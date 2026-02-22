Así era como “El Mencho”, líder del CJNG, amenazaba de muerte a policías por no dejarlo operar

La zona serrana de Jalisco alberga un cinturón de seguridad donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se ocultaría con apoyo de su red criminal. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tras el reciente fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, derivado de un operativo realizado por autoridades federales en Tapalpa, Jalisco, ha cobrado vigencia un video que pone en primer plano el nivel de presión y amenaza directa que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejercía sobre policías.

La grabación, difundida previamente por diversos medios de comunicación, demuestra una conversación en la que el líder criminal lanza advertencias de muerte a un policía identificado como Delta 1, a raíz de operativos desplegados en territorios controlados por el grupo.

La llamada revela el modus operandi del capo abatido la mañana de este 22 de febrero de 2026 y da cuenta de la capacidad de intimidación que sostuvo la hegemonía del CJNG en diversas regiones.

El contacto, presuntamente realizado en el 2016, expone la estrategia de amenazas personalizadas para frenar la intervención policial en sus zonas de interés.

La grabación que evidenció amenazas directas

En el video, divulgado hace aproximadamente 10 años, se escucha cómo el líder del CJNG exige al mando policial identificado como Delta 1 la suspensión de acciones en su contra.

En la grabación se aprecia como el capo utiliza un tono intimidante y ofrece detalles sobre los movimientos de las autoridades, lo que sugiere una red de vigilancia y control sobre las fuerzas de seguridad.

'El Mencho' amenaza por teléfono a un elemento policíaco Crédito: Canal de YouTube de Proceso

“Soy Mencho, güey“, se escucha en la grabación atribuida a al líder del CJNG, luego de que oficial identificado como Delta 1 pregunta quién está llamando.

A continuación, el capo recién abatido le ordena al elemento que “relaje” a su gente, acompañado de amenazas y groserías.

Además, Nemesio afirma que ya tiene identificados a 30 policías al mando del agente, los cuales se encontrarían el municipio de Chacala, Jalisco, lo que demostraría el amplio poder de vigilancia con el que contaba.

La llamada continúa llena de groserías, advertencias y solicitudes por parte de “El Mencho”, mientras que la otra persona se limita a darle la razón con una voz temerosa y aparente miedo.

Por último, el narcotraficante abatido este 22 de febrero de 2026 le ofrece una disculpa por las malas palabras que usó, le repite que relaje a la “gente” y le pide que les de el mensaje de su parte.

La comunicación entre “El Mencho” y el agente Delta 1 ilustraría el nivel de presión que enfrentaban los cuerpos policiacos en estados como Jalisco, Michoacán y Colima, donde el CJNG consolidó su influencia.

Según datos del semanario proceso, la fecha exacta de esta comunicación fue el 8 de septiembre del 2016.

Según reportes previos de Infobae México, el 9 de septiembre de 2016, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó a Televisa que se había confirmado la detención del policía que mantuvo contacto con Nemesio Oseguera Cervantes, aunque no se dieron a conocer detalles sobre su identidad.

“El Mencho” murió mientras era trasladado a la Ciudad de México

La noticia del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue confirmada este domingo 22 de febrero de 2026 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras un operativo llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en el que las fuerzas armadas fueron agredidas por criminales.

Según reportes oficiales, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue herido durante el enfrentamiento y posteriormente perdió la vida durante su traslado bajo custodia federal con destino hacia la Ciudad de México.

Además de la muerte de “El Mencho”, las autoridades reportaron otros 6 delincuentes abatidos y 2 detenidos.

Hasta el momento no se han brindado detalles exactos de cómo fue el enfrentamiento que terminó con la vida del hombre nacido en Michoacán.