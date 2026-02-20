México

Conductora confunde a Yeri Mua con Bellakath en plena alfombra roja de Premios Lo Nuestro 2026

La presentadora recibió a la cantante con “Reggaeton Champange”




Aly Sánchez, conductora de televisión, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras confundir a Yeri Mua con Bellakath en la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro 2026.

Los hechos ocurrieron el 19 de febrero en el Kaseya Center, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos. La presentadora estaba entrevistando a algunos invitados especiales cuando se encontró con la mexicana de 24 años.

En un intento de generar un ambiente de confianza para la charla, Aly comenzó a cantar y bailar a ritmo de Reggaeton Champagne, aparentemente pensando que era uno de sus famosos temas.




Sin embargo, Yeri Mua la interrumpió de inmediato, pues no es su canción, sino de Bellakath: “Yo no canto esa”.

El momento se viralizó en redes sociales; mientras algunos internautas criticaron a la presentadora por confundir a la interprete de la canción, otros lo tomaron con humor.

  • "Tengo pena y no fui yo."
  • “Momento trágame tierra. Eso le pasa a cualquiera."
  • “No puedo dejar de verlo.”
  • "Pero no le dijiste que nuestro despiste no es despojo."
  • “Amiga, ahí sí te pasaste.”
Bellakath llenó el escenario principal
Bellakath llenó el escenario principal del Flow Fest 2025. (Instagram)

Pese a lo sucedido, Yeri Mua continuó con la entrevista. Bellakath no se ha pronunciado al respecto.

Camila Fernández y Karol G vencen a Yeri Mua en Premios Lo Nuestro

La reggaetonera mexicana fue nominada en dos categorías: Artista Revelación del Año Femenina y Artista Femenina del Año Urbano.

Lamentablemente, no ganó ninguna de las dos. Camila Fernández recibió el galardón a Artista Revelación del Año Femenina, mientras que Karol G venció en Artista Femenina del Año-Urbano.

Camila Fernández presenta su nuevo
Camila Fernández presenta su nuevo disco. (Instagram)

¿Qué artistas mexicanos ganaron este 2026?

La ceremonia de premiación estuvo llena de sorpresas para los mexicanos, pues varios de ellos vencieron a sus fuertes contrincantes en distintas categorías.

A continuación, te contamos quiénes son los cantantes mexicanos que fueron reconocidos este año y por qué proyecto.

  • Mejor Combinación Femenina: “Brujería” - Yuridia & Majo Aguilar
  • Colaboración Crossover Del Año: “Lost In Translation” - Carin León & Kacey Musgraves
  • Artista Revelación Del Año Femenino: Camila Fernández
  • Canción Del Año - Pop/Rock: “Vivir Sin Aire” - Maná & Carín León
  • Canción Mariachi/Ranchera Del Año: “Sin Llorar” - Yuridia



Dos intérpretes de regional mexicano recibieron dos premios, cada uno, en esta edición. Fueron nada más y nada menos que Carin León y Yuridia.

Entre los galardonados tampoco faltaron representantes de las dos dinastías artísticas y representativas del regional a nivel internacional: los Fernández (Camila) y los Aguilar (Majo).

