México

Estas son las frutas con alto contenido de vitaminas A y C que disminuyen el riesgo de glaucoma y cataratas

La evidencia señala que ciertos nutrientes presentes en alimentos frescos pueden influir positivamente en la salud visual

Guardar
Estas son las frutas con
Estas son las frutas con alto contenido de vitaminas A y C que disminuyen el riesgo de glaucoma y cataratas Foto: Semana.com

El consumo regular de frutas ricas en vitaminas A y C se asocia a una menor probabilidad de desarrollar glaucoma y cataratas, según investigaciones recientes y recomendaciones médicas. 

La evidencia señala que ciertos nutrientes presentes en alimentos frescos pueden influir positivamente en la salud visual, especialmente cuando forman parte de una dieta balanceada.

Las vitaminas A y C y su relación con la salud ocular

Estudios recientes indican que una dieta abundante en vegetales de hojas verdes y frutas con alto contenido de vitaminas A y C contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades oculares como el glaucoma, una de las principales causas de ceguera irreversible.

De acuerdo con Amish Doshi, MD, especialista en glaucoma de Kaiser Permanente Northern California, “las frutas y verduras son una fuente importante de carotenoides, que pueden aportar beneficios generales a la salud de la visión”.

Las vitaminas A y C
Las vitaminas A y C y su relación con la salud ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina A participa en la formación de los pigmentos necesarios para la visión nocturna y la protección de las superficies oculares, mientras que la vitamina C funciona como antioxidante, ayudando a reducir el daño causado por el estrés oxidativo, un factor relacionado con el avance del glaucoma y la formación de cataratas.

Frutas ricas en vitaminas A y C: opciones recomendadas

Entre las frutas y verduras más útiles para la visión saludable se encuentran:

  • Durazno: alto contenido de vitamina A, esencial para el funcionamiento normal de la retina.
  • Arándanos: fuente considerable de vitamina C y potentes antioxidantes.
  • Granada: contiene vitamina C y polifenoles antioxidantes.
  • Betabel o remolacha: aporta carotenos y vitamina C.
  • Zanahoria: reconocida por su contenido de betacaroteno, precursor de la vitamina A.
  • Guayaba: destaca como una de las frutas con mayor concentración de vitamina C.
  • Kiwi: aporta vitamina C y otros antioxidantes.
  • Mango: contiene vitamina A y C en cantidades significativas.
  • Fresas: ricas en vitamina C.

La inclusión frecuente de estas frutas y verduras en la dieta diaria puede contribuir a mantener la función visual y reducir el riesgo de padecer enfermedades oculares asociadas al envejecimiento y al estrés oxidativo.

El papel de los antioxidantes frente al estrés oxidativo

El estrés oxidativo se asocia al daño del nervio óptico en casos de glaucoma y a la opacificación del cristalino en las cataratas. Los antioxidantes presentes en frutas como la granada, el asaí y los arándanos pueden ayudar a prevenir lesiones mayores en los tejidos oculares. Según Glaucoma Research Foundation, “los antioxidantes pueden ayudar a prevenir lesiones mayores” en personas con riesgo de glaucoma.

Té de granada servido caliente,
Té de granada servido caliente, una infusión frutal con propiedades antioxidantes y un sabor característico entre dulce y astringente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las frutas, alimentos como el chocolate oscuro, el té verde y el licopeno de los productos de tomate también aportan compuestos antioxidantes que favorecen la protección ocular.

Recomendaciones médicas sobre la dieta y la prevención del glaucoma

Amish Doshi, MD, editor del boletín Gleams de la Glaucoma Research Foundation, recomienda a sus pacientes “incluir alimentos ricos en nutrientes, como frutas y verduras, como parte de una dieta saludable”. Sostiene que un estilo de vida saludable, que combine nutrición balanceada, ejercicio regular y descanso adecuado, puede ayudar a prevenir el avance del glaucoma y de otras enfermedades crónico-degenerativas.

Aunque las deficiencias nutricionales pueden corregirse con suplementos de vitamina A, complejo B, vitamina C, vitamina E y minerales como magnesio, calcio y zinc, Doshi advierte que “no existen datos convincentes de que los complementos vitamínicos ayuden a prevenir el glaucoma”. Por ello, la mejor recomendación es mantener una dieta variada y consultar con un especialista antes de iniciar cualquier suplementación.

Precauciones sobre suplementos y productos a base de hierbas

El especialista advierte que ciertos productos a base de hierbas, como el ginkgo y el mirto, “pueden aumentar el riesgo de sangrado durante la cirugía para el glaucoma”. Ante la amplia variedad de suplementos disponibles sin receta, se recomienda informar al oftalmólogo sobre todos los medicamentos y productos que se consumen.

Mole rosa con betabel servido
Mole rosa con betabel servido en un plato artesanal, una versión innovadora que combina tradición mexicana con un toque contemporáneo y colorido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de una dieta rica en frutas y verduras, el control médico regular y un enfoque integral de la salud puede favorecer la prevención de enfermedades oculares y el bienestar general, según datos recogidos por Glaucoma Research Foundation.

Temas Relacionados

CataratasGlaucomaFrutasVitamina AVitamina CSalud ocularmexico-noticias

Más Noticias

Andrea Legarreta reacciona a los Therian: “Me parece terrorífico”

Los conductores de Hoy invitaron a especialistas para conocer un poco más sobre este fenómeno que está arrasando en redes sociales

Andrea Legarreta reacciona a los

¿Sergio Mayer seguirá siendo diputado tras entrar a La Casa de los Famosos? Esto significa que un legislador pida licencia

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, exhortó al morenista a actuar con honorabilidad y ética

¿Sergio Mayer seguirá siendo diputado

Joven “therian” intenta subir gateando a camión en Nuevo León y chofer le cierra la puerta: video se vuelve viral

La grabación encendió el debate sobre límites, convivencia y tendencias juveniles

Joven “therian” intenta subir gateando

Ex figura rojiblanca quiere que Santi Gimenez juegue en las Chivas: “Yo creo que quiere a mucho a México”

El ex mediocampista considera clave la conexión emocional por encima de los aspectos formales para definir quién integra el equipo tapatío

Ex figura rojiblanca quiere que

México y Estados Unidos coordinan medidas para desarticular red de fraude en tiempos compartidos asociada al CJNG

Las acciones del Departamento del Tesoro se enmarcan en los mecanismos de cooperación bilateral destinados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos

México y Estados Unidos coordinan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a extorsionadores en CDMX

Detienen a extorsionadores en CDMX y en Sinaloa

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

Sheinbaum asegura que se investigará si niña poblana consumió fentanilo en tamales y cómo fue que llegó a la menor

Desaparecidos en México: por qué motivo los cárteles secuestrarían a mujeres, según exagente de la DEA

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta reacciona a los

Andrea Legarreta reacciona a los Therian: “Me parece terrorífico”

¿Sergio Mayer seguirá siendo diputado tras entrar a La Casa de los Famosos? Esto significa que un legislador pida licencia

La Casa del Dragón temporada 3: cuándo se estrena en México y dónde verla

EDC México 2026: mapa oficial y donde estarán los escenarios

Muere la madre de Eugenia Cauduro tras una larga lucha contra el cáncer: “Le daban un año de vida”

DEPORTES

Ex figura rojiblanca quiere que

Ex figura rojiblanca quiere que Santi Gimenez juegue en las Chivas: “Yo creo que quiere a mucho a México”

Ramón Morales pide a la ‘Hormiga’ González en la Selección Mexicana: “No porque sea joven no puede ir”

Gabriel Caballero admite que México pecó de exceso de confianza ante EE.UU. en el Mundial 2002: “Estábamos muy confiados”

Marco Fabián aprueba la llegada de Fidalgo a la Selección Mexicana: “Bienvenidos los extranjeros como él”

Atlético de Madrid vs Espanyol: fecha, hora y transmisión en México de la jornada 25 de LaLiga