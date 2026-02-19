México

Detienen a líder de célula y presunto autor material de la masacre en cancha de futbol en Loma de Flores, Guanajuato

El ataque armado dejó 11 personas muertas por la pugna entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima

(X/@MauroGonzalezMa)
(X/@MauroGonzalezMa)

Las autoridades de Guanajuato informaron sobre la detención de un presunto líder de una célula criminal que estaría relacionado con la masacre en Loma de Flores, sitio donde fueron asesinadas 11 personas por un conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Junto con el presunto cabecilla fueron arrestadas otras dos personas, identificadas como sus colaboradores, según informó el Secretario de Seguridad y Paz del estado, Juan Mauro González Martínez, el 19 de febrero.

“Hoy quiero anunciar que en una acción coordinada con autoridades federales y estatales, nuestras @FSPE_Gto lograron la captura del presunto líder de la célula que perpetró el ataque contra civiles en Loma de Flores, Salamanca, y de dos de sus cómplices”, es parte del mensaje.

Es decir, con los arrestos recientes suman seis personas capturadas por el ataque armado realizado el 25 de enero, pues tres días después de la agresión la Secretaría de Seguridad estatal aseguró que fueron capturados al menos tres sujetos.

Vista aerea del campo de
Vista aerea del campo de futbol en Loma de Flores donde ocurrió el ataque armado (Mario Armas / AFP)

Detención del presunto autor material en Villagrán

Fue el miércoles 18 de febrero que elementos de seguridad implementaron un operativo en la comunidad Cerrito de las Yerbas, Villagrán.

Como resultado del operativo fue capturado Moisés “N”, un sujeto identificado como presunto líder de célula con operaciones en los municipios de Salamanca, Irapuato, Celaya y localidades cercanas.

“Esta persona sería el probable autor material del ataque armado en la comunidad Loma de Flores”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad.

Junto con dicho sujeto también fueron arrestados Jorge Gabriel “N” y Margarita “N”, personas señaladas como presuntos facilitadores en la logística del ataque y el escape de los delincuentes. En el lugar fueron halladas armas, droga y equipo táctico (material del que no fueron detalladas cantidades).

Tanto las personas capturadas como los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que continúen las labores de procuración de justicia.

En las detenciones recientes participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de nivel federal, la Fiscalía de Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE)

Van contra siete personas más

De igual manera, el funcionario destacó que van a continuar las labores en coordinación con instituciones de seguridad federales, asegurando que no habrá impunidad.

González Martínez agregó que la Fiscalía General del Estado (FGE) permitió la obtención de siete órdenes de captura en contra de personas ligadas con el ataque armado en Salamanca.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

