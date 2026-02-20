México

Cómo usar el aceite de rosa mosqueta para reducir la apariencia de estrías en la piel

Una alternativa natural llama la atención de quienes buscan suavizar marcas; los especialistas exploran cómo este producto puede transformar la textura y el color de la piel

La combinación de vitaminas y antioxidantes brindan beneficios para la elasticidad de la pie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de rosa mosqueta se ha consolidado como uno de los remedios más populares en el cuidado de la piel, especialmente para quienes buscan atenuar la apariencia de las estrías.

Reconocido por su contenido de ácidos grasos esenciales, antioxidantes y vitaminas, este aceite vegetal forma parte de rutinas dermatológicas orientadas a mejorar la elasticidad y la regeneración cutánea.

Su uso constante y adecuado puede contribuir a una piel más uniforme y flexible, despertando el interés tanto de especialistas como de consumidores en el ámbito del bienestar y la cosmética natural.

Aquí te contamos sobre sus beneficios y cómo aplicarlo para obtenerlos.

Los hábitos diarios, como la aplicación y el masaje suave, serían la clave para que la rutina con este aceite vegetal ofrezca beneficios visibles con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del aceite de rosa mosqueta para reducir las estrías en la piel

Como mencionamos, el aceite de rosa mosqueta se utiliza como tratamiento complementario para reducir la apariencia de las estrías debido a sus propiedades regeneradoras y nutritivas. Entre sus beneficios principales se incluyen los siguientes:

  • Estimulación de la regeneración cutánea: El alto contenido de ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico y linolénico, favorece la reparación de tejidos y la formación de colágeno y elastina, componentes clave para la elasticidad de la piel.
  • Mejora de la hidratación: El aceite ayuda a retener la humedad en la piel, lo que contribuye a una apariencia más lisa y flexible, reduciendo la visibilidad de las estrías.
  • Reducción de manchas y cicatrices: Su vitamina A y antioxidantes pueden atenuar la coloración de las estrías y mejorar el tono general de la piel.
  • Prevención de nuevas estrías: Su uso regular puede fortalecer la barrera cutánea y aumentar la resistencia de la piel a futuros estiramientos.
El contenido de ácidos grasos esenciales y antioxidantes convierte al aceite de rosa mosqueta en un aliado clave para la regeneración cutánea. (farmaceuticonline.com)

Cómo usar el aceite de rosa mosqueta para reducir la apariencia de estrías en la piel

Para reducir la apariencia de las estrías con aceite de rosa mosqueta, se recomienda el siguiente uso:

  • Aplicar sobre la piel limpia: Lavar y secar bien la zona donde se encuentran las estrías antes de aplicar el aceite.
  • Usar unas gotas: Colocar de 3 a 5 gotas de aceite de rosa mosqueta en la palma de la mano.
  • Masajear suavemente: Extender el aceite sobre las estrías con movimientos circulares y suaves, hasta que la piel lo absorba por completo.
  • Frecuencia: Aplicar dos veces al día, por la mañana y por la noche, de manera constante durante varias semanas o meses.
  • Evitar la exposición solar directa: Después de la aplicación, evitar exponer la zona al sol para prevenir manchas, ya que algunos aceites pueden aumentar la sensibilidad de la piel.
Especialistas y consumidores de cosmética natural valoran el aceite de rosa mosqueta por mejorar la elasticidad y la uniformidad de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso regular y prolongado es clave para observar resultados. Ante cualquier reacción adversa, es recomendable suspender el uso y consultar a un dermatólogo.

