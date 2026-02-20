Mi Beca para Empezar 2026: cuándo será el tercer pago de este año para todos los beneficiarios

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó el programa social 'Mi Beca para Empezar'. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó el programa Mi Beca para Empezar, dirigido a niños de preescolar y primaria que asisten a escuelas públicas en la Ciudad de México.

Esta asistencia económica pretende apoyar a los alumnos y asegurar la continuidad en su educación básica, evitando problemas causados por la carencia de material escolar.

A diferencia de otros programas sociales, quienes reciben Mi Beca para Empezar no obtienen dinero en efectivo, por lo que no pueden hacer retiros en cajeros automáticos.

El beneficio se otorga únicamente a través de una tarjeta expedida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida solo en establecimientos autorizados dentro de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Con la tarjeta, los beneficiarios pueden comprar alimentos, uniformes, útiles, libros y materiales escolares, además de otros productos esenciales relacionados con la educación.

Los alumnos tienen la opción de adquirir lo necesario en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y otros comercios que aceptan pagos electrónicos.

Algunos beneficiarios expresaron dudas sobre la fecha del próximo depósito, ya que el anterior se realizó el domingo 1 de febrero.

El pago más reciente de 'Mi Beca para Empezar' fue el del pasado domingo 1 de febrero. Foto: CUARTOSCURO.

El Fibien informó que el siguiente pago ya tiene fecha establecida, correspondiendo al séptimo depósito del ciclo escolar 2025-2026, previsto para marzo y el tercero de este año. El apoyo está destinado a estudiantes de preescolar y primaria en la capital.

Previamente, el apoyo llegaba a jóvenes de secundaria y a quienes estaban en cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas públicas; tras la aparición de la Beca Rita Cetina, estos alumnos deben tramitar el apoyo federal que otorga el Gobierno de México.

Fecha exacta del próximo pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

De acuerdo con información proporcionada por Fibien, el siguiente depósito para los participantes de Mi Beca para Empezar se llevará a cabo durante marzo de 2026.

La fecha de depósitos para todos los inscritos quedó establecida para el domingo 1 de marzo de 2026, conforme a lo comunicado por la entidad del Gobierno de la Ciudad de México.

En esa misma jornada se realizará la entrega del apoyo. El importe ingresado en cada tarjeta Fibien dependerá del grado escolar del alumno, es decir, si cursa preescolar o primaria, según detalló la administración local.

El próximo pago de Mi Beca para Empezar será el domingo 1 de marzo. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Este es el monto total que recibirán los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de marzo de 2026

Conforme a la información publicada por el Fibien en sus cuentas oficiales, se detallaron las cantidades asignadas a los beneficiarios:

600 pesos: Nivel preescolar

650 pesos: Nivel primaria

600 pesos: CAM en preescolar, primaria y laboral

Se sugiere revisar los avisos oficiales de Fibien, ya que podrían anunciarse problemas o demoras vinculadas a los depósitos.