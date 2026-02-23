México

El Gallo Elizalde estuvo atrapado más de 30 horas en bloqueo por jornada violenta en carretera de Jalisco

Aunque la presencia de las fuerzas armadas trajo tranquilidad momentánea, el cantante hizo hincapié en la necesidad de recuperar la seguridad plena para todos los viajeros en la región

Guardar
El cierre de la carretera
El cierre de la carretera Morelia-Guadalajara tras la muerte de 'El Mencho' mantiene varados a Francisco 'El Gallo' Elizalde y más de un centenar de personas

En medio de una ola de violencia desatada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el cantante de música regional mexicana Francisco Elizalde, conocido como “El Gallo Elizalde”, permanece atrapado desde hace más de 28 horas junto a su equipo en un bloqueo carretero en la ruta Morelia-Guadalajara, donde se han producido tiroteos y un centenar de personas siguen varadas por la falta de seguridad y el cierre total del paso, según informó el propio artista a través de sus redes sociales.

El cierre de la carretera Morelia-Guadalajara deja a decenas de personas varadas tras la muerte de “El Mencho”

Elizalde explicó que durante la espera en la carretera, integrantes de su grupo y otros afectados improvisaron para alimentarse, recolectando elotes de parcelas cercanas y compartiendo después carnitas que les enviaron hasta el lugar.

El cantante enfatizó: “No hay víveres, llevamos ya como unas 25 horas aquí”, describiendo una escena de desesperación y agotamiento entre los viajeros.

Bloqueos y enfrentamientos por el
Bloqueos y enfrentamientos por el Cártel Jalisco Nueva Generación dejaron a viajeros y transportistas atrapados sin víveres ni seguridad en el occidente de México

La situación corresponde a la reacción inmediata del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Oseguera Cervantes, uno de los criminales más buscados por Estados Unidos y líder del grupo.

El domingo 22 de febrero de 2026, el golpe a la estructura criminal provocó bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en puntos clave de Jalisco y estados vecinos, lo que llevó al cierre de varias carreteras para impedir el ingreso de fuerzas federales a las zonas de conflicto.

En un video, Elizalde detalló: “Ayer hubo un tiroteo, gracias a Dios salimos todos bien. Se quedó parte del equipo, pero estaban resguardados”. Las autoridades desplegaron tropas del ejército mexicano que acudieron dos veces al lugar durante la jornada del domingo y parte del lunes.

De acuerdo con Elizalde, la presencia militar transmitió cierta tranquilidad provisional, aunque la incertidumbre persiste: “El ejército vino, nos sentimos seguros, vino dos veces ayer, pero todo en orden y esperemos que ahorita el ejército haga el favor de desbloquear”.

Elizalde y su equipo improvisaron
Elizalde y su equipo improvisaron con elotes y carnitas para sobrevivir durante más de 28 horas en la carretera bloqueada por la violencia

Mientras el gobierno afirma que los bloqueos han sido liberados, testimonios contradicen la versión oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 23 de febrero durante la conferencia habitual del gobierno federal que los bloqueos en Jalisco “ya habían sido liberados” y que la actividad se estaba normalizando.

Pero las comunicaciones de afectados como Francisco Elizalde muestran que al menos parte del corredor Morelia-Guadalajara seguía cerrado al tránsito durante más de un día, con decenas de familias y transportistas atrapados y sin acceso a suministros básicos.

Transportistas y viajeros que quedaron varados tras los ataques reportaron la quema de vehículos y la presencia de largas filas de automóviles detenidos, en donde “la gente está caminando con desesperación”, según afirmó Elizalde, quien recomendó públicamente evitar la zona afectada: “No salgan, tengan cuidado”.

Francisco 'El Gallo' Elizalde, parte
Francisco 'El Gallo' Elizalde, parte de la dinastía musical Elizalde, vio interrumpida su labor artística por la violencia y el bloqueo carretero en Morelia-Guadalajara

Francisco “El Gallo” Elizalde: trayectoria y pertenencia a una dinastía de la música regional

Francisco “El Gallo” Elizalde nació el 30 de septiembre de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y es parte de la dinastía musical Elizalde. Hermano de Jesús “El Flaco” Elizalde y del fallecido Valentín Elizalde, conocido como “El Gallo de Oro”, Francisco ha destacado en el género de banda y mariachi. Inició su carrera profesional a los 15 años.

A lo largo de más de dos décadas ha publicado numerosos álbumes y sencillos, consolidando una base importante de fans y manteniendo presencia constante en redes sociales, donde difunde tanto su música como actividades empresariales asociadas a la industria musical. Durante su trayectoria se ha mostrado cercano a su público y comprometido con la preservación del legado artístico de su familia.

Francisco "El Gallo" Elizalde ya
Francisco "El Gallo" Elizalde ya se encuentra fuera de peligro

La grave situación de inseguridad que afecta a los estados occidentales de México ha obligado a figuras del ámbito cultural y social, como Elizalde, a interrumpir sus actividades y visibilizar el impacto de la violencia en la vida cotidiana.

Según los relatos del artista, “no es lo que dicen, pues está tranquila la carretera” y “está a mucho para que sea realidad eso”, refiriéndose a las versiones oficiales sobre la reapertura de las vías afectadas.

Temas Relacionados

El Gallo ElizaldeFrancisco ElizaldeEl MenchoJaliscomexico-entretenimiento

Más Noticias

Bachillerato en CDMX y Edomex 2026: ya salió la convocatoria de ECOEMS y estas son las fechas clave

IPN, UNAM, Colegio de Bachilleres, CONALEP y más instituciones participan en el proceso

Bachillerato en CDMX y Edomex

Pensión Bienestar 2026: cuándo es el próximo periodo de pagos para todos los beneficiarios ya inscritos

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, encargada de administrar los depósitos de este programa social, reveló la información de las próximas dispersiones a los adultos mayores de 65 años

Pensión Bienestar 2026: cuándo es

Este es el origen del video de Peso Pluma que se volvió viral tras muerte de “El Mencho”

Tras incidentes violentos en Jalisco, muchas personas juzgaron al cantante por hacer apología del delito

Este es el origen del

Jornada laboral de 40 horas: Cámara de Diputados aprueba en comisiones la reforma

El proceso de transición se prolongará hasta 2030 y permitirá que empleados y empleadores se ajusten de manera gradual

Jornada laboral de 40 horas:

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Nemesio Oseguera Cervantes falleció el 22 de febrero por las heridas de un operativo para capturarlo

A un día de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

A un día de la

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Así afectó la violencia generada por la muerte de “El Mencho” a pasajeros y vuelos del AICM

“Su sacrificio no será olvidado”: el Ejército lamenta la muerte de sus efectivos en operativo contra “El Mencho”

Embajador de EEUU lamenta la muerte de agentes mexicanos en operativo contra “El Mencho”

Gobernadora de Baja California presenta reporte tras la ola de violencia generada por muerte de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Este es el origen del

Este es el origen del video de Peso Pluma que se volvió viral tras muerte de “El Mencho”

Manuel Landeta fue sometido a cirugía de emergencia: “No podía esperar más”

Cuáles son las causas del vértigo, trastorno que llevó a Emmanuel al hospital antes de un concierto

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de febrero

Pati Chapoy celebra abatimiento de “El Mencho” y lanza crítica a estrategia de AMLO: “Los abrazos no sirvieron”

DEPORTES

David Benavidez reclama a Turki

David Benavidez reclama a Turki pelea contra Canelo Álvarez: “Hablaremos con él”

Yareli Acevedo y Sofía Arreola se llevan el oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 en Chile

Mr. Iguana y Psycho Clown representarán a la AAA en el WWE 2K26

México vs Islandia: cuándo y dónde ver el amistoso internacional en vivo

Esta es la razón por la que Checo Pérez arrancaría como primer piloto de Cadillac en el inicio de la F1