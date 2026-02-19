El valor de un microbioma diverso puede influir de manera positiva en la respuesta inmunitaria y en la absorción eficiente de nutrientes. (Secretaría de Gobierno)

En la búsqueda de alternativas naturales para mejorar la salud intestinal, el pulque y los búlgaros de leche han cobrado relevancia como fuentes tradicionales de probióticos.

Ambas bebidas, resultado de procesos de fermentación, concentran microorganismos vivos capaces de influir en el equilibrio de la microbiota y de aportar beneficios que van desde la mejora de la digestión hasta el fortalecimiento del sistema inmunológico.

El interés por sus propiedades ha llevado a científicos y consumidores a comparar su composición y efectos, así como a explorar el papel que pueden desempeñar en la alimentación cotidiana.

Es por eso que hoy en el Día del Pulque te contamos si puede ser una opción alternativa a kéfir para tener una microbiota saludable.

¿Qué aporta más probióticos el pulque o los búlgaros de leche?

Los búlgaros de leche aportan una mayor diversidad y cantidad de probióticos en comparación con el pulque.

Y es que el kéfir de leche contiene entre 30 y 50 cepas diferentes de bacterias y levaduras beneficiosas, muchas de las cuales pueden colonizar y regenerar la microbiota intestinal, de acuerdo con información de un estudio publicado en el portal científico PubMed.

Entre las especies más destacadas se encuentran Lactobacillus kefiranofaciens, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium y diferentes tipos de levaduras. Esta variedad es superior a la de la mayoría de los alimentos fermentados, incluidos el yogur y el pulque.

El pulque, aunque es una bebida fermentada tradicional mexicana y fuente de probióticos, generalmente tiene una menor diversidad bacteriana y una concentración más baja de microorganismos benéficos en comparación con el kéfir de leche.

Además, la composición probiótica del pulque varía mucho dependiendo del método de fermentación y de la higiene del proceso, por lo que su aporte de probióticos puede ser menos consistente.

En síntesis: el kéfir de leche es considerado una de las fuentes naturales más ricas y variadas de probióticos, superando tanto al pulque como a otros alimentos fermentados tradicionales en diversidad y cantidad de microorganismos beneficiosos para la salud intestinal.

Cuáles son los beneficios del pulque y de los búlgaros para la salud

Si bien la ciencia señala que los búlgaros son una de las mejores fuentes de probióticos sin duda el pulque también e una bebida saludable, a pesar de su contenido de alcohol, y es por eso que aquí te recordamos sobre sus beneficios.

Beneficios del pulque para la salud

Aporte de probióticos: El pulque contiene bacterias y levaduras vivas que contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal.

Vitaminas y minerales: Es fuente de vitaminas del complejo B, vitamina C, calcio, fósforo y hierro.

Efecto prebiótico: Contiene compuestos como los fructanos, que favorecen el crecimiento de bacterias benéficas en el intestino.

Mejora de la digestión: Su consumo moderado puede ayudar en procesos digestivos y reducir molestias como el estreñimiento.

Potencial antioxidante: Algunos estudios han identificado compuestos antioxidantes en el pulque, que pueden ayudar a combatir el daño celular.

Beneficios de los búlgaros de leche (kéfir) para la salud

Alta concentración de probióticos: El kéfir contiene una gran variedad de bacterias y levaduras beneficiosas, mejorando el equilibrio de la microbiota intestinal.

Mejora de la digestión y la absorción de nutrientes: Favorece el proceso digestivo y puede ayudar a personas con intolerancia a la lactosa.

Refuerzo del sistema inmunológico: Los probióticos del kéfir modulan la respuesta inmunitaria y pueden reducir la incidencia de infecciones.

Propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas: Algunos estudios muestran que el consumo regular de kéfir puede disminuir la inflamación y combatir microorganismos dañinos.

Aporte de nutrientes: Es una buena fuente de proteínas, calcio, magnesio, fósforo y vitaminas B12, B2 y D.

Reducción del colesterol y apoyo cardiovascular: El kéfir puede contribuir a reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud cardíaca.

Ambos alimentos pueden formar parte de una dieta saludable, aunque su consumo debe ser moderado y adaptado a las necesidades y tolerancia de cada persona.