Estos son los estados que tendrán bajas temperaturas y lluvias este fin de semana

Fuertes lluvias en el noroeste del país (Crédito: Cuartoscuro)

El frente frío número 37 se desplazará este día sobre el noreste del país y, en interacción con un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Oriental y las corrientes en chorro polar y subtropical, generará lluvias fuertes, rachas intensas de viento y un descenso significativo de temperatura en varias entidades.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sistema frontal impactará principalmente a estados del noreste y oriente, mientras que en el centro del país se mantendrán condiciones estables con ambiente cálido por la tarde.

Lluvias fuertes en el noreste y oriente

El avance del frente frío 37 ocasionará:

Lluvias puntuales fuertes en: San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Veracruz

Intervalos de chubascos en: Nuevo León Tamaulipas



Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones o deslaves.

Descenso marcado de temperatura y fuertes vientos

Se espera la baja de temprartura (Cuartoscuro)

La masa de aire ártico que impulsa al frente frío provocará un descenso notable en las temperaturas de los estados del norte y noreste del país.

Además, se prevén:

Vientos con rachas de 50 a 70 km/h en: Durango Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí

Posibles tolvaneras en zonas de Durango, Coahuila y Nuevo León, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.

Durante la noche y primeras horas del domingo, dará inicio un evento de “Norte” fuerte en las costas de Tamaulipas, con rachas también de 50 a 70 km/h, lo que podría generar oleaje elevado y condiciones adversas para la navegación.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Persistirá ambiente caluroso en otras regiones

clima SMN.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional.

Se mantiene la onda de calor en Jalisco , con temperaturas elevadas durante la tarde.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

En diversas entidades del occidente y sur del país predominará cielo despejado y baja probabilidad de lluvia.

Condiciones para el Valle de México

En el Valle de México se espera un día con contrastes térmicos:

Por la mañana: Cielo despejado con bruma. Ambiente fresco a templado. Frío en zonas serranas del Estado de México.

Por la tarde: Ambiente cálido. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas en el Estado de México. Sin lluvia en la Ciudad de México.



Las temperaturas previstas son:

Ciudad de México: Mínima de 8 a 10 °C. Máxima de 27 a 29 °C.

Toluca, Estado de México: Mínima de 3 a 5 °C. Máxima de 24 a 26 °C.



El viento será de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.