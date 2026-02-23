México

50 detenidos en Jalisco, Guanajuato y Baja California por la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Autoridades de los tres estados implementaron acciones de emergencia luego de que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes

Guardar
Incendios provocados tras la muerte
Incendios provocados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

Este domingo 22 de febrero más de 50 personas fueron detenidas en los estados de Jalisco, Guanajuato y Baja California por diversos delitos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las acciones de seguridad, coordinadas entre autoridades federales y estatales en los tres estados, surgieron como respuesta a la ola de violencia que incluyó bloqueos, ataques y actos de vandalismo en distintas regiones.

Autoridades de las tres entidades informaron que los operativos desplegados tuvieron como prioridad contener los incidentes, restablecer la movilidad y garantizar la protección de la población ante los hechos que siguieron a la confirmación del fallecimiento del líder criminal.

Escuelas, servicios de salud, transporte público y actividades masivas resultaron afectados de manera temporal en varios municipios.

Jalisco: detenciones y suspensión de servicios

En Jalisco, la jornada de violencia se tradujo en 25 detenidos, de los cuales 11 fueron señalados por presunta participación en hechos violentos y 14 por supuestos actos de saqueo.

Los operativos incluyeron la captura de sospechosos en puntos como Lázaro Cárdenas, Fuelle, Carretera a Chapala y Parque Morelos, además del aseguramiento de vehículos relacionados con los incidentes delictivos.

En varios puntos de Jalisco
En varios puntos de Jalisco civiles armados han impedido el libre paso a alas autoridades y a la ciudadanía Fotos: Facebook Conociendo México

El gobierno local ordenó la suspensión de clases en todos los niveles educativos, el cierre temporal de centros de atención social y la cancelación de eventos masivos.

También se reportaron daños en 18 sucursales bancarias, tiendas de conveniencia y oficinas públicas en distintos municipios.

Además, emitieron las siguientes recomendaciones:

  • No acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados
  • Permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales
  • Atender únicamente información oficial
  • Reportar emergencias al número 911
  • En el caso de Puerto Vallarta, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso

Guanajuato: suspensión de clases

En Guanajuato, la gobernadora del estado, Libia Dennise García, informó mediante un video que el despliegue preventivo de fuerzas estatales, federales y municipales permitió la detención de 18 personas en varios municipios, quienes ya fueron puestas a disposición de las fiscalías correspondientes.

Las autoridades confirmaron que las carreteras estatales y federales permanecen libres y bajo vigilancia, sin bloqueos ni restricciones para la circulación.

Diversos negocios fueron incendiados luego de que elementos federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Además, autoridades informaron que se registraron 55 incidentes en 23 municipios, todos controlados y sin personas lesionadas.

Las clases en todos los niveles educativos fueron suspendidas por un día como medida preventiva, por lo que se reanudarán el próximo 24 de febrero.

El Aeropuerto Internacional del Bajío mantuvo su operación normal y los servicios esenciales continuaron bajo resguardo, según el reporte oficial.

Baja California: restablecimiento de la movilidad

En Baja California, la coordinación entre fuerzas de los tres niveles resultó en 7 personas detenidas, cuatro de ellas detenidas en Mexicali y tres en Tijuana.

Las autoridades detallaron que se contabilizaron 16 eventos, principalmente incendios de vehículos, sin bloqueos carreteros ni civiles lesionados.

El servicio de transporte público y de personal fue restablecido desde la tarde, con unidades operando hasta las 19:00 horas.

Además, informaron que las plataformas de transporte ajustaron sus tarifas dinámicas a petición del gobierno estatal.

Las autoridades destacaron que las carreteras y casetas mantienen libre circulación y que la movilidad se desarrolla con normalidad.

El reporte oficial del gobierno de Baja California señaló que estos hechos se presentan en el contexto nacional derivado de acciones operativas federales, refiriéndose al operativo federal realizado en Tapalpa, donde el Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Más de 50 detenidos en solo tres estados

La suma de los arrestos reportados por las autoridades estatales asciende a 50 personas detenidas: 25 en Jalisco, 18 en Guanajuato y 7 en Baja California.

Los operativos de seguridad continúan activos y la vigilancia se mantiene en las zonas consideradas de alto riesgo, en medio de llamados oficiales a la población para evitar la difusión de información no verificada y atender únicamente los comunicados formales de las autoridades.

Los gobiernos estatales insisten en que la coordinación con instancias federales y municipales seguirá vigente, mientras se monitorea la evolución de la situación y se trabaja para restablecer la normalidad en las regiones afectadas.

Temas Relacionados

El MenchoAbatidoJaliscoGuanajuatoBaja CaliforniaDetenidosBloqueosCJNGNemesio Oseguera CervantesNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

La administración estatal inició acciones coordinadas con dependencias federales para restablecer la circulación afectada y asegurar la continuidad de la movilidad y servicios

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana

Vientos con rachas de hasta 69km/h en CDMX: activan alerta amarilla y naranja en estas alcaldías hoy domingo 22 de febrero

En toda la Ciudad de México fue emitida las alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas para el lunes 23 del presente mes

Vientos con rachas de hasta

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: instalan operativo de seguridad en Indios Verdes

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

El ascenso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, redefinió el panorama del narcotráfico en México y consolidó al CJNG como una fuerza global

Por qué “El Mencho” es

‘La Clínica es Nuestra’: Martí Batres supervisa asambleas en unidades ISSSTE de Guerrero

El titular del Instituto recorrió clínicas en Guerrero sin previo aviso para asegurarse de que pacientes y doctores decidan en qué se invierten los millones destinados a transformar los servicios de salud local

‘La Clínica es Nuestra’: Martí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: instalan operativo de seguridad en Indios Verdes

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

Abatimiento de “El Mencho”: inteligencia de EEUU apoyó operativo mexicano contra líder del CJNG

Estos son los principales negocios del CJNG, organización criminal que dirigía El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Epigmenio Ibarra celebra caída de

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

DEPORTES

Pánico en el Necaxa vs

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno