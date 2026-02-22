México

Atacan a balazos barbería de León, Guanajuato: reportan dos personas muertas y cuatro heridas

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los responsables de la agresión

Sujetos desconocidos arribaron al sitio
Sujetos desconocidos arribaron al sitio y dispararon contra un grupo de jóvenes. (Foto: Cuartoscuro)

Este sábado 21 de febrero se registró un ataque armado en una barbería del municipio de León, Guanajuato, en la que se encontraban al menos seis personas.

De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando se recibió al 911 la alerta sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Luis Long de la colonia San Martín de Porres.

En el sitio, un grupo de jóvenes estaban reunidos en la cochera de un domicilio, la cual fungía como barbería. Los datos refieren que al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al lugar.

Cuando se estacionaron a pocos metros, abrieron fuego en contra del grupo de jóvenes. Reportes indican que testigos escucharon al menos 20 detonaciones.

Los presuntos agresores lograron huir del sitio a bordo de la motocicleta que conducían, mientras que testigos del hecho alertaron a elementos de emergencia.

De acuerdo con el Periódico AM, seis personas resultaron lesionadas, de las cuales cuatro fueron trasladadas a un hospital por parte de familiares. En tanto, dos de los heridos fallecieron al interior de la barbería.

Imagen ilustrativa. EFE/ Luis Ramírez
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para realizar el acordonamiento correspondiente, mientras que peritos llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Por su parte, las autoridades informaron que se implementó un operativo de búsqueda y localización de los presuntos responsables. Hasta el momento no se reportan detenidos.

Van dos detenidos por ataque armado en parque de Guanajuato que dejó 8 heridos y 2 muertos

Estos hechos ocurren en un contexto de violencia en el estado, en el que se han registrado tres agresiones armadas en lo que va del año.

La más reciente ocurrió el pasado martes 17 de febrero en un parque infantil ubicado en la colonia Plaza Renovación del municipio de San Francisco del Rincón, el cual dejó como saldo dos personas muertas y 8 menores de edad lesionados.

Testigos del hecho detallaron que los agresores se encontraban a bordo de dos motocicletas, quienes al arribar al sitio abrieron fuego en contra de las personas que estaban en el parque.

El ataque fue perpetrado en
En un primer momento las autoridades reportaron 10 heridos y 1 persona fallecida; sin embargo, un día después de los hechos el saldo de muertos aumentó a dos.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Fernando “N” de 36 años de edad y Edén Giovanni de 24 años.

Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal del estado, informó que hasta el momento suman dos detenidos por el ataque armado.

Cabe recordar que otro hecho violento se registró el domingo 25 de enero en una cancha de futbol del municipio de Salamanca, Guanajuato, el cual dejó como saldo 11 personas muertas.

Vista aerea del campo de
Las autoridades informaron que la agresión armada estaba vinculada con una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Por estos hechos fue detenido Moisés “N”, presunto autor material de la masacre e identificado como líder de una célula del CSRL.

