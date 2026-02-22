María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza conmueven al recordar con amor a Chespirito

La actriz María Antonieta de las Nieves, famosa por su papel de La Chilindrina, sonríe emocionada al recordar a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cuyo retrato aparece en la esquina superior derecha. (@lachilindrinaoficial / Instagram)

El legado de Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, volvió a unir simbólicamente a dos de las figuras más cercanas a su universo creativo.

En el aniversario 97 de su nacimiento, María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza compartieron mensajes cargados de nostalgia, admiración y amor hacia Chespirito, más allá de las diferencias que las han enfrentado en el plano público.

La Chilindrina y su conmovedor video

María Antonieta de las Nieves difundió un video en colaboración con la página oficial de Gómez Bolaños. En la grabación, la actriz leyó un texto emotivo que recrea una escena entre La Chilindrina y Don Ramón, uno de los vínculos más entrañables de la vecindad. La actriz subrayó la importancia de la fecha al señalar: “Hoy, 21 de febrero, nació Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, una fecha que marcó, a generaciones en Latinoamérica”.

El mensaje destacó el impacto cultural del comediante y su capacidad para conectar con públicos de distintas edades, en un momento donde su obra volvió al centro de la conversación pública tras el estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, producción impulsada por los hijos del creador y en la que De las Nieves aceptó participar.

Florinda Meza: “Eres mi pasado, mi presente y mi futuro”

Por su parte, Florinda Meza optó por una reflexión íntima en redes sociales. A través de X, la actriz y viuda de Gómez Bolaños escribió: “Quisiera viajar en el tiempo, no para cambiar nada, sólo para volver a estar contigo, aunque sea un minuto. Abrazarte y decirte ‘Mi alegría, te amo y te amaré siempre’”. En el mismo mensaje añadió: “Hoy puedo decir que eres mi pasado, mi presente... y mi futuro en la eternidad. Tu Bonita”.

Las expresiones de afecto contrastan con la tensión que ambas han sostenido desde que Florinda Meza cuestionó públicamente la bioserie, a la que calificó como un proyecto “morboso” que, en su opinión, dramatiza hechos que no ocurrieron y la retrata como responsable de conflictos internos del elenco.

En diciembre de 2025, la actriz también acusó a De las Nieves de haberse apropiado del personaje de La Chilindrina, una polémica que reavivó viejas disputas sobre derechos y autoría.

Florinda Meza compartió un emotivo mensaje en redes sociales, recordando a su difunto esposo Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, junto a una imagen nostálgica de ambos. (Florinda Meza / X)

Sin embargo, el aniversario de Chespirito mostró un punto en común: el reconocimiento al hombre que dio forma a personajes y relatos que definieron la comedia televisiva en América Latina.

En medio de diferencias y versiones encontradas, los mensajes de ambas actrices confirmaron que la figura de Roberto Gómez Bolaños sigue ocupando un lugar central, íntimo y emotivo en sus historias personales.