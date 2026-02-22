México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo registrar mi negocio para formar aprendices en el próximo periodo de registros

El programa consiste en una capacitación laboral y va dirigido a personas de 18 a 29 años de edad

Guardar
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

Registrar una empresa, negocio u organización como centro de trabajo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un trámite sencillo que puede realizarse en línea. Esta iniciativa facilita que empresas y otras entidades formen jóvenes aprendices y, al mismo tiempo, accedan a beneficios institucionales, según información oficial de https://programasparaelbienestar.gob.mx/te-interesa-formar-aprendices-registra-asi-tu-empresa-en-jovenes-construyendo-el-futuro/.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa de capacitación laboral dirigido a personas de 18 a 29 años en México. Busca que los participantes adquieran nuevas habilidades profesionales y experiencia práctica en entornos de trabajo reales.

El proceso de registro de centros de trabajo inicia con el acceso a la plataforma jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde se debe elegir la opción “Regístrate como tutor” e ingresar los datos generales del negocio. En ese apartado deben adjuntarse los documentos requeridos por el sistema.

Jóvenes Construyendo el Futuro le
Jóvenes Construyendo el Futuro le brinda seguro médico a cada aprendiz que participa (Captura de pantalla)

A continuación, es necesario registrar la dirección oficial, dar de alta a la persona administradora y completar un plan de actividades. Este documento indica qué tareas realizará la o el aprendiz, los horarios y la cantidad de vacantes disponibles. También se asigna a la tutora o tutor responsable.

La documentación pasa entonces a una revisión, proceso que puede durar hasta 30 días hábiles. Posteriormente, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleva a cabo una verificación física, es decir, una visita presencial al centro de trabajo, con el fin de comprobar que el espacio sea adecuado para la capacitación laboral.

Durante la visita, el enlace territorial toma fotografías del lugar y de la persona representante, y revisa que el comprobante de domicilio sea válido y tenga una emisión no mayor a cuatro meses. Esta inspección busca garantizar un entorno adecuado para los aprendices y se ajusta a las normas vigentes del programa, de acuerdo con https://programasparaelbienestar.gob.mx/te-interesa-formar-aprendices-registra-asi-tu-empresa-en-jovenes-construyendo-el-futuro/.

Si la evaluación es positiva, el centro de trabajo puede comenzar a recibir candidaturas de jóvenes aprendices en el periodo de vinculaciones siguiente. El programa contempla una capacitacion laboral de doce meses, durante la cual los aprendices asisten entre cinco y ocho horas diarias, cinco días a la semana, bajo la orientación de tutores validados.

Las y los participantes inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro obtienen un apoyo económico mensual de 9.582 pesos y cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estas prestaciones les permiten adquirir experiencia e integrarse al mundo profesional.

El registro de centros de trabajo permanece abierto todo el año y la asignación de aprendices depende de los periodos de vinculación habilitados en la plataforma digital.

La iniciativa motiva que empresas, emprendimientos y organizaciones tomen parte en la formación de jóvenes, promoviendo la productividad y el desarrollo de capacidades en el país.

Este programa opera bajo supervisión institucional y asegura igualdad de oportunidades para las juventudes, sin influencia de intereses ajenos, como indica la página oficial https://programasparaelbienestar.gob.mx/te-interesa-formar-aprendices-registra-asi-tu-empresa-en-jovenes-construyendo-el-futuro/.

El objetivo social de Jóvenes Construyendo el Futuro es fortalecer el desarrollo profesional de los jóvenes y promover el bienestar colectivo.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoProgramas del BienestarProgramas socialesCapacitaciones laboralesmexico-noticias

Más Noticias

Aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron dañadas tras la captura de “El Mencho”, líder del CJNG, en Jalisco

La situación fue informada por el Gabinete de Seguridad Nacional

Aproximadamente 20 sucursales del Banco

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien calificó como “uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”

Washington afirmó que la muerte

Beca Rita Cetina para primaria 2026: el aviso importante antes de registrarse en marzo

La iniciativa impulsada desde 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2025 ampliará su cobertura

Beca Rita Cetina para primaria

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Varios usuarios grabaron la psicósis que vivieron al creer que estaban bajo amenaza de sicarios que realizaron actos de violencia en carreteras de Jalisco y otros estados

¿Sicarios en el Aeropuerto de

Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

Diversos ataques en calles y carreteras llevaron a las autoridades a cerrar de manera momentánea el paso de embarcaciones en la zona oriente del país

Suspenden actividades en el Puerto
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Sicarios en el Aeropuerto de

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho, líder del CJNG abatido

Christopher Landau celebra el abatimiento de ‘El Mencho’: “Gran avance para México y Estados Unidos”

Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, emerge como pieza central tras la muerte de “El Mencho”, su padre

ENTRETENIMIENTO

Estos son los influencers que

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Javier Ceriani acusa a Ángela Aguilar de alentar campaña de odio y amenazas contra Cazzu y su hija

Cómo preparar bistec al albañil: receta mexicana fácil, casera y llena de sabor

DEPORTES

Quién es Auston Matthews, jugador

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

Cancelan Clásico Nacional Femenil por abatimiento del Mencho

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Larcamón pide a Aguirre considerar a los mexicanos sobre los naturalizados: “sería ilógico no tener a Charly Rodríguez”