Mi Beca para Empezar 2026: fecha exacta del pago de febrero para todos los beneficiarios

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/@Claudiashein.

El programa Mi Beca para Empezar fue creado por el Gobierno de la Ciudad de México y está destinado a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país durante este ciclo escolar.

Esta ayuda económica tiene como objetivo respaldar a los alumnos, facilitando su permanencia en la educación básica mediante la disminución de barreras como la carencia de útiles escolares.

A diferencia de otros apoyos sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, por lo que no pueden disponer del dinero mediante retiros en cajeros automáticos.

El apoyo económico se entrega únicamente a través de una tarjeta proporcionada por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), que permite realizar compras solo en establecimientos autorizados por el Gobierno de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Mediante la tarjeta es posible comprar alimentos, uniformes, útiles, libros y materiales escolares, así como diversos productos necesarios para el entorno escolar.

Estos artículos pueden adquirirse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y cualquier negocio con terminal bancaria apta para la tarjeta.

En el marco del programa, muchas familias tienen dudas respecto a la fecha del depósito de febrero, que corresponde al primer pago de 2026.

El Fibien reveló la fecha de pago del mes de febrero de Mi Beca para Empezar. Foto: Cuartoscuro.

El Fibien informó que ya quedó definida la fecha para el pago de febrero de 2026, correspondiente al sexto depósito del ciclo escolar 2025-2026 y que es la segunda entrega del año para los estudiantes de preescolar y primaria en la Ciudad de México.

En años previos, los alumnos de secundaria en escuelas públicas también accedían a este programa; aunque, desde la implementación de la Beca Rita Cetina, ahora deben gestionar el apoyo federal que distribuye el Gobierno de México.

A comienzos de este 2026, estudiantes de cuarto, quinto y sexto de secundaria ya no podrán formar parte de este programa social.

Fecha exacta del pago de enero de 2026 de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

De acuerdo con datos del Fibien, ya hay fechas para el pago de febrero dirigido a quienes reciben Mi Beca para Empezar.

El depósito para todas las personas registradas está previsto para el domingo 1 de febrero de 2026, según lo informado por el organismo del Gobierno de la Ciudad de México.

En esa fecha se realizará la entrega del apoyo. El monto depositado en cada tarjeta de Fibien variará según el grado escolar de cada estudiante, ya sea preescolar o primaria, conforme a lo señalado por la autoridad capitalina.

La fecha de pago de Mi Beca para Empezar en el mes de febrero será el domingo 1. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Estos son los montos totales que recibirán todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar para el 2025

Según los datos difundidos por el Fibien en sus canales oficiales, se especificaron las cantidades otorgadas a cada alumno:

600 pesos: Nivel preescolar

650 pesos: Nivel primaria

600 pesos: CAM preescolar, primaria y laboral

Se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales del Fibien, ya que podrían anunciarse eventualidades o retrasos relacionados con los pagos.