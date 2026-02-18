Reforma electoral: Manuel Velasco confía en que se consideren las propuestas del Partido Verde

La coalición legislativa entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo enfrenta tensiones por la reforma electoral, especialmente por la eliminación de diputados plurinominales. (Archivo Infobae)

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, expresó este 18 de febrero su confianza en que las propuestas de su bancada sean consideradas en la reforma electoral.

“Vamos a esperar y tenemos confianza en que las propuestas del Verde hayan sido tomadas en cuenta y que podamos salir adelante con esta reforma electoral”, declaró Velasco ante medios.

El senador destacó la importancia de mantener la coalición legislativa conformada junto a Morena y el Partido del Trabajo: “Tenemos confianza en que podemos salir juntos y que la coalición legislativa que hemos formado desde septiembre de 2024 se mantenga”.

Consultado sobre posibles desacuerdos internos, Velasco adoptó una postura reservada. “Vamos paso a paso. Esto es como los alcohólicos, solo por hoy”.

Añadió el legislador: “No existe el compromiso. Yo creo que nos vamos a enterar al mismo tiempo que nos enteremos todos; me parece que va a ser en La Mañanera la presentación”.

Partido Verde espera a ver la propuesta de la reforma electoral para tomar postura

El Partido Verde condicionará su voto final sobre la reforma electoral a conocer y analizar el documento definitivo que será presentado en las próximas horas. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La postura del Partido Verde frente a la reforma electoral se mantiene en suspenso. Velasco subrayó que la agrupación a la que pertenece fijará su voto cuando conozca el documento final: “No vamos a definir postura hasta recibir el proyecto definitivo”.

En conversación con medios, Velasco advirtió: “Todavía están, yo creo que estamos en las últimas horas de hacer un esfuerzo y tratar de buscar un consenso en el tema”.

Las negociaciones dentro de la coalición Morena-PVEM-PT enfrentan desafíos significativos, especialmente por la posible eliminación de diputados plurinominales y el ajuste de las prerrogativas partidistas. Velasco identificó estos puntos como focos de desacuerdo, afirmando: “No estamos atorados, estamos viendo cómo podemos coincidir”.

El coordinador del Partido Verde detalló el interés en revisar el mecanismo de elección de diputados plurinominales y hacer ajustes a las fórmulas de financiamiento, para reducir los costos electorales. Sin embargo, reconoció que no hay total consenso sobre esos aspectos.

Otras figuras del Partido Verde han planteado límites claros en la negociación electoral. Luis Armando Melgar, senador del Verde, defendió la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), calificándola como “absolutamente intocable”.

Ignacio Mier aclara que la reforma electoral va a ir acorde los principios de Morena

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, reiteró que la reforma electoral debe alinearse con los principios de austeridad y el fortalecimiento institucional del partido oficialista. Crédito: X/@NachoMierV

Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la reforma electoral debe alinearse con los principios de su partido.

“La reforma electoral tiene que ser conforme a lo que Morena ha venido manifestando y señalándole al pueblo de México. Nosotros vamos a actuar conforme a nuestros principios”, sostuvo Mier, en declaraciones difundidas este 18 de febrero.

Añadió que la bancada de Morena defenderá “la austeridad por lo que hace a los procesos electorales, sin que signifique debilitar al árbitro”. Enfatizó la necesidad de fortalecer la institucionalidad, salvaguardando la autonomía del INE y la soberanía de los organismos electorales estatales.

El Partido Verde se mantiene la expectativa sobre el contenido definitivo del proyecto.