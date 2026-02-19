México

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: entran en vigor nuevas reglas de operación, estos son los cambios aprobados

Se mantiene apoyo de 2 mil 500 pesos de manera bimestral

Entran en vigor cambios al
Entran en vigor cambios al programa Mujeres con Bienestar 2026

El gobierno del Estado de México (Edomex) actualizó las Reglas de Operación del programa Mujeres con Bienestar, con el objetivo de fortalecer su alcance y garantizar una distribución más eficiente de los apoyos económicos y sociales dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las nuevas disposiciones fueron publicadas en la Gaceta de Gobierno y las reglas emitidas el 10 de octubre de 2025.

A partir de su entrada en vigor de este 19 de febrero, se establecen ajustes clave tanto en la permanencia de beneficiarias como en los mecanismos de registro y cobertura del programa.

Estos son los cambios

(Secretaría del Bienestar de Estado de México)
(Secretaría del Bienestar de Estado de México)

El esquema mantiene como población objetivo a mujeres de entre 18 y 59 años que se encuentren en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con lo establecido, aquellas beneficiarias que cumplan 60 años deberán registrarse en el programa federal de Pensión para personas adultas mayores, con el fin de evitar la duplicidad de apoyos entre niveles de gobierno.

En cuanto al respaldo económico, se confirma que el monto continuará siendo de 2 mil 500 pesos bimestrales durante un año.

Las beneficiarias podrán solicitar la renovación por un segundo periodo anual, siempre y cuando cumplan con los lineamientos y requisitos previstos en las nuevas reglas de operación.

Aumentará el número de beneficiadas

Mujeres con Bienestar aumentará el
Mujeres con Bienestar aumentará el padrón con 50 mil ingresos nuevos (Mujeres con Bienestar)

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del padrón. El número de mexiquenses que podrán acceder al programa aumentará de 650 mil a 700 mil mujeres, lo que representa un crecimiento significativo en la cobertura social.

Además del recurso económico, se fortalecerá el componente integral del programa, que incluye acceso a servicios en materia de educación, salud y capacitación para el emprendimiento, entre otros apoyos orientados al desarrollo personal y económico.

Las autoridades estatales precisaron que las mujeres inscritas durante 2025 y que deseen continuar recibiendo el apoyo en el presente ejercicio deberán manifestar formalmente su intención de permanencia. Este procedimiento busca mantener actualizado el padrón y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes cumplan con los criterios establecidos.

Para nuevas solicitantes, el proceso contempla un prerregistro en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México. Posteriormente, deberán acudir de manera presencial a los módulos de registro habilitados, donde tendrán que presentar la documentación correspondiente.

Documentos que se piden

Entre los requisitos se encuentran: acta de nacimiento, identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar (FUB)debidamente llenado.

Con estas modificaciones, el Gobierno mexiquense busca consolidar a “Mujeres con Bienestar” como uno de los programas sociales prioritarios en la entidad, reforzando su enfoque en la atención a mujeres en condiciones de vulnerabilidad y promoviendo no solo el apoyo económico directo, sino también herramientas que impulsen su autonomía y desarrollo integral.

Las nuevas reglas ya se encuentran vigentes, por lo que las interesadas deberán revisar cuidadosamente los lineamientos publicados y cumplir en tiempo y forma con los procesos de registro o renovación para asegurar su continuidad dentro del programa.

