigilancia epidemiológica continuará siendo una pieza clave para garantizar condiciones sanitarias seguras durante los eventos internacionales que se desarrollen en México, mediante detección oportuna, coordinación interinstitucional y continuidad de los servicios médicos.

PUBLICIDAD