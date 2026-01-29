México

Mi Beca para Empezar 2026: fecha exacta del pago de febrero para todos los beneficiarios

Se trata del sexto pago del ciclo escolar 2025-2026, de acuerdo con el calendario de depósitos del Fideicomiso Bienestar Educativo

Guardar
Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/@Claudiashein.

El programa Mi Beca para Empezar fue creado por el Gobierno de la Ciudad de México y está destinado a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país durante este ciclo escolar.

Esta ayuda económica tiene como objetivo respaldar a los alumnos, facilitando su permanencia en la educación básica mediante la disminución de barreras como la carencia de útiles escolares.

A diferencia de otros apoyos sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, por lo que no pueden disponer del dinero mediante retiros en cajeros automáticos.

El apoyo económico se entrega únicamente a través de una tarjeta proporcionada por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), que permite realizar compras solo en establecimientos autorizados por el Gobierno de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Mediante la tarjeta es posible comprar alimentos, uniformes, útiles, libros y materiales escolares, así como diversos productos necesarios para el entorno escolar.

Estos artículos pueden adquirirse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y cualquier negocio con terminal bancaria apta para la tarjeta.

En el marco del programa, muchas familias tienen dudas respecto a la fecha del depósito de febrero, que corresponde al primer pago de 2026.

El Fibien reveló la fecha
El Fibien reveló la fecha de pago del mes de febrero de Mi Beca para Empezar. Foto: Cuartoscuro.

El Fibien informó que ya quedó definida la fecha para el pago de febrero de 2026, correspondiente al sexto depósito del ciclo escolar 2025-2026 y que es la segunda entrega del año para los estudiantes de preescolar y primaria en la Ciudad de México.

En años previos, los alumnos de secundaria en escuelas públicas también accedían a este programa; aunque, desde la implementación de la Beca Rita Cetina, ahora deben gestionar el apoyo federal que distribuye el Gobierno de México.

A comienzos de este 2026, estudiantes de cuarto, quinto y sexto de secundaria ya no podrán formar parte de este programa social.

Fecha exacta del pago de enero de 2026 de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

De acuerdo con datos del Fibien, ya hay fechas para el pago de febrero dirigido a quienes reciben Mi Beca para Empezar.

El depósito para todas las personas registradas está previsto para el domingo 1 de febrero de 2026, según lo informado por el organismo del Gobierno de la Ciudad de México.

En esa fecha se realizará la entrega del apoyo. El monto depositado en cada tarjeta de Fibien variará según el grado escolar de cada estudiante, ya sea preescolar o primaria, conforme a lo señalado por la autoridad capitalina.

La fecha de pago de
La fecha de pago de Mi Beca para Empezar en el mes de febrero será el domingo 1. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Estos son los montos totales que recibirán todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar para el 2025

Según los datos difundidos por el Fibien en sus canales oficiales, se especificaron las cantidades otorgadas a cada alumno:

  • 600 pesos: Nivel preescolar
  • 650 pesos: Nivel primaria
  • 600 pesos: CAM preescolar, primaria y laboral

Se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales del Fibien, ya que podrían anunciarse eventualidades o retrasos relacionados con los pagos.

Temas Relacionados

Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar 2026CDMXBecaPago Mi Beca para EmpezarPago Mi Beca para Empezar FebreroPago Mi Beca Para Empezar Febrero 2026mexico-noticias

Más Noticias

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, deja heridos a dos elementos estatales y un municipal

La agresión se registra luego del despliegue de mil 600 militares al estado para reforzar la seguridad

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa,

Procesan a dos sujetos por el asesinato de Nancy Jazmín, presunta expareja de un miembro del Cártel de Caborca

Carlos Anselmo “N” y Josué Noé “N” fueron señalados como integrantes de una célula delictiva

Procesan a dos sujetos por

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de enero: cierran Av. Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Morena y PT irán juntos a la elección de Coahuila en 2026, dejan fuera de la alianza al PVEM

Luisa Alcalde y Alberto Anaya firmaron un convenio de coalición en el estado, con lo que confirmaron su lejanía con el Partido Verde

Morena y PT irán juntos

Aarón Mercury responde a las críticas de Mario Bautista previo a su combate en Supernova Génesis 2026

El exintegrante de La Casa de los Famosos México contestó fiel a su estilo y dejó claro que no se avergüenza de sus inicios

Aarón Mercury responde a las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa,

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, deja heridos a dos elementos estatales y un municipal

Procesan a dos sujetos por el asesinato de Nancy Jazmín, presunta expareja de un miembro del Cártel de Caborca

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

Revelan que abogados vinculados a la desaparición de defensores de Lenin Canchola representaron a integrantes de la Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury responde a las

Aarón Mercury responde a las críticas de Mario Bautista previo a su combate en Supernova Génesis 2026

Roberto Palazuelos da detalles del intento de asalto a su hotel en Tulum donde su empleado fue violentado

Adrián Marcelo vuelve a casa de sus padres entre rumores de divorcio

Vica Andrade revela que Memo del Bosque sabía que su muerte estaba próxima

Dani Martín regresa a México con un show inolvidable que une a El Canto del Loco y sus éxitos como solista

DEPORTES

Así arribó Uriel Antuna a

Así arribó Uriel Antuna a CDMX para firmar con Pumas

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Liga Saudí

Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

Johnny TV, MxM TV y Claudio Castagnoli encabezan invasión de AEW en la Arena México y Coliseo

Papá de David Benavidez lanza contundente advertencia al Zurdo Ramírez previo a la pelea: “Vamos a destruir”