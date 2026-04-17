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Belinda y Los Ángeles Azules presentan oficialmente ‘Por ella’, canción del Mundial 2026: esto dice la letra

La colaboración mezcla cumbia y pop para encender el ambiente rumbo a la Copa del Mundo con un mensaje lleno de pasión

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La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa sumando momentos destacados, ahora desde el ámbito musical. La cantante Belinda y la agrupación Los Ángeles Azules presentaron este viernes 17 de abril el lanzamiento de Por ella, tema que forma parte del álbum oficial del torneo y que busca convertirse en uno de los himnos más representativos del evento.

Tras varios días de rumores y especulaciones en redes sociales, finalmente se confirmó la colaboración entre ambas figuras, quienes ya habían trabajado juntos anteriormente en el éxito Amor a primera vista. En esta ocasión, la unión cobra un significado especial al estar vinculada con la justa mundialista que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

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La canción fue desarrollada bajo la producción ejecutiva de Tainy, mientras que en la composición participaron Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda. El resultado es un tema que combina el estilo característico de la cumbia mexicana con elementos pop, logrando una propuesta con identidad nacional que apunta a trascender fronteras.

Desde antes de su estreno, Por ella generó conversación entre usuarios de plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde surgieron teorías y expectativas en torno a la colaboración. Este interés previo se tradujo en un lanzamiento que rápidamente captó la atención de aficionados al futbol y seguidores de ambos artistas.

La pieza destaca por su energía festiva y una letra que busca conectar con el ambiente de celebración propio de un Mundial. El coro principal expresa:

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“Lo que daría por ella, por ella, porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella, y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos, gritar que la amo, que se escuche hasta el cielo, que ya nos la ganamos. Y que suene el olé, olé, olé, el estadio completo está de pie, que la vibra en el aire se sienta, como un gol al minuto noventa”.

Sobre su participación, Belinda declaró:

“Para mí, participar en esta colaboración es una de las más importantes de mi carrera. En mi casa, siempre en México, la Copa Mundial de la FIFA 2026, es un motivo de celebración, y ahora ser parte de esto a través de la música, al lado de Los Ángeles Azules, es un gran honor. Esta canción es un motivo de celebración para todos los mexicanos. Espero que pronto se convierta en un himno que nos invite a bailar y disfrutar, porque está hecha con mucho amor. Por Ella estoy segura de que nos pondrá de buenas cada vez que la escuchemos. Agradezco esta oportunidad; ¡va por mi México, que amo!”.
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Por su parte, Los Ángeles Azules señalaron:

“Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y no podemos estar más felices de que sea en un proyecto musical con tanta fuerza e importancia en el mundo deportivo a nivel internacional; además, esta canción nos llena de orgullo y alegría al representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estamos seguros de que todos los corazones aficionados al futbol bailarán y disfrutarán tanto como nosotros lo hicimos al crear este tema”.

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