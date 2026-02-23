Jornada laboral de 40 horas: Cámara de Diputados aprueba en comisiones la reforma

El dictamen aprobado en comisiones marca el inicio de una transición hacia mayor equilibrio entre vida laboral y personal para millones de trabajadores mexicanos.(X/@RicardoMonrealA)

La Cámara de Diputados dio el primer paso para concretar la reducción de la jornada laboral en México.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social aprobaron por unanimidad la minuta que establece un máximo de 40 horas de trabajo semanales, con 61 votos a favor y ninguno en contra. El dictamen será discutido en el pleno en los próximos días.

La propuesta, enviada por el Senado, modifica el artículo 123 constitucional para reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales.

El documento no sufrió cambios y contempla una implementación gradual hasta el año 2030, sin disminución de salario ni de prestaciones laborales.

Reforma laboral 2026: reducción de 48 a 40 horas semanales

El dictamen establece que la transición será progresiva para permitir ajustes tanto en el sector público como en el privado.

Además, fija un nuevo límite al tiempo extraordinario y prohíbe que menores de 18 años laboren horas extra.

La reforma mantiene el máximo de ocho horas por día y prevé hasta 12 horas extra semanales como tope, bajo las condiciones que marque la ley.

El objetivo central es garantizar mayor tiempo de descanso y equilibrio entre la vida personal y laboral.

Antes de la discusión en comisiones, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, sostuvo un encuentro con legisladores para solicitar su respaldo.

Señaló que la gradualidad permitirá a las empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas, ajustar sus plantillas sin afectaciones abruptas.

Implementación gradual y sin reducción salarial

De acuerdo con lo aprobado, la reducción de la jornada no implicará recortes salariales ni pérdida de prestaciones.

La aplicación escalonada busca evitar impactos negativos en costos laborales y facilitar la adaptación operativa de los centros de trabajo.

Desde la presidencia de la Comisión de Trabajo, se afirmó que el dictamen representa un cambio de fondo para millones de trabajadores.

En el mismo sentido, la Comisión de Puntos Constitucionales destacó que se trata de una demanda histórica en materia de derechos laborales.

El secretario del Trabajo comparó la estrategia con el incremento paulatino del salario mínimo en años recientes, al señalar que los cambios estructurales requieren implementación progresiva para consolidarse sin generar resistencias.

Oposición pide dos días obligatorios de descanso y apoyos fiscales

Aunque todas las fuerzas políticas votaron a favor en comisiones, legisladores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN anunciaron que presentarán reservas durante la discusión en el pleno.

Entre los principales planteamientos se encuentran:

Establecer explícitamente dos días obligatorios de descanso por cada cinco trabajados.

Incorporar incentivos fiscales temporales para pymes.

Diseñar programas diferenciados de productividad .

Precisar con mayor claridad la regulación del segundo día de descanso.

Desde Movimiento Ciudadano se advirtió que dejar el segundo día sujeto a acuerdos podría generar negociaciones desiguales entre empleadores y trabajadores.

En tanto, legisladores del PRI señalaron que sectores empresariales estiman posibles incrementos en costos laborales de entre 15 y 25 por ciento, por lo que consideran necesario un esquema de apoyos fiscales.

Por su parte, el PAN expresó respaldo a la reducción de la jornada, aunque insistió en que la implementación debe realizarse con responsabilidad y equilibrio para no afectar la viabilidad de las empresas.

Debate político y respaldo oficialista a las 40 horas

Durante la discusión, diputadas del oficialismo defendieron la reforma como una deuda histórica con la clase trabajadora y criticaron que en administraciones anteriores no se impulsaran cambios estructurales en materia laboral.

El argumento central del bloque mayoritario es que la reducción de la jornada contribuirá no sólo al bienestar individual, sino también al desarrollo económico y social del país, al fomentar mayor productividad y calidad de vida.

Con la aprobación en comisiones, la Cámara de Diputados se encamina a discutir en el pleno una de las reformas laborales más relevantes de las últimas décadas.

De avalarse sin modificaciones sustanciales, México iniciará una transición gradual hacia una semana laboral de 40 horas, en un proceso que se extenderá hasta 2030 y que marcará un nuevo capítulo en la regulación del trabajo en el país.