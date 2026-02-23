Mi Beca para Empezar 2026: cuándo es el séptimo pago del ciclo escolar 2025-2026 para todos los beneficiarios

Mi Beca para Empezar beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

El Gobierno de la Ciudad de México implementó el programa Mi Beca para Empezar, enfocado en niños de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la capital.

Este apoyo económico busca respaldar a los estudiantes y garantizar que continúen sus estudios básicos, evitando dificultades derivadas de la falta de materiales escolares.

A diferencia de otros apoyos sociales, quienes forman parte de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, por lo que no pueden realizar retiros en cajeros automáticos.

El recurso se otorga exclusivamente mediante una tarjeta emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida únicamente en comercios autorizados de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Con esta tarjeta, los beneficiarios pueden adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros y materiales escolares, además de productos esenciales ligados a la educación.

Los estudiantes pueden comprar lo necesario en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y otros negocios que permiten pagos electrónicos.

Algunos participantes manifestaron inquietudes sobre la fecha del siguiente pago, ya que el anterior se realizó el domingo 1 de febrero.

El apoyo sirve para que estudiantes de nivel básico compren lo necesario como útiles escolares o uniformes para no abandonar la escuela. Facebook Claudia Sheinbaum.

El Fibien anunció que el próximo pago ya cuenta con fecha definida, tratándose del séptimo depósito del ciclo escolar 2025-2026, programado para marzo y el tercero de este año. Este apoyo se dirige a estudiantes de preescolar y primaria en la Ciudad de México.

Anteriormente, el beneficio llegaba a jóvenes de secundaria y alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria en planteles públicos; luego de la incorporación de la Beca Rita Cetina, estos estudiantes deben gestionar el apoyo federal otorgado por el Gobierno de México.

Fecha exacta del próximo pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Según datos ofrecidos por Fibien, el próximo depósito para los beneficiarios de Mi Beca para Empezar tendrá lugar en marzo de 2026.

La fecha de pago para todos los registrados fue fijada para el domingo 1 de marzo de 2026, de acuerdo con lo informado por el organismo del Gobierno de la Ciudad de México.

Ese mismo día se efectuará la entrega del apoyo. El monto depositado en cada tarjeta Fibien variará según el nivel escolar del estudiante, es decir, si asiste a preescolar o primaria, según explicó la administración local.

La siguiente fecha de pago será el domingo 1 de marzo de 2026. Credito: CUARTOSCURO

Este es el monto total que recibirán los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de marzo de 2026

De acuerdo con los datos difundidos por Fibien en sus canales oficiales, se especificaron los montos destinados a los estudiantes:

600 pesos para preescolar

650 pesos para primaria

600 pesos para CAM en preescolar, primaria y laboral

Se recomienda consultar los comunicados oficiales de Fibien, ya que podrían darse avisos sobre inconvenientes o retrasos relacionados con los pagos.