Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con dirigentes de la coalición para afinar la reforma electoral

Claudia Sheinbaum afinó con dirigentes de Morena y aliados los últimos detalles de su reforma electoral antes de enviarla al Congreso.

A unas horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente formalmente su iniciativa de reforma electoral, sostuvo una reunión privada en Palacio Nacional con dirigentes de Morena y representantes de los partidos aliados para revisar los últimos ajustes del proyecto.

El encuentro tuvo como objetivo analizar la versión final del documento, evaluar el respaldo legislativo y definir la ruta que seguirá la propuesta en el Congreso.

La reforma será enviada a una de las cámaras este martes, aunque hasta ahora no se ha confirmado si iniciará su discusión en Diputados o en el Senado.

Morena y PVEM revisan versión final de la iniciativa

A la reunión acudieron figuras clave del bloque mayoritario. Por Morena asistieron Ricardo Monreal, coordinador de los diputados; Ignacio Mier, líder de los senadores; y la dirigente nacional Luisa María Alcalde.

Ricardo Monreal participó en la reunión en Palacio Nacional para revisar los ajustes finales de la reforma electoral antes de su envío al Congreso. (Foto: Cámara de Diputados)

Por el Partido Verde estuvieron presentes Jorge Emilio González, quien acudió en representación del senador Manuel Velasco, así como el diputado Carlos Puente.

También participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el coordinador de la Comisión Presidencial para la reforma, Pablo Gómez; y el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

A su llegada, Jorge Emilio González reconoció que el PVEM aún no conoce la versión definitiva del proyecto y que su presencia fue para escuchar el planteamiento del Ejecutivo, a fin de informar posteriormente a su bancada.

Reforma electoral divide al bloque mayoritario

Aunque Morena decidió avanzar con su propia iniciativa tras varias semanas de diálogo, el Partido Verde y el Partido del Trabajo han manifestado reservas sobre algunos puntos.

Morena impulsa la reforma electoral como uno de los ejes centrales de su agenda legislativa. Credito: Infobae México

Los aliados han advertido que no respaldarán disposiciones que generen desventajas competitivas. Entre los temas que generan mayor discusión se encuentran:

La eliminación o modificación de legisladores plurinominales

La regla de sobrerrepresentación en el Congreso

El financiamiento público a partidos políticos

Los mecanismos de asignación de escaños

El equilibrio en la competencia electoral

Morena, por sí sola, no cuenta con los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional, por lo que el respaldo del PVEM y del PT resulta indispensable para alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras.

Ruta legislativa y necesidad de mayoría calificada

Ignacio Mier confirmó que la presentación de la reforma se mantiene en la agenda y que no habrá cambios en el calendario legislativo.

Ignacio Mier confirmó que la iniciativa de reforma electoral se presentará conforme al calendario legislativo previsto. (Foto: EFE/ Isaac Esquivel)

Señaló que, una vez enviada la iniciativa, cada grupo parlamentario fijará su postura oficial.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá ser aprobado por mayoría calificada en el Congreso de la Unión y posteriormente por la mayoría de los congresos estatales.

En paralelo, la dirigencia de Morena ha comenzado a cerrar filas en los estados.

Luisa María Alcalde sostuvo recientemente reuniones con legisladores y gobernadores para socializar el contenido de la propuesta y fortalecer el respaldo interno rumbo al debate nacional.

Oposición advierte riesgos para el INE

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, cuestionó la propuesta y advirtió que podrían existir intentos de debilitar al Instituto Nacional Electoral.

Ricardo Anaya advirtió que la reforma electoral podría debilitar al Instituto Nacional Electoral y afectar el equilibrio democrático.

En tanto, el PRI anticipó que no acompañará la iniciativa.

Con este escenario, la reunión en Palacio Nacional se convirtió en un paso estratégico para medir fuerzas, afinar consensos y preparar el terreno político antes de que la reforma electoral inicie su recorrido formal en el Congreso, en medio de tensiones dentro y fuera del bloque oficialista.