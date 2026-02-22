México

Así era como “El Mencho”, líder del CJNG, amenazaba de muerte a policías por no dejarlo operar

Mediante una llamada telefónica, el narco recién fallecido intimidó a un oficial identificado como Delta 1

Guardar
La zona serrana de Jalisco
La zona serrana de Jalisco alberga un cinturón de seguridad donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se ocultaría con apoyo de su red criminal. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tras el reciente fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, derivado de un operativo realizado por autoridades federales en Tapalpa, Jalisco, ha cobrado vigencia un video que pone en primer plano el nivel de presión y amenaza directa que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejercía sobre policías.

La grabación, difundida previamente por diversos medios de comunicación, demuestra una conversación en la que el líder criminal lanza advertencias de muerte a un policía identificado como Delta 1, a raíz de operativos desplegados en territorios controlados por el grupo.

La llamada revela el modus operandi del capo abatido la mañana de este 22 de febrero de 2026 y da cuenta de la capacidad de intimidación que sostuvo la hegemonía del CJNG en diversas regiones.

El contacto, presuntamente realizado en el 2016, expone la estrategia de amenazas personalizadas para frenar la intervención policial en sus zonas de interés.

La grabación que evidenció amenazas directas

En el video, divulgado hace aproximadamente 10 años, se escucha cómo el líder del CJNG exige al mando policial identificado como Delta 1 la suspensión de acciones en su contra.

En la grabación se aprecia como el capo utiliza un tono intimidante y ofrece detalles sobre los movimientos de las autoridades, lo que sugiere una red de vigilancia y control sobre las fuerzas de seguridad.

'El Mencho' amenaza por teléfono a un elemento policíaco Crédito: Canal de YouTube de Proceso

“Soy Mencho, güey“, se escucha en la grabación atribuida a al líder del CJNG, luego de que oficial identificado como Delta 1 pregunta quién está llamando.

A continuación, el capo recién abatido le ordena al elemento que “relaje” a su gente, acompañado de amenazas y groserías.

Además, Nemesio afirma que ya tiene identificados a 30 policías al mando del agente, los cuales se encontrarían el municipio de Chacala, Jalisco, lo que demostraría el amplio poder de vigilancia con el que contaba.

La llamada continúa llena de groserías, advertencias y solicitudes por parte de “El Mencho”, mientras que la otra persona se limita a darle la razón con una voz temerosa y aparente miedo.

Por último, el narcotraficante abatido este 22 de febrero de 2026 le ofrece una disculpa por las malas palabras que usó, le repite que relaje a la “gente” y le pide que les de el mensaje de su parte.

La comunicación entre “El Mencho” y el agente Delta 1 ilustraría el nivel de presión que enfrentaban los cuerpos policiacos en estados como Jalisco, Michoacán y Colima, donde el CJNG consolidó su influencia.

Según datos del semanario proceso, la fecha exacta de esta comunicación fue el 8 de septiembre del 2016.

Según reportes previos de Infobae México, el 9 de septiembre de 2016, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó a Televisa que se había confirmado la detención del policía que mantuvo contacto con Nemesio Oseguera Cervantes, aunque no se dieron a conocer detalles sobre su identidad.

“El Mencho” murió mientras era trasladado a la Ciudad de México

La noticia del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue confirmada este domingo 22 de febrero de 2026 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras un operativo llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en el que las fuerzas armadas fueron agredidas por criminales.

Según reportes oficiales, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue herido durante el enfrentamiento y posteriormente perdió la vida durante su traslado bajo custodia federal con destino hacia la Ciudad de México.

Además de la muerte de “El Mencho”, las autoridades reportaron otros 6 delincuentes abatidos y 2 detenidos.

Hasta el momento no se han brindado detalles exactos de cómo fue el enfrentamiento que terminó con la vida del hombre nacido en Michoacán.

Temas Relacionados

El MechoCártel Jalisco Nueva GeneraciónCJNGJaliscoDelta 1PolicíaLlamadaNemesio Oseguera CervantesMuerteSeguridadNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: CAPUFE cierra casetas

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Opositores reconocen el abatimiento del Mencho en Jalisco

Dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano apoyaron al personal de las Fuerzas Armadas

Opositores reconocen el abatimiento del

Estados Unidos colaboró en el operativo del Ejército mexicano en el que fue abatido “El Mencho”, jefe narco del CJNG

La Secretaría de Defensa de México señaló que contó con “información complementaria por parte de las autoridades” norteamericanas para ejecutir la misión contra uno de los narcos más buscados del mundo

Estados Unidos colaboró en el

Tras muerte de ‘El Mencho’, Iglesia de México pide “serenidad y prudencia” por reportes de violencia

La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a la población a evitar viajes innecesarios, luego del operativo ocurrido este domingo 22 de febrero

Tras muerte de ‘El Mencho’, Iglesia

Gobierno de Zapopan activa medidas preventivas por violencia en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

Juan José Frangie, presidente municipal, señaló que se activaron medidas preventivas para proteger a las familias zapopanas

Gobierno de Zapopan activa medidas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: CAPUFE cierra casetas

Opositores reconocen el abatimiento del Mencho en Jalisco

Gobierno de Zapopan activa medidas preventivas por violencia en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

Se registran quemas en establecimientos de diversos municipios de Guanajuato tras captura de “El Mencho”

Las imágenes más impactantes de los ataques del CJNG tras la muerte de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia y Julio César

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

Cancelan concierto de Kali Uchis y otros eventos en Jalisco por operativos tras muerte del Mencho

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

DEPORTES

Liga MX suspende el Querétaro

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

Cancelan Clásico Nacional Femenil por abatimiento del Mencho

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas