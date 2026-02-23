Estos son los servicios y comercios suspendidos este lunes 23 de febrero en Jalisco y otros estados tras abatimiento de “El Mencho”

La tarde del domingo 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo en Tapalpa, Jalisco.
El abatimiento del capo desató una ola de violencia en Jalisco y otros 20 estados de la República.
Incendios, narcobloqueos y ataques a sucursales bancarias y comerciales han marcado la jornada, llevando a autoridades y empresas a implementar medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que el Código Rojo permanece activo y llamó a la ciudadanía a evitar traslados no esenciales, permanecer en viviendas o hoteles y no acercarse a vehículos o puntos incendiados.
Incendios y ataques a bancos y comercios
Durante el domingo, 18 sucursales del Banco del Bienestar resultaron afectadas en Jalisco y Puebla. Entre los municipios con bancos incendiados se encuentran:
- Acatlán de Juárez
- Ameca
- Atotonilco el Alto
- Ayotlán
- Chapala
- Colotlán
- Degollado
- Jocotepec
- La Barca
- Ocotlán
- Zapotlán del Rey
Asimismo, 69 tiendas OXXO fueron incendiadas en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y la región de Los Altos Sur.
También se reportaron ataques al SAT de Puerto Vallarta.
Las autoridades detuvieron a al menos 25 personas relacionadas con los disturbios y narcobloqueos, de los cuales 73 de los 77 bloqueos ya fueron liberados.
Suspensión de clases y eventos educativos
Como medida preventiva, el 23 de febrero no habrá clases en Jalisco.
Esta disposición aplica para escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos.
Instituciones de educación superior también tomaron acciones:
- UAM, ENES León y San Miguel Allende: clases a distancia
- ITESM Querétaro: instalaciones cerradas
- CCH y FES UNAM: asistencia flexible o suspensión de evaluaciones
- Universidad IBERO y FES Aragón: inasistencias justificadas
El objetivo es proteger a estudiantes y personal ante posibles incidentes violentos derivados del operativo contra “El Mencho”.
Bancos suspenden operaciones por seguridad
Varios bancos anunciaron cierres preventivos de sucursales el lunes 23 de febrero en estados afectados:
- BanBajío: Jalisco, Nayarit y Colima
- BBVA: solo sucursales en Jalisco, pendiente de confirmación
- Banco BX+: León, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajiji
- Banco Ve por Más: León, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic
- HSBC: Jalisco y Bucerías en Nayarit, con algunas sucursales de Michoacán, Guanajuato, Colima, Puebla y Tlaxcala ajustando horario
- Santander: Jalisco, Colima, algunas de Guanajuato, Michoacán y Nayarit
Los bancos recordaron que los canales digitales permanecen operativos y se recomendó a clientes usar la banca en línea o cajeros automáticos.
Comercios y servicios suspenden actividades
Empresas y cadenas con alto tráfico de personas también implementaron cierres preventivos:
- Smart Fit: Jalisco, Michoacán, Colima, León y Guanajuato
- Bisquets de Obregón: Morelia, León, Puebla y Playa del Carmen
- IKEA Guadalajara Expo: cerrada hasta nuevo aviso
- OCESA: concierto de Kali Uchis cancelado en Auditorio Telmex
- Walmart y Sam’s Club: modificación de horarios en sucursales seleccionadas
- AT&T y El Palacio de Hierro: operaciones suspendidas en algunas locaciones
El objetivo de estas medidas es salvaguardar la seguridad de empleados y clientes, evitando riesgos por incidentes derivados del operativo contra el líder del CJNG.
Dependencias y servicios públicos afectados
- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) declaró como día inhábil el 23 de febrero para el Poder Judicial de la Federación, considerando los bloqueos y violencia registrados.
- El Instituto Nacional Electoral (INE) suspenderá módulos itinerantes y fijos en Jalisco y Nayarit, trabajando en modalidad home office hasta nuevo aviso.
- Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de seguridad en todo momento.
Medidas preventivas para la ciudadanía
Frente a la situación, las autoridades reiteran:
- Evitar traslados no esenciales
- No acercarse a vehículos incendiados o bloqueos
- Mantenerse en viviendas, hoteles o espacios seguros
- Usar canales digitales para operaciones bancarias y trámites
Las medidas buscan minimizar riesgos mientras las fuerzas de seguridad restablecen la normalidad tras la detención y muerte de “El Mencho”.