Estos son los servicios y comercios suspendidos este lunes 23 de febrero en Jalisco y otros estados tras abatimiento de “El Mencho”

Después de la muerte de ‘El Mencho’, autoridades de Jalisco y otros estados implementan cierres preventivos de escuelas, bancos y comercios, reforzando la seguridad y recomendando a la población permanecer en lugares seguros. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

La tarde del domingo 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo en Tapalpa, Jalisco.

El abatimiento del capo desató una ola de violencia en Jalisco y otros 20 estados de la República.

Incendios, narcobloqueos y ataques a sucursales bancarias y comerciales han marcado la jornada, llevando a autoridades y empresas a implementar medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que el Código Rojo permanece activo y llamó a la ciudadanía a evitar traslados no esenciales, permanecer en viviendas o hoteles y no acercarse a vehículos o puntos incendiados.

Lemus Navarro subraya coordinación interinstitucional y civismo de la población tras operativo en Tapalpa

Incendios y ataques a bancos y comercios

Durante el domingo, 18 sucursales del Banco del Bienestar resultaron afectadas en Jalisco y Puebla. Entre los municipios con bancos incendiados se encuentran:

Acatlán de Juárez

Ameca

Atotonilco el Alto

Ayotlán

Chapala

Colotlán

Degollado

Jocotepec

La Barca

Ocotlán

Zapotlán del Rey

Asimismo, 69 tiendas OXXO fueron incendiadas en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y la región de Los Altos Sur.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de febrero. Crédito: X/@YoSoyBark.

También se reportaron ataques al SAT de Puerto Vallarta.

Las autoridades detuvieron a al menos 25 personas relacionadas con los disturbios y narcobloqueos, de los cuales 73 de los 77 bloqueos ya fueron liberados.

Suspensión de clases y eventos educativos

Como medida preventiva, el 23 de febrero no habrá clases en Jalisco.

Esta disposición aplica para escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos.

Instituciones de educación superior también tomaron acciones:

UAM , ENES León y San Miguel Allende : clases a distancia

ITESM Querétaro : instalaciones cerradas

CCH y FES UNAM : asistencia flexible o suspensión de evaluaciones

Universidad IBERO y FES Aragón: inasistencias justificadas

El objetivo es proteger a estudiantes y personal ante posibles incidentes violentos derivados del operativo contra “El Mencho”.

Bancos suspenden operaciones por seguridad

Bancos suspenden actividades.

Varios bancos anunciaron cierres preventivos de sucursales el lunes 23 de febrero en estados afectados:

BanBajío : Jalisco, Nayarit y Colima

BBVA : solo sucursales en Jalisco, pendiente de confirmación

Banco BX+ : León, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajiji

Banco Ve por Más : León, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic

HSBC : Jalisco y Bucerías en Nayarit, con algunas sucursales de Michoacán, Guanajuato, Colima, Puebla y Tlaxcala ajustando horario

Santander: Jalisco, Colima, algunas de Guanajuato, Michoacán y Nayarit

Los bancos recordaron que los canales digitales permanecen operativos y se recomendó a clientes usar la banca en línea o cajeros automáticos.

Comercios y servicios suspenden actividades

Smart Fit suspendió temporalmente operaciones en Jalisco, Michoacán, Colima, León y Guanajuato. -crédito Smart Fit Colombia/Facebook

Empresas y cadenas con alto tráfico de personas también implementaron cierres preventivos:

Smart Fit : Jalisco, Michoacán, Colima, León y Guanajuato

Bisquets de Obregón : Morelia, León, Puebla y Playa del Carmen

IKEA Guadalajara Expo : cerrada hasta nuevo aviso

OCESA : concierto de Kali Uchis cancelado en Auditorio Telmex

Walmart y Sam’s Club : modificación de horarios en sucursales seleccionadas

AT&T y El Palacio de Hierro: operaciones suspendidas en algunas locaciones

El objetivo de estas medidas es salvaguardar la seguridad de empleados y clientes, evitando riesgos por incidentes derivados del operativo contra el líder del CJNG.

Dependencias y servicios públicos afectados

El Órgano de Administración Judicial ( OAJ ) declaró como día inhábil el 23 de febrero para el Poder Judicial de la Federación , considerando los bloqueos y violencia registrados.

El Instituto Nacional Electoral ( INE ) suspenderá módulos itinerantes y fijos en Jalisco y Nayarit, trabajando en modalidad home office hasta nuevo aviso.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de seguridad en todo momento.

Medidas preventivas para la ciudadanía

Frente a la situación, las autoridades reiteran:

Evitar traslados no esenciales

No acercarse a vehículos incendiados o bloqueos

Mantenerse en viviendas , hoteles o espacios seguros

Usar canales digitales para operaciones bancarias y trámites

Las medidas buscan minimizar riesgos mientras las fuerzas de seguridad restablecen la normalidad tras la detención y muerte de “El Mencho”.