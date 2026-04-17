Rumores de separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar centran la atención en un supuesto acuerdo prenupcial

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a estar bajo el escrutinio público. La reciente polémica en torno al sencillo “Un vals”, derivó en versiones de una crisis matrimonial y la suspensión de su boda religiosa, prevista para mayo próximo.

En medio del hermetismo de los cantantes, antiguas declaraciones de Pepe Aguilar sobre la inclusión de una cláusula matrimonial leonina para Nodal resurgen en la conversación digital.

La polémica en torno a “Un vals”

El video oficial de “Un vals” registró 1,9 millones de visualizaciones en YouTube, en promedio, 271 reproducciones al día. No obstante, el interés habría sido alentado por la participación de Dagna Mata.

La modelo mexicana, cuyos rasgos físicos evocan tanto a la imagen de Ángela Aguilar como de Cazzu —expareja de Christian Nodal—, desvió la conversación en plataformas digitales.

Un amplio número de internautas interpretó su inclusión como una referencia intencionada de parte de Christian Nodal. Sin embargo, Juan Barbazán, director del videoclip, asumió la responsabilidad de la elección.

“Christian no la vio y lo que se está comentando ahora de su parecido con Cazzu es algo que se nos pasó a nosotros. En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo; fue una decisión mía y del otro director, y no se lo pasamos a Christian. Yo el vídeo no se lo entregué a Nodal, se lo entregué a JG Music”.

Dagna Mata, modelo del videoclip 'Un vals' de Christian Nodal, posa en un paisaje nevado con un distintivo atuendo vaquero bajo un cielo azul claro. (Dagna Mata: Instagram)

Rumores de separación

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, la suma de tensiones en los últimos meses de matrimonio ha fracturado la relación.

“El día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Ángela no quiere saber nada, y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contentito de que Ángela no quiera saber nada”.

Por su parte, el periodista Javier Ceriani presentó una investigación centrada en una relación extramarital del artista sonorense.

La postura de Nodal

En entrevista para un medio en República Dominicana, Nodal reconoció que la exposición pública y la presión digital han afectado principalmente a su esposa.

Aunque los rumores han estado presentes desde su primer mes de matrimonio, el sonorense negó la idea de una separación.

“Creo que esta prueba que nos pusieron la vida y el destino está muy fuerte y es muy grande. Pero bendito Dios, vamos a terminar juntos”.

Destacó que la decisión de posponer su boda religiosa se debió al incidente de inseguridad en el que se vieron involucrados en Zacatecas. La experiencia, sostuvo, los llevó a poner su seguridad por encima de todo.

Los grandes éxitos de Christian Nodal fueron de los más esperados y coreados de la noche. El mexicano cerró los conciertos en el stage principal. Cortesía: Festival Picnic

¿Existe una cláusula millonaria en el acuerdo matrimonial?

El contexto de la pareja ha direccionado la atención pública en versiones de la existencia de una cláusula en su acuerdo matrimonial que condicionaría a Nodal a pagar 12 millones de dólares en caso de una separación anticipada.

En julio de 2024, Michelle Rubalcava, excolaborador de Venga la Alegría y De Primera Mano, informó en su canal de YouTube que Pepe Aguilar condicionó a Christian Nodal para establecer y firmar una capitulación matrimonial, como legalmente se denomina a este tipo de acuerdos.

Pepe Aguilar dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda. (Captura de pantalla)

Pepe Aguilar niega existencia de una “cláusula de infidelidad”

En vísperas del primer aniversario de bodas de Nodal y Aguilar, el cantante Pepe Aguilar rompió el silencio sobre las versiones de un acuerdo prenupcial leonino para Christian Nodal.

Al ser cuestionado por la periodista Mara Patricia Castañeda, Pepe respondió sarcásticamente “Hubiera estado bueno, los hacía que tronaran. Si hubiera firmado 12 millones de dólares, oye, sí valdría la pena ahí ponerle un cuatro, ¿no?“

Luego, en un tono serio, calificó las versiones difundidas como “ridículas”. “¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel? Sería ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida, ni yo pretendo decirle a nadie qué hacer con la de ellos”.

El momento ocurrió durante la primera noche del llamado “Nodal Fest”, en Zacatecas, y fue captado en video mientras el intérprete reaccionaba con sorpresa y alegría. (@angelitasvip, Instagram)

Entre el amor y rumores de infidelidad y traiciones

En enero, Ángela Aguilar confirmó sus planes de boda. La cantante y su familia organizaron una fiesta de cumpleaños para Christian Nodal que se extendió durante tres días.

No obstante, en los meses posteriores, Christian Nodal y Ángela Aguilar han enfrentado rumores de infidelidad y tensiones familiares.

Una serie de interacciones en el escenario entre Nodal y Camacho generaron versiones de un supuesto romance. (@nodal, @angela_aguilar_, @esmeraldacanape, Instagram)

Un mes después, Esmeralda Camacho, violinista vinculada sentimentalmente con Nodal, fue desvinculada de la gira internacional del cantante.

Recientemente, el cantautor está bajo el escrutinio público tras revelarse que su nombre artístico pertenece a su padre y representante, Jaime González.

La información, confirmada por el propio artista, avivó versiones de tensiones familiares con sus padres, quienes se han mantenido al margen en eventos organizados por los Aguilar.