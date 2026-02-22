Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo registrar mi negocio para formar aprendices en el próximo periodo de registros

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

Registrar una empresa, negocio u organización como centro de trabajo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un trámite sencillo que puede realizarse en línea. Esta iniciativa facilita que empresas y otras entidades formen jóvenes aprendices y, al mismo tiempo, accedan a beneficios institucionales, según información oficial de https://programasparaelbienestar.gob.mx/te-interesa-formar-aprendices-registra-asi-tu-empresa-en-jovenes-construyendo-el-futuro/.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa de capacitación laboral dirigido a personas de 18 a 29 años en México. Busca que los participantes adquieran nuevas habilidades profesionales y experiencia práctica en entornos de trabajo reales.

El proceso de registro de centros de trabajo inicia con el acceso a la plataforma jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde se debe elegir la opción “Regístrate como tutor” e ingresar los datos generales del negocio. En ese apartado deben adjuntarse los documentos requeridos por el sistema.

Jóvenes Construyendo el Futuro le brinda seguro médico a cada aprendiz que participa (Captura de pantalla)

A continuación, es necesario registrar la dirección oficial, dar de alta a la persona administradora y completar un plan de actividades. Este documento indica qué tareas realizará la o el aprendiz, los horarios y la cantidad de vacantes disponibles. También se asigna a la tutora o tutor responsable.

La documentación pasa entonces a una revisión, proceso que puede durar hasta 30 días hábiles. Posteriormente, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleva a cabo una verificación física, es decir, una visita presencial al centro de trabajo, con el fin de comprobar que el espacio sea adecuado para la capacitación laboral.

Durante la visita, el enlace territorial toma fotografías del lugar y de la persona representante, y revisa que el comprobante de domicilio sea válido y tenga una emisión no mayor a cuatro meses. Esta inspección busca garantizar un entorno adecuado para los aprendices y se ajusta a las normas vigentes del programa, de acuerdo con https://programasparaelbienestar.gob.mx/te-interesa-formar-aprendices-registra-asi-tu-empresa-en-jovenes-construyendo-el-futuro/.

Si la evaluación es positiva, el centro de trabajo puede comenzar a recibir candidaturas de jóvenes aprendices en el periodo de vinculaciones siguiente. El programa contempla una capacitacion laboral de doce meses, durante la cual los aprendices asisten entre cinco y ocho horas diarias, cinco días a la semana, bajo la orientación de tutores validados.

Las y los participantes inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro obtienen un apoyo económico mensual de 9.582 pesos y cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estas prestaciones les permiten adquirir experiencia e integrarse al mundo profesional.

El registro de centros de trabajo permanece abierto todo el año y la asignación de aprendices depende de los periodos de vinculación habilitados en la plataforma digital.

La iniciativa motiva que empresas, emprendimientos y organizaciones tomen parte en la formación de jóvenes, promoviendo la productividad y el desarrollo de capacidades en el país.

Este programa opera bajo supervisión institucional y asegura igualdad de oportunidades para las juventudes, sin influencia de intereses ajenos, como indica la página oficial https://programasparaelbienestar.gob.mx/te-interesa-formar-aprendices-registra-asi-tu-empresa-en-jovenes-construyendo-el-futuro/.

El objetivo social de Jóvenes Construyendo el Futuro es fortalecer el desarrollo profesional de los jóvenes y promover el bienestar colectivo.