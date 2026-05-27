Leonel Godoy arropa a Rocha Moya en San Lázaro: “Le llaman narcogobernador, ni siquiera ha sido juzgado”

Leonel Godoy salió en defensa de Rubén Rocha Moya durante el debate de la reforma judicial en San Lázaro, luego de que el mandatario sinaloense compareciera ante la FGR por las acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con Los Chapitos. (CUARTOSCURO)

En medio del debate sobre la reforma judicial, el diputado federal de Morena, Leonel Godoy, cerró su intervención en tribuna con una defensa del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con Los Chapitos.

El mismo martes 26 de mayo, Rocha Moya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rendir declaración sobre esas acusaciones.

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Godoy defiende a Rocha Moya y compara su caso con el de Maru Campos

Godoy construyó su argumento sobre una comparación entre Rocha Moya y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien este miércoles 27 de mayo comparece ante la FGR por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua.

En la discusión por la reforma judicial, el diputado Leonel Godoy cerró su discurso en defensa de Rubén Rocha Moya, señalado por EEUU de tener nexos con Los Chapitos. (Tomado de X/@Juan_OrtizMX)

El legislador morenista señaló que existe “una diferencia gigantesca” entre ambos casos: Rocha pidió licencia y compareció sin fuero, mientras que Campos acudió a su comparecencia con fuero, afirmó.

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“Le llaman narcogobernador a alguien que ni siquiera ha sido juzgado. Y además pidió licencia. Él no tiene fuero. En cambio, la gobernadora de Chihuahua acudió con fuero a su comparecencia”, dijo Godoy desde tribuna.

El legislador celebró que sean las autoridades mexicanas quienes estén a cargo de las indagatorias en ambos casos: “¡Y qué bueno que sean autoridades mexicanas quienes lo juzguen! También queremos que Maru Campos sea juzgada por autoridades mexicanas", aseveró.

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El diputado morenista remató con una advertencia electoral directa: “Las elecciones de Chihuahua y las elecciones de Sinaloa. Se las vamos a ganar. Se los firmo hoy donde quiera”.

La bancada morenista respondió con aplausos y el coro “¡Fuera Maru!” al cierre de la intervención.

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Rocha Moya comparece ante la FGR en Culiacán

El pasado 29 de abril, fiscales estadounidenses presentaron una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. La acusación sostiene que los señalados habrían brindado apoyo logístico y protección a estructuras ligadas a Los Chapitos y enfrentan cargos relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego.

Foto: X/@rochamoya_

Este martes fue el propio Rocha Moya quien informó sobre su asistencia ante la FGR en Culiacán mediante un mensaje en su cuenta de X. Aseguró haber respondido a las preguntas del Ministerio Público Federal, reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones y cerró con una declaración de resistencia: “No dejaré de luchar”. “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, escribió.

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El gobernador con licencia también enmarcó el caso dentro del discurso de soberanía nacional y expresó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. La FGR no emitió información oficial sobre el contenido de la diligencia.