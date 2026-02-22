Opositores reconocen el abatimiento del Mencho en Jalisco

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del CJNG, ocurrió durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

La confirmación del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, la mañana de este 22 de febrero, generó respuesta de los principales líderes de la oposición en México.

Según fuentes partidistas, los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reconocieron la actuación de las Fuerzas Armadas, pero expresaron diferencias en torno a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal.

Jorge Romero menciona que combatir el crimen es “trabajo de cualquier Gobierno”

Jorge Romero destaca los trabajos de las Fuerzas Armadas mientras sean en bien de México.| Crédito: PAN

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, subrayó la relevancia de la acción estatal frente al crimen. “Hoy se debe reconocer el trabajo y la determinación de confrontar y derrotar a los grupos criminales. Ese es el trabajo de cualquier Gobierno. Que siempre sea para el bien de las Familias en México”, expuso Romero Herrera.

PRI critica la estrategia de <i>“abrazos, no balazos”</i>

El PRI calificó como 'fallida' la estrategia de seguridad de 'abrazos, no balazos' y demandó políticas con resultados medibles. Crédito: CEN del PRI

En el PRI, Alejandro Moreno y sus bancadas emitieron un comunicado señalando su “profunda preocupación” por los niveles de inseguridad y “narco terrorismo” en el país.

El partido calificó la estrategia de “abrazos, no balazos” como “fallida e insuficiente” y exigió una política “seria, responsable y basada en resultados” para la seguridad.

También reconocieron el esfuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea, a la vez que lamentaron “profundamente que elementos de la Guardia Nacional resulten heridos durante operativos en el cumplimiento de su deber”.

Máynez afirma estar con los que arriesga la vida “en la defensa de México”

El presidente de MC reconoció la labor de las Fuerzas Armadas mexicanas. (Facebook Jorge Álvarez Máynez)

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó un respaldo al personal operativo: “Quiero expresar mi reconocimiento y respaldo a las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden que asumen en estos momentos la tarea de garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos”, declaró, sumando: “A quienes arriesgan sus vidas en la defensa de México: estamos con ustedes”.

Abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

El operativo militar contra "El Mencho" involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea en una acción coordinada. (Anayeli Tapia/Infobae)

El operativo en el que murió “El Mencho” se llevó a cabo la mañana de este 22 de febrero. Intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, según información oficial difundida. Las acciones se desarrollaron en la región de Tapalpa, con la participación de unidades especiales, información de inteligencia y apoyo aéreo.

Durante el enfrentamiento, las Fuerzas Armadas repelieron un ataque de miembros del CJNG, con saldo de cuatro integrantes del grupo fallecidos en el lugar y tres más heridos que murieron durante el traslado a la Ciudad de México.

Las autoridades confirmaron que entre estos últimos se encontraba Oseguera Cervantes, pero aclararon que la identificación pericial sigue en proceso. Además, fueron detenidos dos presuntos integrantes del CJNG y aseguradas armas de alto calibre y vehículos blindados.

No se registraron bajas de militares. Tras la operación, ocurrieron disturbios y narcobloqueos en distintos puntos de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

La figura de “El Mencho” representaba un liderazgo absoluto dentro del narcotráfico en México. Oseguera Cervantes era considerado el criminal más buscado por México y Estados Unidos. Su organización extendía presencia en casi todos los estados del país y en el extranjero, con actividades desde el tráfico de drogas hasta la extracción ilegal de combustibles.