México

Clara Brugada ofrece detalles sobre el concierto de Shakira en el Zócalo

La Jefa de Gobierno de la CDMX destacó la trayectoria de la colombiana como una “extraordinaria artista latina”

Este 20 de febrero de 2026 Clara Brugada confirmó la presentación de Shakira en el Zócalo de la CDMX. (Crédito: @ClaraBrugadaM)

La tarde de este viernes 20 de febrero de 2026, a través de un video en sus redes sociales la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó la realización de un concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino el próximo 1 de marzo. La mandataria capitalina presentó los detalles de este evento, que se realizará con el apoyo de Grupo Modelo y contará con pantallas gigantes para facilitar el acceso a miles de asistentes.

Fecha, horario y lugar para el concierto de Shakira

Durante el anuncio, Clara Brugada destacó que Shakira, reconocida como una de las artistas latinas más influyentes a nivel internacional, actuará en el corazón de la Ciudad de México como parte de la celebración por los cien años del grupo cervecero. El evento tendrá lugar el domingo 1 de marzo y será libre para el público.

La jefa de gobierno enfatizó que este tipo de espectáculos posicionan a la capital mexicana como epicentro cultural y artístico de la región. De acuerdo con Brugada, se instalarán pantallas gigantes no solo en el Zócalo, sino también a lo largo de la Alameda Central y hasta el Monumento a la Revolución, con el objetivo de garantizar la visibilidad y seguridad de los asistentes.

Puntos clave del anuncio:

  • Fecha del concierto: Domingo 1 de marzo de 2026.
  • Acceso: Gratuito.
  • Ubicación: Zócalo de la Ciudad de México, con transmisión en pantallas gigantes en la zona centro.
  • Artista: Shakira.
  • Organizador principal: Grupo Modelo, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.
Clara Brugada anunció el concierto
Clara Brugada anunció el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX.

Brugada afirma que CDMX no financiará el concierto

El presidente de Grupo Modelo, Daniel Cochenzo, participó en el anuncio junto a la mandataria y agradeció la apertura de la ciudad para llevar a cabo este evento masivo. Cochenzo recordó que la empresa se fundó en la Ciudad de México hace un siglo y que, desde entonces, ha impulsado celebraciones emblemáticas para los habitantes de la capital.

Aquí nacimos hace cien años con una marca que representa el ingenio y la calidad hecho en México. Desde entonces, Corona ha acompañado las celebraciones de su gente. Por eso, hoy, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, queremos invitar a todos al gran concierto de Shakira en el corazón de esta gran ciudad”, expresó Cochenzo.

Brugada subrayó que el concierto se llevará a cabo sin ningún costo para el gobierno capitalino, ya que la organización y los gastos correrán a cargo de Grupo Modelo como parte de los festejos por su aniversario.

Zócalo sede de grandes eventos

Entre los antecedentes de eventos similares, destacan las presentaciones de artistas como Roger Waters, Paul McCartney, Rosalía y Residente que han reunido a cientos de miles de personas en la plancha del Zócalo. Este tipo de espectáculos, de acuerdo con las autoridades, fortalecen la proyección cultural de la ciudad y promueven la convivencia en espacios públicos.

“Esta ciudad, la capital de la transformación, epicentro cultural de América, recibe con los brazos abiertos a la artista más querida y universal de Barranquilla, Colombia. Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos como el que tendremos contigo”, concluyó Brugada en su mensaje.

