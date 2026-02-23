El Gallo Elizalde estuvo atrapado más de 30 horas en bloqueo por jornada violenta en carretera de Jalisco

El cierre de la carretera Morelia-Guadalajara tras la muerte de 'El Mencho' mantiene varados a Francisco 'El Gallo' Elizalde y más de un centenar de personas

En medio de una ola de violencia desatada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el cantante de música regional mexicana Francisco Elizalde, conocido como “El Gallo Elizalde”, permanece atrapado desde hace más de 28 horas junto a su equipo en un bloqueo carretero en la ruta Morelia-Guadalajara, donde se han producido tiroteos y un centenar de personas siguen varadas por la falta de seguridad y el cierre total del paso, según informó el propio artista a través de sus redes sociales.

El cierre de la carretera Morelia-Guadalajara deja a decenas de personas varadas tras la muerte de “El Mencho”

Elizalde explicó que durante la espera en la carretera, integrantes de su grupo y otros afectados improvisaron para alimentarse, recolectando elotes de parcelas cercanas y compartiendo después carnitas que les enviaron hasta el lugar.

El cantante enfatizó: “No hay víveres, llevamos ya como unas 25 horas aquí”, describiendo una escena de desesperación y agotamiento entre los viajeros.

Bloqueos y enfrentamientos por el Cártel Jalisco Nueva Generación dejaron a viajeros y transportistas atrapados sin víveres ni seguridad en el occidente de México

La situación corresponde a la reacción inmediata del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Oseguera Cervantes, uno de los criminales más buscados por Estados Unidos y líder del grupo.

El domingo 22 de febrero de 2026, el golpe a la estructura criminal provocó bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en puntos clave de Jalisco y estados vecinos, lo que llevó al cierre de varias carreteras para impedir el ingreso de fuerzas federales a las zonas de conflicto.

En un video, Elizalde detalló: “Ayer hubo un tiroteo, gracias a Dios salimos todos bien. Se quedó parte del equipo, pero estaban resguardados”. Las autoridades desplegaron tropas del ejército mexicano que acudieron dos veces al lugar durante la jornada del domingo y parte del lunes.

De acuerdo con Elizalde, la presencia militar transmitió cierta tranquilidad provisional, aunque la incertidumbre persiste: “El ejército vino, nos sentimos seguros, vino dos veces ayer, pero todo en orden y esperemos que ahorita el ejército haga el favor de desbloquear”.

Elizalde y su equipo improvisaron con elotes y carnitas para sobrevivir durante más de 28 horas en la carretera bloqueada por la violencia

Mientras el gobierno afirma que los bloqueos han sido liberados, testimonios contradicen la versión oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 23 de febrero durante la conferencia habitual del gobierno federal que los bloqueos en Jalisco “ya habían sido liberados” y que la actividad se estaba normalizando.

Pero las comunicaciones de afectados como Francisco Elizalde muestran que al menos parte del corredor Morelia-Guadalajara seguía cerrado al tránsito durante más de un día, con decenas de familias y transportistas atrapados y sin acceso a suministros básicos.

Transportistas y viajeros que quedaron varados tras los ataques reportaron la quema de vehículos y la presencia de largas filas de automóviles detenidos, en donde “la gente está caminando con desesperación”, según afirmó Elizalde, quien recomendó públicamente evitar la zona afectada: “No salgan, tengan cuidado”.

Francisco 'El Gallo' Elizalde, parte de la dinastía musical Elizalde, vio interrumpida su labor artística por la violencia y el bloqueo carretero en Morelia-Guadalajara

Francisco “El Gallo” Elizalde: trayectoria y pertenencia a una dinastía de la música regional

Francisco “El Gallo” Elizalde nació el 30 de septiembre de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y es parte de la dinastía musical Elizalde. Hermano de Jesús “El Flaco” Elizalde y del fallecido Valentín Elizalde, conocido como “El Gallo de Oro”, Francisco ha destacado en el género de banda y mariachi. Inició su carrera profesional a los 15 años.

A lo largo de más de dos décadas ha publicado numerosos álbumes y sencillos, consolidando una base importante de fans y manteniendo presencia constante en redes sociales, donde difunde tanto su música como actividades empresariales asociadas a la industria musical. Durante su trayectoria se ha mostrado cercano a su público y comprometido con la preservación del legado artístico de su familia.

Francisco "El Gallo" Elizalde ya se encuentra fuera de peligro

La grave situación de inseguridad que afecta a los estados occidentales de México ha obligado a figuras del ámbito cultural y social, como Elizalde, a interrumpir sus actividades y visibilizar el impacto de la violencia en la vida cotidiana.

Según los relatos del artista, “no es lo que dicen, pues está tranquila la carretera” y “está a mucho para que sea realidad eso”, refiriéndose a las versiones oficiales sobre la reapertura de las vías afectadas.