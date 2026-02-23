México

Estos son los servicios y comercios suspendidos este lunes 23 de febrero en Jalisco y otros estados tras abatimiento de “El Mencho”

Se ha informado del cierre preventivo de escuelas, bancos y comercios para salvaguardar la seguridad de la población

Guardar
Después de la muerte de
Después de la muerte de ‘El Mencho’, autoridades de Jalisco y otros estados implementan cierres preventivos de escuelas, bancos y comercios, reforzando la seguridad y recomendando a la población permanecer en lugares seguros. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

La tarde del domingo 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo en Tapalpa, Jalisco.

El abatimiento del capo desató una ola de violencia en Jalisco y otros 20 estados de la República.

Incendios, narcobloqueos y ataques a sucursales bancarias y comerciales han marcado la jornada, llevando a autoridades y empresas a implementar medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que el Código Rojo permanece activo y llamó a la ciudadanía a evitar traslados no esenciales, permanecer en viviendas o hoteles y no acercarse a vehículos o puntos incendiados.

Lemus Navarro subraya coordinación interinstitucional y civismo de la población tras operativo en Tapalpa

Incendios y ataques a bancos y comercios

Durante el domingo, 18 sucursales del Banco del Bienestar resultaron afectadas en Jalisco y Puebla. Entre los municipios con bancos incendiados se encuentran:

  • Acatlán de Juárez
  • Ameca
  • Atotonilco el Alto
  • Ayotlán
  • Chapala
  • Colotlán
  • Degollado
  • Jocotepec
  • La Barca
  • Ocotlán
  • Zapotlán del Rey

Asimismo, 69 tiendas OXXO fueron incendiadas en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y la región de Los Altos Sur.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de febrero. Crédito: X/@YoSoyBark.

También se reportaron ataques al SAT de Puerto Vallarta.

Las autoridades detuvieron a al menos 25 personas relacionadas con los disturbios y narcobloqueos, de los cuales 73 de los 77 bloqueos ya fueron liberados.

Suspensión de clases y eventos educativos

Como medida preventiva, el 23 de febrero no habrá clases en Jalisco.

Esta disposición aplica para escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos.

Instituciones de educación superior también tomaron acciones:

  • UAM, ENES León y San Miguel Allende: clases a distancia
  • ITESM Querétaro: instalaciones cerradas
  • CCH y FES UNAM: asistencia flexible o suspensión de evaluaciones
  • Universidad IBERO y FES Aragón: inasistencias justificadas

El objetivo es proteger a estudiantes y personal ante posibles incidentes violentos derivados del operativo contra “El Mencho”.

Bancos suspenden operaciones por seguridad

Bancos suspenden actividades.
Bancos suspenden actividades.

Varios bancos anunciaron cierres preventivos de sucursales el lunes 23 de febrero en estados afectados:

  • BanBajío: Jalisco, Nayarit y Colima
  • BBVA: solo sucursales en Jalisco, pendiente de confirmación
  • Banco BX+: León, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajiji
  • Banco Ve por Más: León, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic
  • HSBC: Jalisco y Bucerías en Nayarit, con algunas sucursales de Michoacán, Guanajuato, Colima, Puebla y Tlaxcala ajustando horario
  • Santander: Jalisco, Colima, algunas de Guanajuato, Michoacán y Nayarit

Los bancos recordaron que los canales digitales permanecen operativos y se recomendó a clientes usar la banca en línea o cajeros automáticos.

Comercios y servicios suspenden actividades

Smart Fit suspendió temporalmente operaciones
Smart Fit suspendió temporalmente operaciones en Jalisco, Michoacán, Colima, León y Guanajuato. -crédito Smart Fit Colombia/Facebook

Empresas y cadenas con alto tráfico de personas también implementaron cierres preventivos:

  • Smart Fit: Jalisco, Michoacán, Colima, León y Guanajuato
  • Bisquets de Obregón: Morelia, León, Puebla y Playa del Carmen
  • IKEA Guadalajara Expo: cerrada hasta nuevo aviso
  • OCESA: concierto de Kali Uchis cancelado en Auditorio Telmex
  • Walmart y Sam’s Club: modificación de horarios en sucursales seleccionadas
  • AT&T y El Palacio de Hierro: operaciones suspendidas en algunas locaciones

El objetivo de estas medidas es salvaguardar la seguridad de empleados y clientes, evitando riesgos por incidentes derivados del operativo contra el líder del CJNG.

Dependencias y servicios públicos afectados

  • El Órgano de Administración Judicial (OAJ) declaró como día inhábil el 23 de febrero para el Poder Judicial de la Federación, considerando los bloqueos y violencia registrados.
  • El Instituto Nacional Electoral (INE) suspenderá módulos itinerantes y fijos en Jalisco y Nayarit, trabajando en modalidad home office hasta nuevo aviso.
  • Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de seguridad en todo momento.

Medidas preventivas para la ciudadanía

Frente a la situación, las autoridades reiteran:

  • Evitar traslados no esenciales
  • No acercarse a vehículos incendiados o bloqueos
  • Mantenerse en viviendas, hoteles o espacios seguros
  • Usar canales digitales para operaciones bancarias y trámites

Las medidas buscan minimizar riesgos mientras las fuerzas de seguridad restablecen la normalidad tras la detención y muerte de “El Mencho”.

Temas Relacionados

SuspensiónJaliscoActividadesBancosEl MenchoPolítica MexicanaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras los ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en el que se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

Tensión en México: fuerte operativo

Edomex suspende clases en 14 municipios este lunes 23 de enero, tras ola de violencia ligada al CJNG

Tras los hechos violentos registrados tras la muerte de El Mencho”, el Estado de México reforzó la seguridad en los 125 municipios

Edomex suspende clases en 14

Embajador de EEUU reconoce al Gobierno de México y fuerzas de seguridad tras caída de “El Mencho”

El embajador Ronald Johnson subrayó que la cooperación bilateral ha alcanzado niveles inéditos bajo la gestión de Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Embajador de EEUU reconoce al

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

La actriz y coproductora explica las razones por las que el filme no logró cumplir del todo sus expectativas

Florinda Meza revela lo que

CDMX emite aviso especial por descenso de temperaturas durante cuatro días: estas son las fechas con más frío

Autoridades de la Ciudad de México prevén vientos fuertes con rachas, lluvias ligeras y ambiente frío para esta última semana de febrero

CDMX emite aviso especial por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU reconoce al

Embajador de EEUU reconoce al Gobierno de México y fuerzas de seguridad tras caída de “El Mencho”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de febrero: Central del Norte reestablece actividades

22 de febrero: el día que cayeron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’

Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

¿Cuál es la historia de Tapalpa, lugar de Jalisco donde las autoridades capturaron a El Mencho?

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza revela lo que

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

Christian Nodal da mensaje ante violencia en Jalisco por captura de ‘El Mencho’: “Me duele el alma”

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

DEPORTES

Selección Mexicana arriba a Querétaro

Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”