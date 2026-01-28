México

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

El ataque que dejó 11 muertos en un campo de futbol de Salamanca estaría ligado al conflicto histórico entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima

La guerra entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima volvió a estallar con el asesinato de 11 personas. Foto: Infobae México /Jesús Aviles

La disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) volvió a teñir de sangre a Guanajuato. Esta vez, la violencia alcanzó un punto extremo con el asesinato de 11 personas en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, tras un partido local celebrado la tarde del 25 de enero.

El ataque armado no fue un hecho aislado, sino que está directamente vinculado a la guerra que ambos cárteles mantienen desde hace años por el control de actividades ilícitas en la entidad.

‘Los Marros’, principales sospechosos

Los reportes indican que en la masacre habría participado una célula delictiva ligada al CSRL conocida como “Los Marros”, cuyo líder es identificado como Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”, “Gallo” o “Camorro”. Este grupo es señalado como uno de los brazos armados más violentos del cártel fundado por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

Previo al ataque, fueron localizados dos mensajes amenazantes atribuidos al CSRL, en los que se hacía referencia directa a la disputa con el CJNG, lo que refuerza la hipótesis de que la masacre fue un ajuste de cuentas entre grupos rivales.

Las autoridades federales también confirmaron que al menos cinco de las víctimas eran integrantes de una empresa de seguridad privada, presuntamente ligada al CJNG, el llamado “cártel de las cuatro letras”, lo que sugiere que el ataque estuvo dirigido a golpear la estructura operativa de su enemigo.

El campo de futbol de Loma de Flores, en Salamanca, quedó convertido en escenario de una de las peores masacres recientes en Guanajuato. (Mario Armas / AFP)

Una guerra que viene de años

La matanza de Salamanca no es un hecho aislado. Forma parte de una cadena de masacres, emboscadas y ataques derivados del choque entre el CSRL y el CJNG por el control de Guanajuato.

El origen de esta disputa se remonta a 2014, cuando en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Villagrán, surgió una organización dedicada al robo de combustible. Con la llegada de “El Marro”, el grupo se consolidó rápidamente y para 2017 ya tenía la fuerza suficiente para enfrentar al CJNG.

En octubre de ese año, “El Marro” difundió un video en el que, rodeado de hombres armados, amenazó con “hacer una limpia” del CJNG en Guanajuato. Para entonces, ambos grupos ya se disputaban el territorio.

Huachicol, la raíz del conflicto

El núcleo de esta guerra es el robo de combustible. Así lo reconocen tanto el gobierno mexicano como el de Estados Unidos, que el 17 de diciembre anunció sanciones contra el CSRL.

Según el Departamento del Tesoro, el CSRL pelea contra el CJNG por el control del llamado “Triángulo de las Bermudas”, una región estratégica de Guanajuato donde se concentran ductos y una refinería de Pemex.

La disputa por el huachicol
La disputa por el huachicol y la droga sigue cobrando vidas en el corazón de Guanajuato. (FGR)

Washington fue contundente al señalar que el CSRL es responsable del repunte de homicidios en Guanajuato y que, para enfrentar al CJNG, se ha aliado con el Cártel del Golfo y el de Sinaloa, además de reclutar exmilitares y paramilitares colombianos.

La disputa por la droga

Además del huachicol, ambos cárteles se pelean el narcomenudeo, especialmente de metanfetamina. El CSRL vendía droga teñida de azul, mientras que el CJNG la comercializaba blanca. Quien vendía el producto equivocado en el territorio equivocado era asesinado.

El CSRL también está involucrado en el tráfico de heroína y actualmente opera no solo en Guanajuato, sino también en Querétaro, Michoacán e Hidalgo, con presencia en al menos 43 municipios.

