Entretenimiento

Lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

La edición número 38 de estos reconocimientos se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida

Premio Lo Nuestro 2026 reconoció
Premio Lo Nuestro 2026 reconoció a lo mejor de la música latina. (Composición/redes sociales)

La 38ª edición de Premio Lo Nuestro se celebró el jueves 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida, reconociendo a los artistas más destacados de la música latina.

A continuación, la lista de los ganadores, junto con los nominados en cada categoría:

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Beéle
  • Carín León
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Maluma
  • Marc Anthony
  • Rauw Alejandro
  • Romeo Santos
  • Shakira

Canción Del Año

  • “Desde Hoy” - Natti Natasha
  • “Debí Tirar Más Fotos” - Bad Bunny - GANADOR
  • “El Amor de Mi Herida” - Carín León
  • “Imagínate” - Danny Ocean & Kapo
  • “Khé?” - Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • “Latina Foreva” - Karol G
  • “Me Jalo” - Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • “No Me Sé Rajar” - Alejandro Fernández
  • “Otra Noche (Feat. Darell)” - Myke Towers & Darell
  • “Soltera” - Shakira

Álbum Del Año

  • ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
  • 111XPANTIA - Fuerza Regida
  • Babylon Club - Danny Ocean
  • Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny - GANADOR
  • Eterno - Prince Royce
  • Island Boyz - Myke Towers
  • La Ciudad - Alleh & Yorghaki
  • Palabra de To’s (Seca) - Carín León
  • Tropicoqueta - Karol G

Mejor Combinación Femenina

  • “Amiga Date Cuenta” - Ha*Ash & Thalia
  • “Blackout” - Emilia, Tini & Nicki Nicole
  • “Brujería” - Yuridia & Majo Aguilar - GANADOR
  • “De Maravisha” - Tokischa & Nathy Peluso
  • “En 4” - Kenia Os & Anitta
  • “En Tu Marea” - Goyo & Greeicy
  • “FKN Movie” - Karol G & Mariah Angeliq
  • “Maldita Billetera” - Alicia Villarreal & Lila Downs
  • “Maldita Primavera” - Yuri & Ángela Aguilar
  • “Pa’ Qué Volviste?” - Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración Crossover Del Año

  • “Ba Ba Bad Remix” - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • “I Adore You” - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
  • “Lost In Translation” - Carín León & Kacey Musgraves - GANADOR
  • “No Hay Break” - Myke Towers ft. Omah Lay
  • “Now Or Never” - Bon Jovi & Pitbull
  • “São Paulo” - The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta Del Año

  • “Carteras Chinas” - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
  • “Coleccionando Heridas” - Karol G & Marco Antonio Solís
  • “El Vino de Tu Boca” - Alejandro Sanz & Carín León
  • “Khé?” - Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • “Misterio” - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
  • “Que Me Quiera Ma” - Marc Anthony & Wisin - GANADOR
  • “Sabes Qué Hora Es” - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
  • “Sin Ti” - Morat & Jay Wheeler
  • “Súfrale” - Grupo Firme & Gloria Trevi
  • “Weltita” - Bad Bunny & Chuwi

Tour Del Año

  • Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
  • De Rey a Rey - Alejandro Fernández
  • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira - GANADOR
  • Más Cerca de Ti Tour - Marco Antonio Solís
  • No Me Quiero Ir de Aquí Residencia - Bad Bunny
  • Vivir Sin Aire Tour - Maná
Shakira ganó por su 'Las
Shakira ganó por su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. (REUTERS/Jose Cabezas)

Artista Revelación Del Año Femenino

  • Aria Bela
  • Camila Fernández - GANADORA
  • Delilah
  • Estevie
  • Mar
  • Paloma Morphy
  • Yailín La Más Viral
  • Yeri Mua
  • Ysa C
  • Zoe Gotusso

Mejor Canción de Música Cristiana

  • “Alabaré” - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
  • “La Respuesta” - Gocho
  • “Ponte Bonita (Remix)” - Yaronk Rouse & Rosalina
  • “Si Volviera Jesús” - Víctor Manuelle
  • “Sonríele” - Daddy Yankee - GANADOR
  • “Todo Va Estar Bien” - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

AfroBeat Del Año

  • “Bien Pedos” - Xavi & Kapo
  • “Cosita Linda” - Elena Rose & Justin Quiles
  • “La Plena (W Sound 5)” - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • “Me Pasa (Piscis)” - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
  • “Mi Reina” - Hamilton & Nanpa Básico
  • “San Blas” - Boza
  • “Sanka” - Ryan Castro & Dongo
  • “Soleao” - Myke Towers & Quevedo - GANADOR

Artista Masculino Del Año - Urbano

  • Arcángel
  • Bad Bunny-GANADOR
  • Beéle
  • Eladio Carrión
  • Feid
  • J Balvin
  • Myke Towers
  • Rauw Alejandro
  • Wisin
  • Yandel

Artista Femenina Del Año - Urbano

  • Anitta
  • Bad Gyal
  • Fariana
  • Karol G - GANADORA
  • Natti Natasha
  • Rainao
  • Tokischa
  • Yailín La Más Viral
  • Yeri Mua
  • Young Miko

Canción Del Año - Urbano

  • “Ba Ba Bad Remix” - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66” - Bizarrap & Daddy Yankee
  • “Hablame Claro” - Yandel & Feid
  • “La Plena (W Sound 5)” - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • “Latina Foreva” - Karol G-GANADOR
  • “Lo Caro Y Lo Bueno” - Chencho Corleone
  • “Qué Pasaría...” - Rauw Alejandro & Bad Bunny
  • “Rio” - J Balvin
  • “Romeo” - Anitta
  • “Soleao” - Myke Towers & Quevedo
Karol G por su tema
Karol G por su tema "Latina Foreva". REUTERS/Mario Anzuoni

Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano

  • “Bum Bum” - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music-GANADOR
  • “Cuando No Era Cantante” - El Bogueto & Yung Beef
  • “Duro Ma” - Bryant Myers, Dei V & Saiko
  • “En La City” - Trueno & Young Miko
  • “Flash Foto” - Arcángel & Neutro Shorty
  • “Love” - Clarent
  • “Nueva Era” - Duki & Myke Towers
  • “Primer Lugar” - Eladio Carrión & Omar Courtz
  • “Tokischa RMX” - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
  • “Yogurcito Remix” - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Artista Pop Masculino Del Año

  • Alejandro Sanz
  • Camilo
  • Danny Ocean
  • Juanes
  • Maluma -GANADOR
  • Manuel Turizo
  • Marco Antonio Solís
  • Pitbull
  • Ricardo Arjona
  • Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina Del Año

  • Aitana
  • Cazzu - GANADORA
  • Elena Rose
  • Emilia
  • Gloria Trevi
  • Kany García
  • Kenia Os
  • Laura Pausini
  • Shakira
  • Yami Safdie

Colaboración Del Año - Pop

  • “Abrázame” - Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
  • “Accidente” - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
  • “Bésame” - Alejandro Sanz & Shakira - GANADOR
  • “Bunda” - Emilia & Luísa Sonza
  • “Conmigo Sin Ti” - Matisse & Cristian Castro
  • “Huir” - Kany García & Lia Kali
  • “La Del Primer Puesto” - Reik & Xavi
  • “Se Fue” - Rauw Alejandro & Laura Pausini
  • “Si Tuviera Que Elegir” - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
  • “Sin Ti” - Morat & Jay Wheeler

Canción Del Año - Pop/Balada

  • “Alguien” - Carlos Rivera
  • “Cueste Lo Que Cueste” - Gloria Trevi
  • “El Reclamo” - Olga Tañón
  • “Tierra Mía” - Kany García
  • “Mujer” - Ricardo Arjona
  • “Querida Yo” - Yami Safdie & Camilo-GANADOR

Álbum Del Año - Pop

  • Cuarto Azul - Aitana
  • El Vuelo - Gloria Trevi
  • En Las Nubes (Con Mis Panas) - Elena Rose
  • Haashville - Ha*Ash
  • La Carretera - Pedro Capó
  • Milagro - Sebastián Yatra
  • Noches De Cantina - Maná
  • Preguntas a las 11:11 - Ela Taubert
  • ¿Qué Significa el Amor? - Carlos Rivera
  • Ya Es Mañana - Morat -GANADOR

Colaboración Del Año - Pop/Urbano

  • “2AM” - Sebastián Yatra & Bad Gyal
  • Que Haces” - Becky G & Manuel Turizo - GANADOR
  • “Samaná” - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
  • “Tamo Bien” - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
  • “Te Acuerdas?” - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
  • “Volver” - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Becky G ganó un Premio
Becky G ganó un Premio Lo Nuestro 2026.. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Canción Del Año - Pop/Urbano

  • “6 De Febrero” - Aitana
  • “A.K.A” - Mari La Carajita
  • “Cables Cruzados” - Farruko
  • “Carita Linda” - Rauw Alejandro
  • “Cosas Pendientes” - Maluma
  • “DTMF” - Bad Bunny-GANADOR
  • “Sirenita” - Ozuna
  • “Tengo Celos” - Myke Towers
  • “Tocando el Cielo” - Luis Fonsi
  • “Una Como Tu” - Jay Wheeler

Canción Del Año - Pop/Rock

  • “¿Es En Serio?” - Ela Taubert
  • “Me Toca a Mí” - Morat & Camilo
  • “Sabe Bien” - Pedro Capó
  • “Una Noche Contigo” - Juanes
  • Vivir Sin Aire” - Maná & Carín León -GANADOR

Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano

  • “6 De Febrero” - Aitana - GANADOR
  • “Da Me” - Bad Gyal
  • “Esa Diva” - Melody
  • “Moja1ta” - Lola Indigo
  • “Quiero Decirte” - Abraham Mateo & Ana Mena
  • “Tatami” - JC Reyes
  • “Tuchat” - Quevedo
  • “Tu Vas Sin (Fav)” - Rels B
  • “Que Haces” - Becky G & Manuel Turizo
  • “Samaná” - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
  • “Tamo Bien” - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
  • “Te Acuerdas?” - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
  • “Volver” - Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Artista Del Año - Tropical

  • Carlos Vives
  • Elvis Crespo
  • Gloria Estefan
  • Jerry Rivera
  • Luis Figueroa
  • Marc Anthony
  • Olga Tañón
  • Prince Royce
  • Romeo Santos -GANADOR
  • Silvestre Dangond

Canción Del Año - Tropical

  • “Desde Hoy” - Natti Natasha
  • “Fuera De Lugar” - Venesti
  • “Hello, What’s Up” - Christian Alicea
  • “How Deep Is Your Love” - Prince Royce
  • “La Indiferencia” - Silvestre Dangond & Fonseca
  • “Malportada” - Nathy Peluso & Rawayana
  • “Más Que un Beso” - Luis Figueroa
  • “Por Si Te Me Vas” - Olga Tañón & Lenny Tavárez
  • “Raíces” - Gloria Estefan
  • “Tú Con Él” - Rauw Alejandro-GANADOR
Rauw Alejandro se llevó la
Rauw Alejandro se llevó la estatuilla por su tema “Tú Con Él”. EFE/ Octavio Guzmán

Álbum Del Año - Tropical

  • Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa
  • El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
  • Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) - Carlos Vives
  • Eterno - Prince Royce
  • Gris - Luis Figueroa
  • Llegué yo - Jerry Rivera
  • Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha-GANADOR
  • Poeta Herío - Elvis Crespo
  • Raíces - Gloria Estefan
  • Reparto By Gente De Zona - Gente De Zona

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

  • “Amé” - Christian Nodal
  • “Amémonos de Nuevo” - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
  • “Cuídamela Bien” - Pepe Aguilar
  • “Nadie Se Va Como Llegó” - Ángela Aguilar
  • “No Me Sé Rajar” - Alejandro Fernández
  • “Sin Llorar” - Yuridia - GANADOR

