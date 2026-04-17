La Luz del Mundo mantiene registro como iglesia en México, pero suspenden licencia como ministro de Nassón Joaquín García

GUADALAJARA, JALISCO, 09AGOSTO2018.- El apóstol de la iglesia de La Luz del Mundo Nassón Joaquín García, dio la bienvenida a las mas de 50 delegaciones que asisten a la celebración mas grande de su Fe, la "Santa Convocación 2018" que se lleva a cabo del 6 al 16 de Agosto en la Hermosa Provincia. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que el registro oficial de la Iglesia de la Luz del Mundo permanece vigente en México, mientras que la licencia del líder religioso, Nassón Joaquín García, se encuentra suspendida.

La secretaria de la Segob dijo durante La Mañanera de este viernes 17 de abril que la suspensión de licencia a Joaquín García obedece a que el líder religioso “está purgando una condena fuera de nuestro país”. El permiso del líder ante la autoridad competente ha estado sin efectos “ya tiene algunos meses”, informó la funcionaria.

En respuesta a la prensa, la titular de SEGOB ofreció entregar información adicional sobre la fecha precisa de la suspensión en el transcurso del día; sin embargo, resaltó que la suspensión solo aplica al líder, no al registro de la organización religiosa.

Esta semana el nombre de Nassón Joaquín resurgió en la esfera pública luego de que se informara que la Fiscalía General de la República habría cerrado la investigación en contra de varios líderes de la iglesia La Luz del Mundo, entre ellos la de García, pese a que en Estados Unidos enfrenta una condena por abuso sexual infantil.

El procedimiento, calificado como ‘carpetazo’ por las víctimas y colectivos, está bajo revisión judicial este 16 de abril, cuando un juez federal analizará si la decisión de la autoridad debe revertirse, según el documento difundido por la activista y exdiputada Adriana Dávila y retomado por Infobae México.

El texto, compartido en redes sociales por Dávila y respaldado por diversas organizaciones, señala que la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC) autorizó el “no ejercicio de la acción penal” el 17 de diciembre de 2025. Esta medida ocurrió apenas dos semanas después de que Ernestina Godoy asumió la titularidad de la FGR. El caso fue originalmente presentado en 2019 por Sóchil Martin y Sharim Guzmán, quienes escaparon de la organización religiosa y denunciaron ante autoridades tanto mexicanas como estadounidenses.

Seis cuentas con 356 millones de pesos bloqueadas y red impune, según víctimas

El documento cita que Naasón Joaquín García está sentenciado en Estados Unidos a 16 años y ocho meses de prisión por abuso sexual de tres menores, hecho que admitió ante la autoridad de ese país. Además, un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) relató cómo las víctimas eran adoctrinadas para aceptar su abuso, bajo la justificación de que “un apóstol de Dios nunca podría ser juzgado por sus acciones”.

La denuncia ante la FGR no solo señala a Naasón Joaquín. La lista incluye a varios operadores políticos y religiosos señalados por lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil: Israel Zamora, exsenador de PVEM-Morena; Rogelio Zamora Barradas; Nicolás Menchaca; Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena; y Hamlet García Almaguer, exdiputado de Morena, aparecen entre los nombres mencionados.

Las víctimas sostienen que estos personajes habrían actuado como facilitadores de estrategias de lavado de dinero y protección política para la iglesia. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó seis cuentas de la organización religiosa, con un monto total de 356 millones de pesos.

Entrenamiento paramilitar en Michoacán y protección de líderes, acusan denunciantes

El expediente documenta que en 2025 38 integrantes del grupo Yaser —identificado como guardia secreta de la iglesia— fueron detenidos en Vista Hermosa, Michoacán, donde la autoridad los ubicó recibiendo entrenamiento paramilitar en una zona bajo influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con las víctimas y los colectivos, la FGR intenta cerrar la investigación a pesar de las pruebas presentadas, entre las que se encuentran “testimonios de varias víctimas de abuso sexual infantil”. El documento afirma que, con la decisión de archivo, la fiscalía mantendría la impunidad para los líderes religiosos y permitiría la continuidad del “tráfico de personas, varias de ellas menores de edad, y lavado de dinero en México”.

Sóchil Martin y Sharim Guzmán impugnaron la decisión de la FGR

La activista Adriana Dávila detalla que Sóchil Martin y Sharim Guzmán presentaron una impugnación formal contra el ‘carpetazo’. La audiencia de revisión está prevista ante el juez de control Juan José Rodríguez Velarde en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco.

Las víctimas plantean que la decisión final queda en manos del juez, quien decidirá si el caso sigue abierto o concluye definitivamente.

El documento enfatiza: “La Fiscalía pretende cerrar el asunto, mantener en la impunidad a los líderes de LLDM y permitir que sigan traficando personas, varias de ellas menores de edad, y lavando dinero en México.”

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