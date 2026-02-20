Lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

La 38ª edición de Premio Lo Nuestro se celebró el jueves 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida, reconociendo a los artistas más destacados de la música latina.
A continuación, la lista de los ganadores, junto con los nominados en cada categoría:
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Bad Bunny - GANADOR
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción Del Año
- “Desde Hoy” - Natti Natasha
- “Debí Tirar Más Fotos” - Bad Bunny - GANADOR
- “El Amor de Mi Herida” - Carín León
- “Imagínate” - Danny Ocean & Kapo
- “Khé?” - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- “Latina Foreva” - Karol G
- “Me Jalo” - Fuerza Regida & Grupo Frontera
- “No Me Sé Rajar” - Alejandro Fernández
- “Otra Noche (Feat. Darell)” - Myke Towers & Darell
- “Soltera” - Shakira
Álbum Del Año
- ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
- 111XPANTIA - Fuerza Regida
- Babylon Club - Danny Ocean
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny - GANADOR
- Eterno - Prince Royce
- Island Boyz - Myke Towers
- La Ciudad - Alleh & Yorghaki
- Palabra de To’s (Seca) - Carín León
- Tropicoqueta - Karol G
Mejor Combinación Femenina
- “Amiga Date Cuenta” - Ha*Ash & Thalia
- “Blackout” - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- “Brujería” - Yuridia & Majo Aguilar - GANADOR
- “De Maravisha” - Tokischa & Nathy Peluso
- “En 4” - Kenia Os & Anitta
- “En Tu Marea” - Goyo & Greeicy
- “FKN Movie” - Karol G & Mariah Angeliq
- “Maldita Billetera” - Alicia Villarreal & Lila Downs
- “Maldita Primavera” - Yuri & Ángela Aguilar
- “Pa’ Qué Volviste?” - Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración Crossover Del Año
- “Ba Ba Bad Remix” - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- “I Adore You” - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
- “Lost In Translation” - Carín León & Kacey Musgraves - GANADOR
- “No Hay Break” - Myke Towers ft. Omah Lay
- “Now Or Never” - Bon Jovi & Pitbull
- “São Paulo” - The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta Del Año
- “Carteras Chinas” - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- “Coleccionando Heridas” - Karol G & Marco Antonio Solís
- “El Vino de Tu Boca” - Alejandro Sanz & Carín León
- “Khé?” - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- “Misterio” - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
- “Que Me Quiera Ma” - Marc Anthony & Wisin - GANADOR
- “Sabes Qué Hora Es” - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
- “Sin Ti” - Morat & Jay Wheeler
- “Súfrale” - Grupo Firme & Gloria Trevi
- “Weltita” - Bad Bunny & Chuwi
Tour Del Año
- Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
- De Rey a Rey - Alejandro Fernández
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira - GANADOR
- Más Cerca de Ti Tour - Marco Antonio Solís
- No Me Quiero Ir de Aquí Residencia - Bad Bunny
- Vivir Sin Aire Tour - Maná
Artista Revelación Del Año Femenino
- Aria Bela
- Camila Fernández - GANADORA
- Delilah
- Estevie
- Mar
- Paloma Morphy
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Mejor Canción de Música Cristiana
- “Alabaré” - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- “La Respuesta” - Gocho
- “Ponte Bonita (Remix)” - Yaronk Rouse & Rosalina
- “Si Volviera Jesús” - Víctor Manuelle
- “Sonríele” - Daddy Yankee - GANADOR
- “Todo Va Estar Bien” - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
AfroBeat Del Año
- “Bien Pedos” - Xavi & Kapo
- “Cosita Linda” - Elena Rose & Justin Quiles
- “La Plena (W Sound 5)” - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- “Me Pasa (Piscis)” - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- “Mi Reina” - Hamilton & Nanpa Básico
- “San Blas” - Boza
- “Sanka” - Ryan Castro & Dongo
- “Soleao” - Myke Towers & Quevedo - GANADOR
Artista Masculino Del Año - Urbano
- Arcángel
- Bad Bunny-GANADOR
- Beéle
- Eladio Carrión
- Feid
- J Balvin
- Myke Towers
- Rauw Alejandro
- Wisin
- Yandel
Artista Femenina Del Año - Urbano
- Anitta
- Bad Gyal
- Fariana
- Karol G - GANADORA
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Young Miko
Canción Del Año - Urbano
- “Ba Ba Bad Remix” - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66” - Bizarrap & Daddy Yankee
- “Hablame Claro” - Yandel & Feid
- “La Plena (W Sound 5)” - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- “Latina Foreva” - Karol G-GANADOR
- “Lo Caro Y Lo Bueno” - Chencho Corleone
- “Qué Pasaría...” - Rauw Alejandro & Bad Bunny
- “Rio” - J Balvin
- “Romeo” - Anitta
- “Soleao” - Myke Towers & Quevedo
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
- “Bum Bum” - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music-GANADOR
- “Cuando No Era Cantante” - El Bogueto & Yung Beef
- “Duro Ma” - Bryant Myers, Dei V & Saiko
- “En La City” - Trueno & Young Miko
- “Flash Foto” - Arcángel & Neutro Shorty
- “Love” - Clarent
- “Nueva Era” - Duki & Myke Towers
- “Primer Lugar” - Eladio Carrión & Omar Courtz
- “Tokischa RMX” - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
- “Yogurcito Remix” - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Artista Pop Masculino Del Año
- Alejandro Sanz
- Camilo
- Danny Ocean
- Juanes
- Maluma -GANADOR
- Manuel Turizo
- Marco Antonio Solís
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Sebastián Yatra
Artista Pop Femenina Del Año
- Aitana
- Cazzu - GANADORA
- Elena Rose
- Emilia
- Gloria Trevi
- Kany García
- Kenia Os
- Laura Pausini
- Shakira
- Yami Safdie
Colaboración Del Año - Pop
- “Abrázame” - Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
- “Accidente” - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
- “Bésame” - Alejandro Sanz & Shakira - GANADOR
- “Bunda” - Emilia & Luísa Sonza
- “Conmigo Sin Ti” - Matisse & Cristian Castro
- “Huir” - Kany García & Lia Kali
- “La Del Primer Puesto” - Reik & Xavi
- “Se Fue” - Rauw Alejandro & Laura Pausini
- “Si Tuviera Que Elegir” - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- “Sin Ti” - Morat & Jay Wheeler
Canción Del Año - Pop/Balada
- “Alguien” - Carlos Rivera
- “Cueste Lo Que Cueste” - Gloria Trevi
- “El Reclamo” - Olga Tañón
- “Tierra Mía” - Kany García
- “Mujer” - Ricardo Arjona
- “Querida Yo” - Yami Safdie & Camilo-GANADOR
Álbum Del Año - Pop
- Cuarto Azul - Aitana
- El Vuelo - Gloria Trevi
- En Las Nubes (Con Mis Panas) - Elena Rose
- Haashville - Ha*Ash
- La Carretera - Pedro Capó
- Milagro - Sebastián Yatra
- Noches De Cantina - Maná
- Preguntas a las 11:11 - Ela Taubert
- ¿Qué Significa el Amor? - Carlos Rivera
- Ya Es Mañana - Morat -GANADOR
Colaboración Del Año - Pop/Urbano
- “2AM” - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- “Que Haces” - Becky G & Manuel Turizo - GANADOR
- “Samaná” - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
- “Tamo Bien” - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- “Te Acuerdas?” - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
- “Volver” - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Canción Del Año - Pop/Urbano
- “6 De Febrero” - Aitana
- “A.K.A” - Mari La Carajita
- “Cables Cruzados” - Farruko
- “Carita Linda” - Rauw Alejandro
- “Cosas Pendientes” - Maluma
- “DTMF” - Bad Bunny-GANADOR
- “Sirenita” - Ozuna
- “Tengo Celos” - Myke Towers
- “Tocando el Cielo” - Luis Fonsi
- “Una Como Tu” - Jay Wheeler
Canción Del Año - Pop/Rock
- “¿Es En Serio?” - Ela Taubert
- “Me Toca a Mí” - Morat & Camilo
- “Sabe Bien” - Pedro Capó
- “Una Noche Contigo” - Juanes
- “Vivir Sin Aire” - Maná & Carín León -GANADOR
Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
- “6 De Febrero” - Aitana - GANADOR
- “Da Me” - Bad Gyal
- “Esa Diva” - Melody
- “Moja1ta” - Lola Indigo
- “Quiero Decirte” - Abraham Mateo & Ana Mena
- “Tatami” - JC Reyes
- “Tuchat” - Quevedo
- “Tu Vas Sin (Fav)” - Rels B
- “Que Haces” - Becky G & Manuel Turizo
- “Samaná” - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
- “Tamo Bien” - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- “Te Acuerdas?” - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
- “Volver” - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Artista Del Año - Tropical
- Carlos Vives
- Elvis Crespo
- Gloria Estefan
- Jerry Rivera
- Luis Figueroa
- Marc Anthony
- Olga Tañón
- Prince Royce
- Romeo Santos -GANADOR
- Silvestre Dangond
Canción Del Año - Tropical
- “Desde Hoy” - Natti Natasha
- “Fuera De Lugar” - Venesti
- “Hello, What’s Up” - Christian Alicea
- “How Deep Is Your Love” - Prince Royce
- “La Indiferencia” - Silvestre Dangond & Fonseca
- “Malportada” - Nathy Peluso & Rawayana
- “Más Que un Beso” - Luis Figueroa
- “Por Si Te Me Vas” - Olga Tañón & Lenny Tavárez
- “Raíces” - Gloria Estefan
- “Tú Con Él” - Rauw Alejandro-GANADOR
Álbum Del Año - Tropical
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa
- El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) - Carlos Vives
- Eterno - Prince Royce
- Gris - Luis Figueroa
- Llegué yo - Jerry Rivera
- Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha-GANADOR
- Poeta Herío - Elvis Crespo
- Raíces - Gloria Estefan
- Reparto By Gente De Zona - Gente De Zona
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
- “Amé” - Christian Nodal
- “Amémonos de Nuevo” - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- “Cuídamela Bien” - Pepe Aguilar
- “Nadie Se Va Como Llegó” - Ángela Aguilar
- “No Me Sé Rajar” - Alejandro Fernández
- “Sin Llorar” - Yuridia - GANADOR