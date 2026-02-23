Reforma electoral: así surgieron los diputados y senadores plurinominales en México

La LFOPPE institucionalizó la representación proporcional y abrió el camino al pluralismo político tras décadas de dominio del PRI en el Congreso mexicano. (Cámara de Diputados)

La aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) en diciembre de 1977 fue un hito determinante en el sistema político mexicano.

Por primera vez, los partidos políticos se reconocieron como entidades de interés público, se institucionalizó la representación proporcional y se abrió el camino a un pluralismo político efectivo, tras décadas de predominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con el Museo Legislativo Los Sentimientos de la Nación y el libro Gobernabilidad, partidos y elecciones en México del Instituto Electoral del Estado de México.

Antes de la LFOPPE, todo el poder legislativo estaba en manos del PRI

Antes de la reforma, el PRI controlaba casi la totalidad de las diputaciones, senadurías y gubernaturas, impidiendo la competencia electoral auténtica en México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Previo a la reforma, el sistema político mexicano estaba marcado por la ausencia de competencia electoral auténtica. El PRI mantenía el control de más del 90% de las diputaciones, el 100% de las senadurías y la totalidad de las gubernaturas. La exclusión sistemática de la oposición se consolidó con prácticas como la figura de los “diputados de partido”, que favorecía al partido gobernante, según el Instituto Electoral del Estado de México.

Este periodo también estuvo caracterizado por la represión de movimientos sociales y la restricción de la participación política legítima. Hechos, como la represión del movimiento estudiantil de 1968, evidenciaron la intolerancia del régimen ante las demandas por libertades democráticas.

La LFOPPE fue la respuesta del PRI ante la crisis por las elecciones de 1976

El nuevo sistema mixto de la LFOPPE elevó a 400 los integrantes de la Cámara de Diputados y facilitó el registro de partidos como el PCM, PDM y PST. (Facebook Cámara de Diputados)

Entre 1976 y 1977, la crisis del sistema se hizo más evidente tanto en el plano político como económico y social. La devaluación del peso y el creciente conflicto social, junto a una elevada abstención electoral, minaron la legitimidad de los procesos políticos. En las elecciones federales el único nombre en la boleta era el del candidato del PRI, José López Portillo.

En este contexto, el presidente José López Portillo encargó al secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, la iniciativa para reformar el marco legal. En abril de 1977 se empezaron consultas públicas y se diseñó un paquete de reformas constitucionales, que culminó en la aprobación de la LFOPPE y otras 17 enmiendas orientadas a ampliar el sistema de partidos y permitir la participación plural en el Congreso.

La LFOPPE eliminó la figura de los diputados de partido e implementó un sistema mixto: la Cámara de Diputados aumentó a 400 integrantes; de ellos, 300 serían elegidos por mayoría relativa y 100 por representación proporcional.

Esta nueva ley facilitó el registro de partidos, estableciendo modalidades de registro definitivo y condicionado, y reconoció la personalidad jurídica de las asociaciones políticas.

Gracias a estas medidas, partidos como el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) lograron integrarse al proceso electoral. También participaron asociaciones políticas de izquierda, que pudieron aliarse con partidos para concurrir a los comicios.

Primeras elecciones con diputados plurinominales

Las elecciones legislativas de 1979 permitieron por primera vez en décadas el ingreso de partidos de oposición a la Cámara de Diputados, aumentando la pluralidad política. (X/@RicardoMonrealA)

El primer gran efecto de la nueva ley se vio en las elecciones legislativas de 1979. La abstención se cifró en 41.6% y, por primera vez en décadas, partidos distintos al PRI accedieron a la Cámara de Diputados. Los comicios tuvieron como resultado: PRI 296 diputados, PAN 43, PCM 18, PPS 11, PST 10, PDM 10 y PARM 12.

En los comicios presidenciales de 1982, siete candidatos con registro compitieron, a diferencia de la elección de 1976, cuando solo participó un postulante. Sin embargo, el dominio del PRI persistió; su candidato (Miguel de la Madrid), respaldado por PARM y PPS, recibió el 74.4% de los votos. PAN, PSUM, PPS, PRT, PDM y PST obtuvieron porcentajes menores. PARM y PSD perdieron su registro, y el PRT no logró ocupar escaños.

A pesar de la continuidad, la oposición obtuvo la mayor votación de su historia y se integraron 100 diputados de representación proporcional, como recapitula el Museo Legislativo. La legislatura de 1985 consolidó de una mayor diversidad política dentro del Congreso. El registro de partidos se vinculó a su rendimiento electoral y algunos menores perdieron y recuperaron su estatus.

La LFOPPE fue el punto de partida de la “primera generación de reformas electorales”, impulsando la transición democrática. El sistema de partidos se tornó más plural y las instituciones electorales ganaron autonomía. A partir de esta ley, las elecciones dejaron de ser una formalidad y pasaron a ser un mecanismo real de inclusión y representación social.

Respecto al Senado, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la reforma electoral de 1996, se determinó que serían elegidos dos senadores por Mayoría Relativa y uno por Primera Minoría en cada entidad federativa, mientras que 32 senadores serían seleccionados mediante representación proporcional en una circunscripción nacional.