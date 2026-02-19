Estas son las frutas con alto contenido de vitaminas A y C que disminuyen el riesgo de glaucoma y cataratas Foto: Semana.com

El consumo regular de frutas ricas en vitaminas A y C se asocia a una menor probabilidad de desarrollar glaucoma y cataratas, según investigaciones recientes y recomendaciones médicas.

La evidencia señala que ciertos nutrientes presentes en alimentos frescos pueden influir positivamente en la salud visual, especialmente cuando forman parte de una dieta balanceada.

Las vitaminas A y C y su relación con la salud ocular

Estudios recientes indican que una dieta abundante en vegetales de hojas verdes y frutas con alto contenido de vitaminas A y C contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades oculares como el glaucoma, una de las principales causas de ceguera irreversible.

De acuerdo con Amish Doshi, MD, especialista en glaucoma de Kaiser Permanente Northern California, “las frutas y verduras son una fuente importante de carotenoides, que pueden aportar beneficios generales a la salud de la visión”.

Las vitaminas A y C y su relación con la salud ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina A participa en la formación de los pigmentos necesarios para la visión nocturna y la protección de las superficies oculares, mientras que la vitamina C funciona como antioxidante, ayudando a reducir el daño causado por el estrés oxidativo, un factor relacionado con el avance del glaucoma y la formación de cataratas.

Frutas ricas en vitaminas A y C: opciones recomendadas

Entre las frutas y verduras más útiles para la visión saludable se encuentran:

Durazno : alto contenido de vitamina A, esencial para el funcionamiento normal de la retina.

Arándanos : fuente considerable de vitamina C y potentes antioxidantes.

Granada : contiene vitamina C y polifenoles antioxidantes.

Betabel o remolacha : aporta carotenos y vitamina C.

Zanahoria : reconocida por su contenido de betacaroteno, precursor de la vitamina A.

Guayaba : destaca como una de las frutas con mayor concentración de vitamina C.

Kiwi : aporta vitamina C y otros antioxidantes.

Mango : contiene vitamina A y C en cantidades significativas.

Fresas: ricas en vitamina C.

La inclusión frecuente de estas frutas y verduras en la dieta diaria puede contribuir a mantener la función visual y reducir el riesgo de padecer enfermedades oculares asociadas al envejecimiento y al estrés oxidativo.

El papel de los antioxidantes frente al estrés oxidativo

El estrés oxidativo se asocia al daño del nervio óptico en casos de glaucoma y a la opacificación del cristalino en las cataratas. Los antioxidantes presentes en frutas como la granada, el asaí y los arándanos pueden ayudar a prevenir lesiones mayores en los tejidos oculares. Según Glaucoma Research Foundation, “los antioxidantes pueden ayudar a prevenir lesiones mayores” en personas con riesgo de glaucoma.

Té de granada servido caliente, una infusión frutal con propiedades antioxidantes y un sabor característico entre dulce y astringente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las frutas, alimentos como el chocolate oscuro, el té verde y el licopeno de los productos de tomate también aportan compuestos antioxidantes que favorecen la protección ocular.

Recomendaciones médicas sobre la dieta y la prevención del glaucoma

Amish Doshi, MD, editor del boletín Gleams de la Glaucoma Research Foundation, recomienda a sus pacientes “incluir alimentos ricos en nutrientes, como frutas y verduras, como parte de una dieta saludable”. Sostiene que un estilo de vida saludable, que combine nutrición balanceada, ejercicio regular y descanso adecuado, puede ayudar a prevenir el avance del glaucoma y de otras enfermedades crónico-degenerativas.

Aunque las deficiencias nutricionales pueden corregirse con suplementos de vitamina A, complejo B, vitamina C, vitamina E y minerales como magnesio, calcio y zinc, Doshi advierte que “no existen datos convincentes de que los complementos vitamínicos ayuden a prevenir el glaucoma”. Por ello, la mejor recomendación es mantener una dieta variada y consultar con un especialista antes de iniciar cualquier suplementación.

Precauciones sobre suplementos y productos a base de hierbas

El especialista advierte que ciertos productos a base de hierbas, como el ginkgo y el mirto, “pueden aumentar el riesgo de sangrado durante la cirugía para el glaucoma”. Ante la amplia variedad de suplementos disponibles sin receta, se recomienda informar al oftalmólogo sobre todos los medicamentos y productos que se consumen.

Mole rosa con betabel servido en un plato artesanal, una versión innovadora que combina tradición mexicana con un toque contemporáneo y colorido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de una dieta rica en frutas y verduras, el control médico regular y un enfoque integral de la salud puede favorecer la prevención de enfermedades oculares y el bienestar general, según datos recogidos por Glaucoma Research Foundation.