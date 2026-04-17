Nace la hija de Antonio Rosique y Michelle Saide: así dio la noticia el conductor de ‘Exatlón México’

Antonio Rosique y Michelle Salide posan sonrientes en la playa, anunciando el nacimiento de su hija con una tierna imagen de sus pies. (Antonio Rosique: Instagram)

El conductor Antonio Rosique y la periodista Michelle Saide anunciaron el nacimiento de su primera hija, noticia que generó una ola de reacciones entre seguidores y figuras del medio deportivo.

La pareja confirmó la llegada de la bebé el jueves 16 de abril a través de redes sociales. Saide compartió una imagen en blanco y negro donde se observan los pies de la recién nacida, acompañada únicamente por el nombre de la pequeña: “Amaia”.

Por su parte, Rosique publicó otra fotografía de la bebé y escribió un mensaje breve que marcó su debut como padre: “Bienvenida, Amaia”.

En una tierna imagen en blanco y negro, las manos de Antonio Rosique y Michelle Saide sostienen los pequeños pies de su recién nacida hija, Amaia, cuyo nacimiento fue anunciado públicamente. (Antonio Rosique: Instagram)

Reacciones de participantes de ‘Exatlón México’

El nacimiento también fue celebrado por Exatlón México, programa que el conductor encabeza desde su estreno. En sus cuentas oficiales, el equipo del reality dedicó un mensaje especial: “¡Hoy celebramos una nueva victoria fuera de los circuitos! Felicidades por el nacimiento de su bebé, una llegada que llena de emoción, amor y nuevos comienzos. ¡Bienvenida, Amaia, a la familia de ‘Exatlón México’!”

La noticia provocó múltiples muestras de cariño en redes sociales. Exparticipantes del programa y seguidores expresaron su emoción por la nueva etapa de la pareja. La atleta Zudikey Rodríguez escribió: “Lo más bello de sus vidas ha nacido, mis amigos. Enhorabuena, les mandamos tanto cariño. Dios los llene de bendiciones, los quiero”.

En la misma línea, Ernesto Cázares comentó: “Qué bendición tan grande. Dios me los bendiga hoy y siempre”. Mientras que Nano Ilianovich destacó el momento personal del conductor: “Muchas bendiciones siempre para Amaia. Hoy Rosique conoció al amor de su vida, no tengo dudas”.

El reconocido presentador Antonio Rosique sostiene con emoción a su hija recién nacida, Amaia, en la sala de partos, tras anunciar su llegada. (Antonio Rosique: Instagram)

La relación de Michelle Saide y Antonio Rosique

Michelle Saide y Antonio Rosique contrajeron matrimonio el 2 de julio de 2021 en Monterrey, Nuevo León. Desde entonces, han mantenido una relación alejada de la polémica y centrada en sus respectivas trayectorias dentro de los medios de comunicación.

Saide ha construido su carrera en el periodismo deportivo, mientras que Rosique se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión en México gracias a su estilo narrativo en Exatlón México.

La llegada de Amaia marca una nueva etapa en la vida de ambos y conecta con el público que ha seguido de cerca la carrera del conductor. El nacimiento de la bebé no solo representa un momento íntimo para la pareja, sino que también fortalece el vínculo emocional con la audiencia del reality, que celebró la noticia como un triunfo más allá de la competencia.