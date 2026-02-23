México

Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina B

Una combinación de nutrientes esenciales puede hacer la diferencia en la energía, la salud mental y la protección cardiovascular

Guardar
Una dieta equilibrada que incluya
Una dieta equilibrada que incluya diferentes alimentos ricos en estos compuestos ayuda a prevenir deficiencias y a sentirte con más vitalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B no es una sola sustancia, sino un grupo de vitaminas hidrosolubles conocidas como complejo B y cada una cumple funciones específicas en el organismo y es esencial para mantener la salud.

Las principales vitaminas del complejo B incluyen:

  • B1 (Tiamina)
  • B2 (Riboflavina)
  • B3 (Niacina)
  • B5 (Ácido pantoténico)
  • B6 (Piridoxina)
  • B7 (Biotina)
  • B9 (Ácido fólico)
  • B12 (Cobalamina)

Estas vitaminas participan en el metabolismo de los alimentos, la producción de energía, la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso y la piel.

El cuerpo no almacena grandes cantidades de estas vitaminas, por lo que es importante obtenerlas a través de la alimentación diaria, ya que mantener estables sus niveles ayuda a prevenir un gran número de padecimientos, tal como revela información de Medline Plus y Mayo Clinic.

Una variedad de opciones en
Una variedad de opciones en la alimentación diaria, tanto de origen animal como vegetal, cubre las necesidades y promueve un metabolismo saludable (AdobeStock)

Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina B

La vitamina B comprende un grupo de compuestos esenciales para el funcionamiento del organismo. Cada tipo de vitamina B cumple funciones específicas y su deficiencia puede asociarse con distintas enfermedades. En general, las vitaminas del complejo B ayudan a prevenir:

  • Anemia: La vitamina B12 y el ácido fólico (B9) son fundamentales para la formación de glóbulos rojos y la prevención de anemia megaloblástica.
  • Enfermedades neurológicas: Las vitaminas B1 (tiamina), B6 (piridoxina) y B12 son necesarias para la salud del sistema nervioso. Su deficiencia puede ocasionar neuropatías, pérdida de memoria y confusión.
  • Defectos del tubo neural: El ácido fólico (B9), consumido antes y durante el embarazo, reduce el riesgo de malformaciones congénitas en el sistema nervioso del feto.
  • Dermatitis y problemas en la piel: Las vitaminas B2 (riboflavina), B3 (niacina) y B7 (biotina) contribuyen al mantenimiento de la piel y la prevención de lesiones cutáneas.
  • Fatiga y debilidad muscular: La deficiencia de vitaminas B puede provocar cansancio, debilidad y alteraciones en el metabolismo energético.
  • Trastornos cardiovasculares: El ácido fólico, la B6 y la B12 contribuyen a reducir los niveles de homocisteína, un factor de riesgo en enfermedades cardíacas.

El consumo adecuado de vitaminas del complejo B favorece el funcionamiento óptimo del metabolismo, el sistema nervioso y la salud general.

Un aporte adecuado de vitaminas
Un aporte adecuado de vitaminas B contribuye a prevenir enfermedades neurológicas como neuropatías, pérdida de memoria y confusión.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores fuentes de vitamina B

Las mejores fuentes de vitamina B provienen tanto de alimentos de origen animal como vegetal. Cada vitamina B se encuentra en diferentes alimentos, pero en general, las principales fuentes incluyen:

  • Carnes magras: Hígado, res, cerdo, pollo y pescado (salmón, atún, sardinas), ricos en B12, B6, B3 y B2.
  • Huevos y lácteos: Leche, queso y yogur contienen B2, B5, B12 y biotina (B7).
  • Legumbres: Lentejas, garbanzos, frijoles y habas son fuentes importantes de B1, B6, B9 y B2.
  • Cereales integrales: Avena, arroz integral, trigo y cebada aportan B1, B3 y B5.
  • Frutos secos y semillas: Almendras, nueces y semillas de girasol contienen B1, B6 y B7.
  • Verduras de hoja verde: Espinaca, acelga y brócoli son ricas en ácido fólico (B9).
  • Frutas: Plátano, aguacate y cítricos contienen B6, B7 y B9.
  • Levadura de cerveza: Considerada una de las fuentes más completas de vitaminas del complejo B.
Una variedad de opciones en
Una variedad de opciones en la alimentación diaria, tanto de origen animal como vegetal, cubre las necesidades y promueve un metabolismo saludable. (iStock)

La vitamina B12 se encuentra casi exclusivamente en alimentos de origen animal, por lo que las personas vegetarianas o veganas pueden requerir suplementos o alimentos fortificados.

Temas Relacionados

vitamina Bsuplementosnutriciónsaludmexico-noticias

Más Noticias

Reportan quema de dos sucursales del Banco del Bienestar en el Edomex

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de octubre en los municipios de Coacalco y Axapusco

Reportan quema de dos sucursales

UNAM suspende clases en tres planteles tras abatimiento de El Mencho

Diversas universidades priorizaron actividades en línea para garantizar la integridad de estudiantes

UNAM suspende clases en tres

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de febrero: incendian auto en Huehuetoca

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Cuáles son los mariscos que debes evitar para mantener controlada la presión arterial

Una selección sencilla puede marcar la diferencia cuando buscas cuidar tu corazón y reducir riesgos relacionados con la hipertensión

Cuáles son los mariscos que

Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

Mauricio Kuri insistió en que la coordinación con los estados vecinos es clave para contener cualquier reacomodo de grupos delictivos tras el abatimiento del líder del CJNG

Gobernador de Querétaro llama a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: incendian auto en Huehuetoca

Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

¿Cuál es la historia de Tapalpa, lugar de Jalisco donde las autoridades capturaron a El Mencho?

De huellas dactilares hasta el ADN, así se comprueba la identidad de “El Mencho”

Poder Judicial podría declarar día inhábil el 23 de febrero por seguridad tras abatimiento de “El Mencho” en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

DEPORTES

Pánico en el Necaxa vs

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno