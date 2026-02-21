Estos son los estados que tendrán bajas temperaturas y lluvias este fin de semana

El frente frío número 37 se desplazará este día sobre el noreste del país y, en interacción con un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Oriental y las corrientes en chorro polar y subtropical, generará lluvias fuertes, rachas intensas de viento y un descenso significativo de temperatura en varias entidades.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sistema frontal impactará principalmente a estados del noreste y oriente, mientras que en el centro del país se mantendrán condiciones estables con ambiente cálido por la tarde.
Lluvias fuertes en el noreste y oriente
El avance del frente frío 37 ocasionará:
- Lluvias puntuales fuertes en:
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Intervalos de chubascos en:
- Nuevo León
- Tamaulipas
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones o deslaves.
Descenso marcado de temperatura y fuertes vientos
La masa de aire ártico que impulsa al frente frío provocará un descenso notable en las temperaturas de los estados del norte y noreste del país.
Además, se prevén:
- Vientos con rachas de 50 a 70 km/h en:
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Posibles tolvaneras en zonas de Durango, Coahuila y Nuevo León, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.
Durante la noche y primeras horas del domingo, dará inicio un evento de “Norte” fuerte en las costas de Tamaulipas, con rachas también de 50 a 70 km/h, lo que podría generar oleaje elevado y condiciones adversas para la navegación.
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Persistirá ambiente caluroso en otras regiones
En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional.
- Se mantiene la onda de calor en Jalisco, con temperaturas elevadas durante la tarde.
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).
- En diversas entidades del occidente y sur del país predominará cielo despejado y baja probabilidad de lluvia.
Condiciones para el Valle de México
En el Valle de México se espera un día con contrastes térmicos:
- Por la mañana:
- Cielo despejado con bruma.
- Ambiente fresco a templado.
- Frío en zonas serranas del Estado de México.
- Por la tarde:
- Ambiente cálido.
- Cielo medio nublado.
- Lluvias aisladas en el Estado de México.
- Sin lluvia en la Ciudad de México.
Las temperaturas previstas son:
- Ciudad de México:
- Mínima de 8 a 10 °C.
- Máxima de 27 a 29 °C.
- Toluca, Estado de México:
- Mínima de 3 a 5 °C.
- Máxima de 24 a 26 °C.
El viento será de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.