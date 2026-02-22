México

Clara Brugada respalda a Sheinbaum tras operativo donde murió “El Mencho”

La mandataria explicó que convocó a un “gabinete de seguridad y Construcción de Paz” en la CDMX

Clara Brugada expresó su respaldo
Clara Brugada expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum después del operativo que resultó en la muerte de 'El Mencho', líder del CJNG. (Jefatura Gobierno CDMX)

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expresó su respaldo total a las fuerzas federales de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tras el operativo que se realizó la mañana de este domingo 22 de febrero, donde abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Todo el respaldo a la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad”, publicó en sus redes sociales oficiales.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló que, ante los hechos ocurridos en la mañana y tras la postura pública de la presidenta Claudia Sheinbaum, convocó al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz para coordinar acciones preventivas junto a las autoridades federales.

Este fue el mensaje de
Este fue el mensaje de Clara Brugada por la muerte de "El Mencho" en un operativo comandado por la Sedena (X/ @ClaraBrugadaM)

“Debido a estos acontecimientos convoqué al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México para garantizar las acciones necesarias de prevención en coordinación con las fuerzas federales de seguridad”, expresó la jefa de gobierno.

Por otra parte, mostró su total apoyo a la presidenta Sheinbaum Pardo tras las acciones coordinadas de seguridad en Jalisco: “Estamos contigo Presidenta Claudia Sheinbaum”, finalizó la mandataria.

Gobierno de México confirma la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

De acuerdo con la Sedena, el operativo de las fuerzas federales culminó con la muerte de El Mencho en Jalisco. A través de un comunicado oficial confirmaron el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este hecho motivó bloqueos y otras acciones en diferentes puntos, aunque se reporta que la mayoría del territorio nacional mantiene sus actividades con normalidad.

Rubén Oseguera Cervantes fue abatido tras un operativo realizado por las autoridades en Jalisco. (Infobae)

Claudia Sheinbaum reconoció el liderazgo de las Fuerzas Armadas mexicanas en el operativo contra el líder crimina El Mencho. Este despliegue coordinado entre el Ejército y la Guardia Nacional culminó con la muerte de Oseguera Cervantes y generó un reajuste de seguridad a nivel nacional, según informó la presidenta a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Sheinbaum aseguró que, pese a los actos violentos, la vida cotidiana continuaba en la mayoría de los estados, e instó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

La mandataria también solicitó atención a la coordinación entre las autoridades estatales y federales, especialmente en zonas donde se reportaron enfrentamientos y bloqueos. Poco después de los hechos y durante un trayecto tras una visita a San Pedro, Coahuila, Sheinbaum declaró ante los medios que el Gabinete de Seguridad ofrecería una conferencia de prensa con información detallada acerca del enfrentamiento y sus implicancias para la seguridad pública.

