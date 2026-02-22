México

María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza conmueven al recordar con amor a Chespirito

En el aniversario 97 del natalicio de Roberto Gómez Bolaños, ambas actrices compartieron mensajes que subrayan la huella emocional y artística del comediante en sus vidas

Guardar
La actriz María Antonieta de
La actriz María Antonieta de las Nieves, famosa por su papel de La Chilindrina, sonríe emocionada al recordar a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cuyo retrato aparece en la esquina superior derecha. (@lachilindrinaoficial / Instagram)

El legado de Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, volvió a unir simbólicamente a dos de las figuras más cercanas a su universo creativo.

En el aniversario 97 de su nacimiento, María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza compartieron mensajes cargados de nostalgia, admiración y amor hacia Chespirito, más allá de las diferencias que las han enfrentado en el plano público.

La Chilindrina y su conmovedor video

María Antonieta de las Nieves difundió un video en colaboración con la página oficial de Gómez Bolaños. En la grabación, la actriz leyó un texto emotivo que recrea una escena entre La Chilindrina y Don Ramón, uno de los vínculos más entrañables de la vecindad. La actriz subrayó la importancia de la fecha al señalar: “Hoy, 21 de febrero, nació Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, una fecha que marcó, a generaciones en Latinoamérica”.

El mensaje destacó el impacto cultural del comediante y su capacidad para conectar con públicos de distintas edades, en un momento donde su obra volvió al centro de la conversación pública tras el estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, producción impulsada por los hijos del creador y en la que De las Nieves aceptó participar.

Florinda Meza: “Eres mi pasado, mi presente y mi futuro”

Por su parte, Florinda Meza optó por una reflexión íntima en redes sociales. A través de X, la actriz y viuda de Gómez Bolaños escribió: “Quisiera viajar en el tiempo, no para cambiar nada, sólo para volver a estar contigo, aunque sea un minuto. Abrazarte y decirte ‘Mi alegría, te amo y te amaré siempre’”. En el mismo mensaje añadió: “Hoy puedo decir que eres mi pasado, mi presente... y mi futuro en la eternidad. Tu Bonita”.

Las expresiones de afecto contrastan con la tensión que ambas han sostenido desde que Florinda Meza cuestionó públicamente la bioserie, a la que calificó como un proyecto “morboso” que, en su opinión, dramatiza hechos que no ocurrieron y la retrata como responsable de conflictos internos del elenco.

En diciembre de 2025, la actriz también acusó a De las Nieves de haberse apropiado del personaje de La Chilindrina, una polémica que reavivó viejas disputas sobre derechos y autoría.

Florinda Meza compartió un emotivo
Florinda Meza compartió un emotivo mensaje en redes sociales, recordando a su difunto esposo Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, junto a una imagen nostálgica de ambos. (Florinda Meza / X)

Sin embargo, el aniversario de Chespirito mostró un punto en común: el reconocimiento al hombre que dio forma a personajes y relatos que definieron la comedia televisiva en América Latina.

En medio de diferencias y versiones encontradas, los mensajes de ambas actrices confirmaron que la figura de Roberto Gómez Bolaños sigue ocupando un lugar central, íntimo y emotivo en sus historias personales.

Temas Relacionados

María Antonieta de las NievesFlorinda MezaRoberto Gómez BolañosChespiritomexico-entretenimiento

Más Noticias

Aficionada de Cruz Azul se vuelve viral tras disfrazarse de “Costalito” en el partido contra Chivas

La botarga se ha convertido en una de las favoritas del futbol mexicano

Aficionada de Cruz Azul se

Cómo preparar bistec al albañil: receta mexicana fácil, casera y llena de sabor

Una preparación tradicional con carne suave, verduras frescas y un toque picosito que conquista desde el primer bocado

Cómo preparar bistec al albañil:

Presupuesto Participativo 2026-2027: requisitos y pasos para registrar tu proyecto en CDMX

IECM invita a ciudadanía, niñas, niños y adolescentes a inscribir propuestas hasta el 24 de febrero

Presupuesto Participativo 2026-2027: requisitos y

Luna de Sangre en marzo 2026: cuándo y hora exacta para ver el eclipse total que pintará el cielo de rojo en México

Este evento será visible desde cualquier punto del país y no volverá a repetirse hasta 2028

Luna de Sangre en marzo

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de entre 19 y 30 años fueron halladas muertas en pozos en Celaya, Guanajuato

Eran jóvenes de Celaya, ciudad ubicada a menos de 20 kilómetros de los lugares donde finalmente se encontraron sus restos

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de entre 19 y 30 años fueron halladas muertas en pozos en Celaya, Guanajuato

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Asesinan a balazos a joven motociclista de 17 años en Culiacán

Enfrentamiento entre agentes ministeriales y civiles armados deja tres agresores abatidos y dos detenidos

Atacan a balazos barbería de León, Guanajuato: reportan dos personas muertas y cuatro heridas

ENTRETENIMIENTO

Quién es Grupo Codificado, agrupación

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno a un año de su muerte por su testamento y no dejar a su hija asegurada

Arremeten contra Jesse & Joy tras posponer concierto de último minuto en Querétaro

Shakira gratis en CDMX: objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Zócalo

Filtran nombres de los participantes de Juego de Voces 2026, programa conducido por Angélica Vale

DEPORTES

Larcamón se rinde ante Charly

Larcamón se rinde ante Charly Rodríguez tras su gol de último minuto contra Chivas: “Es muy inteligente”

Chivas vs Cruz Azul: Milito pide calma tras perder el invicto: “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: así quedó definido el camino rumbo a la final del torneo

AZ Almaar vs Sparta Rotterdam: a qué hora y dónde ver en México a Mateo Chávez en la Eredivisie

Definido el rival de Rodrigo Pacheco para la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis