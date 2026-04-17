Pumas va por récord histórico de puntos en el Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

A tres jornadas del cierre del Clausura 2026, Pumas atraviesa uno de sus mejores torneos en años y mantiene abierta la posibilidad de imponer una nueva marca de puntos en torneos cortos.

Bajo la dirección de Efraín Juárez, el equipo universitario no solo aseguró su lugar en la Liguilla, sino que también se mantiene en la pelea por el liderato general.

Con 27 unidades y ubicado en la cuarta posición, el conjunto auriazul encara la recta final del campeonato con margen para superar registros históricos dentro de la institución.

Efraín Juárez, cerca de entrar a la historia de Pumas

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El proceso de Efraín Juárez ha dado un giro respecto a sus primeros torneos en 2025, cuando el equipo se quedó en el Play-In en medio de cuestionamientos por su irregularidad. Ahora, el panorama es distinto: Pumas se mantiene competitivo y con números que lo colocan entre los protagonistas del torneo.

El equipo se ha mantenido invicto frente a los otros denominados “grandes” de la Liga MX, con empates ante Cruz Azul y Chivas, además de una victoria sobre América. Este rendimiento ha sostenido sus aspiraciones de cerrar el torneo con una cifra récord.

Con partidos pendientes ante Atlético de San Luis, FC Juárez y Pachuca, los universitarios tienen la posibilidad de alcanzar hasta 36 puntos, lo que significaría la mejor marca en torneos cortos para el club.

La marca histórica que Pumas busca superar

(REUTERS/Edgard Garrido)

El récord actual de puntos en torneos cortos para Pumas pertenece a Guillermo Vázquez, quien alcanzó 35 unidades en dos ocasiones: Clausura 2011 y Apertura 2015.

En ambos torneos, el equipo llegó al menos a la Final; en 2011 consiguió el campeonato, mientras que en 2015 terminó como subcampeón tras enfrentar a Tigres.

Otros registros destacados en la institución incluyen los 32 puntos logrados con Andrés Lillini, 31 con Gustavo Lema y 30 bajo el mando de David Patiño, cifras que ahora quedan al alcance de ser superadas por el equipo actual.