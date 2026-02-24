México

Ceci Flores denuncia amenazas de muerte tras señalamientos de pertenecer a un proyecto político: “No milito en ningún partido”

La activista indicó que continuará asistiendo a eventos políticos para visibilizar el tema de las desapariciones en México

Ceci Flores acudió a la
Ceci Flores acudió a la FGR tras haber sido denunciada por Irina Navarro, madre buscadora de Jalisco.

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció que ha recibido amenazas de muerte y agresiones a través de redes sociales tras su participación en un evento público, tras el cual la señalaron de formar parte de algún proyecto político.

En un video, Flores aclaró que actualmente no está afiliada a ningún partido político: sin embargo, agradeció haber sido invitada a un evento en el que también participó Emilio Álvarez Icaza y el activista, Adrián LeBarón.

“Yo no soy militante ni estoy afiliada a ningún partido político, pero agradezco enormemente a Emilio Álvarez Icaza y a todas las personas que lo acompañaron ese día, más que nada a mi amigo, que siempre estamos en esta lucha, Adrián LeBarón”, indicó en el video publicado en su cuenta de X.

Flores señaló que en la medida de sus posibilidades, seguirá acudiendo a estos espacios para visibilizar la problemática de los desaparecidos.

“Créame que cuando estén en mis posibilidades acudir con ustedes y seguir visibilizando, seguir hablando de nuestros desaparecidos, voy a acudir”, afirmó.

La activista subrayó que su único interés es luchar por las personas desaparecidas, insistiendo en que no es política, sino una madre buscadora que lucha “incansablemente” por visibilizar el caso de sus hijos desaparecidos en 2015 y 2019.

“No soy política, soy una madre buscadora, que está luchando incansablemente por visibilizar, que tengo dos ausencias en casa, una del 2015, otra del 2019, que no tengo el apoyo de autoridades en busca de investigación y localización de mis hijos, que sigo siendo yo la que sigue luchando, que sigue caminando por parte del país y siempre solicitándole el apoyo a la ciudadanía para que nos ayuden a visibilizar esto”, comentó.

Flores agradeció el respaldo de la sociedad y reiteró su compromiso, a pesar de las consecuencias que enfrenta.

“Agradezco enormemente que lo estén haciendo, aún con las consecuencias de lo que está pasando, que hasta amenazas estoy recibiendo de muerte por ser una política el día de hoy. Claro que no, no soy una política, soy una madre buscadora, desesperada por encontrar a sus desaparecidos y que voy a seguir luchando incansablemente por ellos y voy a seguir caminando, visibilizando con quien me invite a visibilizar la ausencia de mis hijos, yo voy a acudir”, mencionó.

En el mensaje, Flores también agradeció al senador Emilio Álvarez Icaza “que esté dándole seguimiento y dándole voz a nuestros desaparecidos y a las madres buscadoras”.

