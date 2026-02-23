Una dieta equilibrada que incluya diferentes alimentos ricos en estos compuestos ayuda a prevenir deficiencias y a sentirte con más vitalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B no es una sola sustancia, sino un grupo de vitaminas hidrosolubles conocidas como complejo B y cada una cumple funciones específicas en el organismo y es esencial para mantener la salud.

Las principales vitaminas del complejo B incluyen:

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3 (Niacina)

B5 (Ácido pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B7 (Biotina)

B9 (Ácido fólico)

B12 (Cobalamina)

Estas vitaminas participan en el metabolismo de los alimentos, la producción de energía, la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso y la piel.

El cuerpo no almacena grandes cantidades de estas vitaminas, por lo que es importante obtenerlas a través de la alimentación diaria, ya que mantener estables sus niveles ayuda a prevenir un gran número de padecimientos, tal como revela información de Medline Plus y Mayo Clinic.

Una variedad de opciones en la alimentación diaria, tanto de origen animal como vegetal, cubre las necesidades y promueve un metabolismo saludable (AdobeStock)

Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina B

La vitamina B comprende un grupo de compuestos esenciales para el funcionamiento del organismo. Cada tipo de vitamina B cumple funciones específicas y su deficiencia puede asociarse con distintas enfermedades. En general, las vitaminas del complejo B ayudan a prevenir:

Anemia : La vitamina B12 y el ácido fólico (B9) son fundamentales para la formación de glóbulos rojos y la prevención de anemia megaloblástica.

Enfermedades neurológicas : Las vitaminas B1 (tiamina), B6 (piridoxina) y B12 son necesarias para la salud del sistema nervioso. Su deficiencia puede ocasionar neuropatías, pérdida de memoria y confusión.

Defectos del tubo neural : El ácido fólico (B9), consumido antes y durante el embarazo, reduce el riesgo de malformaciones congénitas en el sistema nervioso del feto.

Dermatitis y problemas en la piel : Las vitaminas B2 (riboflavina), B3 (niacina) y B7 (biotina) contribuyen al mantenimiento de la piel y la prevención de lesiones cutáneas.

Fatiga y debilidad muscular : La deficiencia de vitaminas B puede provocar cansancio, debilidad y alteraciones en el metabolismo energético.

Trastornos cardiovasculares: El ácido fólico, la B6 y la B12 contribuyen a reducir los niveles de homocisteína, un factor de riesgo en enfermedades cardíacas.

El consumo adecuado de vitaminas del complejo B favorece el funcionamiento óptimo del metabolismo, el sistema nervioso y la salud general.

Un aporte adecuado de vitaminas B contribuye a prevenir enfermedades neurológicas como neuropatías, pérdida de memoria y confusión.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores fuentes de vitamina B

Las mejores fuentes de vitamina B provienen tanto de alimentos de origen animal como vegetal. Cada vitamina B se encuentra en diferentes alimentos, pero en general, las principales fuentes incluyen:

Carnes magras : Hígado, res, cerdo, pollo y pescado (salmón, atún, sardinas), ricos en B12, B6, B3 y B2.

Huevos y lácteos : Leche, queso y yogur contienen B2, B5, B12 y biotina (B7).

Legumbres : Lentejas, garbanzos, frijoles y habas son fuentes importantes de B1, B6, B9 y B2.

Cereales integrales : Avena, arroz integral, trigo y cebada aportan B1, B3 y B5.

Frutos secos y semillas : Almendras, nueces y semillas de girasol contienen B1, B6 y B7.

Verduras de hoja verde : Espinaca, acelga y brócoli son ricas en ácido fólico (B9).

Frutas : Plátano, aguacate y cítricos contienen B6, B7 y B9.

Levadura de cerveza: Considerada una de las fuentes más completas de vitaminas del complejo B.

La vitamina B12 se encuentra casi exclusivamente en alimentos de origen animal, por lo que las personas vegetarianas o veganas pueden requerir suplementos o alimentos fortificados.