Madre denuncia Bullying en primaria de Guerrero: otro padre señaló que policía estatal lo amenazó

Madre de familia acusó de bullying contra su hija en primaria José María Morelos y Pavón de Chilpancingo, Guerrero (Cámara Informativa Guerrero/FB)

La Escuela Primaria “José María Morales y Pavón”, ubicada en el municipio de Chilpancingo, se encuentra en el centro de la polémica luego de que una madre de familia denunciara públicamente casos de acoso escolar, bullying y una presunta extorsión contra su hijo, situación que derivó en una protesta a las afueras del plantel educativo.

La mujer acusó directamente al director de la institución de hacer caso omiso a las denuncias presentadas por diversos padres de familia, quienes aseguran que desde hace tiempo existen reportes sobre violencia entre estudiantes y conflictos al interior de la escuela.

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Madre denuncia agresiones contra su hijo

De acuerdo con el testimonio de la madre, el pasado viernes 22 de mayo acudió por su hijo a la primaria y descubrió que el menor presentaba heridas de cortadas en ambos brazos, además de haber sido golpeado, sin que ninguna autoridad escolar le notificara sobre lo ocurrido.

La denunciante explicó que no se trata de un hecho aislado, pues anteriormente ya se habían reportado otros casos similares ante la dirección del plantel, sin obtener respuesta favorable.

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Madre de familia acusó de bullying contra su hija en primaria José María Morelos y Pavón de Chilpancingo, Guerrero (Cámara Informativa Guerrero/FB)

“A mí me estuvieron hablando desde el viernes que salió la primera nota, que la bajara, que ya no dijera nada, que desistiera de esto, por qué según el director tiene la vara muy alta”, expresó la madre durante la manifestación.

Asimismo, señaló que existen denuncias relacionadas con presuntas amenazas y cobros de dinero a estudiantes, los cuales alcanzarían hasta 200 pesos semanales.

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Padres acusan amenazas y temor dentro de la escuela

En redes sociales también comenzó a circular el testimonio de otro padre de familia, quien aseguró haber sido amenazado por otro adulto al interior del plantel, situación que —afirmó— tampoco fue atendida adecuadamente por las autoridades escolares.

Padres de familias de la primaria 'José María Morelos y Pavón' en Chilpancingo, Guerrero, denuncias acusaciones de agresiones físicas contra estudiantes y extorsión. También se menciona un conflicto con un policía estatal, quien es tutor en el plantel. Un padre acusa a este oficial de amenazas. El director de la escuela se negó a identificar al policía.

“En el salón de mi hija me amenazó un papá, ese no es un tema de niños, es un tema de adultos, me amenazó”, declaró el padre afectado.

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El hombre relató que una maestra intervino para evitar que el conflicto escalara, aunque posteriormente le sugirieron no denunciar los hechos por temor a represalias.

“La maestra tuvo a bien intervenir, en ningún momento me paré. Unas mamás que estaban por ahí dijeron: ¿por qué no se paró? La maestra dijo: Yo intervine porque yo no sé si venía armado”, añadió.

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De acuerdo con los testimonios difundidos, el padre afectado acudió ante el director de la escuela para solicitar apoyo y presentar la denuncia correspondiente; sin embargo, aseguró que la respuesta fue desalentadora.

“No denuncies, es que no está bien, para que suba más, ¿qué crees? Es que el señor es policía estatal”, habría respondido el director, según el relato del denunciante.

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La situación ha generado preocupación entre madres y padres de familia, quienes aseguran temer por la seguridad de sus hijos y la suya propia.

“Se imaginan el temor, que tengo por mi hija, cuando dicen que allá afuera me va a ver”, cuestionó el padre durante su testimonio.

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Exigen intervención de autoridades educativas

Ante la gravedad de las acusaciones, padres de familia señalaron que ya reunieron firmas y enviaron oficios a distintas instancias educativas para solicitar la intervención de las autoridades y la destitución del director del plantel.

Sin embargo, denunciaron que hasta el momento no han recibido respuesta formal por parte de la Secretaría de Educación de Guerrero.

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Los inconformes exigieron que se investiguen las denuncias de bullying, presuntas extorsiones y amenazas, además de que se implementen medidas de seguridad y protocolos de atención para proteger a los estudiantes de la institución educativa.