Bancada Naranja pide fortalecer atención a la salud mental en CDMX

La legisladora por Azcapotzalco reiteró la importancia de implementar medidas que atiendan a la salud mental.

La vicecoordinadora de la Bancada Naranja, Luisa Ledesma Alpízar, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una propuesta para que las alcaldías y autoridades de salud capitalinas impulsen la creación y fortalecimiento de consejos de salud mental en colonias, barrios y unidades habitacionales de la Ciudad.

La medida tiene como fin ofrecer apoyo directo y coordinado a la ciudadanía para que cuente con un respaldo que le permita atender a este que es un problema de salud pública.

"Las personas que requieren apoyo en materia de salud mental y lo detectan a tiempo, se atienden de manera aislada, muchas veces sin acompañamiento de las autoridades", enfatizó la legisladora.

La propuesta de la legisladora propone involucrar a los diferentes órdenes de gobierno en la atención a este problema con el fin de establecer canales formales de acompañamiento y escucha a los ciudadanos capitalinos.

“En la Ciudad de México se vive bajo un estrés constante por la incertidumbre económica, las largas jornadas de trabajo, la movilidad tardía o la sobrecarga de cuidados y lo hacen en silencio, en privado y también se normaliza el malestar hasta que se hace insoportable. Los jóvenes no saben en dónde orientarse y hay una falta de redes de apoyo, lo que deriva en crisis, consumo de sustancias, abandono escolar u otros”, sostuvo la legisladora desde la tribuna.

"Los jóvenes no saben en dónde orientarse y hay una falta de redes de apoyo, lo que deriva en crisis, consumo de sustancias, abandono escolar u otros", sostuvo la Bancada Naranja.

La propuesta fue respaldada por legisladores de las distintas fuerzas políticas, quienes suscribieron la necesidad de actuar desde las alcaldías, que son el primer eslabón gubernamental de contacto ciudadano, facilitando el primer acercamiento al momento de buscar ayuda.

El llamado incluye un enfoque de corresponsabilidad, instando a que las autoridades locales y sanitarias colaboren mediante mecanismos colegiados ya existentes para ofrecer apoyo eficiente.

La legisladora por Azcapotzalco reiteró la importancia de implementar estas medidas al enfatizar que, actualmente, las personas que requieren apoyo en materia de salud mental y lo detectan a tiempo, se atienden de manera aislada, muchas veces sin acompañamiento de las autoridades.

Escuchar a todas y todos es tomar en serio la salud mental.

Por ello, reiteró, la propuesta busca reforzar las acciones de las autoridades para atender directamente y de primera mano a sus ciudadanos.

Escuchar a todas y todos es tomar en serio la salud mental, con espacios reales de coordinación y que no sea un problema que cada quien deba resolver. La creación de estos mecanismos colegiados, sumarán en cuidar el tejido social desde cada persona”, puntualizó.

El Punto de Acuerdo fue turnado a las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Salud.

