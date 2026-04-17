Gobierno de Sheinbaum buscará soberanía nacional en cinematografía con Ley Federal de Cine y Audiovisual

Claudia Curiel indicó que la Ley Federal de Cine y Audiovisual será herramienta para la sobernía nacional. | Presidencia

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, aseguró que la Ley Federal de Cine y Audiovisual, aprobada esta semana en el Congreso de la Unión, permitirá que el cine mexicano sea utilizado como una herramienta para fortalecer la soberanía nacional en materia cinematográfica.

Durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal explicó que la nueva legislación tiene como objetivo impulsar narrativas propias en México y evitar que el público consuma únicamente producciones internacionales, que “no apelan ni hablan” del contexto cultural mexicano.

Explicó que esta ley garantiza el fomento al cine como un derecho cultural y establece que el Estado mantendrá un apoyo progresivo a la industria audiovisual, condicionado a la disponibilidad presupuestal.

Sin embargo, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya autorizó este incremento para subrayar la relevancia de la industria y su vínculo con las distintas comunidades.

“La presidenta autorizó que el fomento al cine, además de que se garantiza por el Estado como un derecho cultural, va a tener un incremento progresivo, dependiendo evidentemente de la disponibilidad, pero que está marcando el interés y la relevancia de una industria, de las distintas comunidades y de la importancia del cine como una herramienta también de soberanía nacional.

“Significa que nosotros tengamos narrativas propias, que hablen de nuestros contextos culturales y que no necesitemos o que tengamos la disponibilidad de más narrativas y de no consumir únicamente las producciones internacionales, donde quizá hay muchas muy interesantes, pero que no necesariamente apelan ni hablan de nuestro contexto cultural”, dijo en Palacio Nacional.

Curiel Icaza enfatizó que la ley incorpora medidas para fortalecer la presencia del cine mexicano en las salas de exhibición, además de que se mantiene la cuota mínima del 10 % de proyección nacional y se amplía el periodo mínimo en cartelera de siete a 14 días.

Indicó que la supervisión de este cumplimiento será semestral, con el objetivo de brindar mayor competitividad al cine nacional frente a grandes industrias.

Asimismo, afirmó que este nuevo marco legal responde a una demanda histórica de la comunidad cinematográfica y se diseñó en coordinación con cadenas de exhibición y el ecosistema audiovisual, quienes apuestan por el fortalecimiento de la producción mexicana.

¿Qué establece la Ley Federal de Cine y Audiovosual?

El 15 de abril pasado, el Senado aprobó La Ley Federal de Cine y Audiovisual, con la cual se renueva el marco legal para la industria fílmica en México tras más de 30 sin cambios, con nuevas reglas para producción, distribución, exhibición y preservación de cine y contenidos audiovisuales.

El objetivo principal es fortalecer la identidad nacional, promover la pluralidad de voces y garantizar al público una mayor diversidad de obras mexicanas.

La ley establece que todas las salas de cine, tanto comerciales como independientes, deben dedicar al menos el 15% de su cartelera semanal a películas mexicanas.

Esta cuota se calcula por sala, no por complejo, y busca evitar que producciones nacionales sean desplazadas por estrenos extranjeros. El incumplimiento puede ser sancionado.

Además, la ley fomenta la exhibición constante de documentales y cortometrajes nacionales.

Se crea la Cinemateca Nacional, un órgano autónomo responsable de preservar, restaurar y difundir el patrimonio audiovisual mexicano.

Esta institución promoverá la digitalización de acervos y la formación de públicos, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, así como la capacitación e investigación en temas cinematográficos.

La ley protege derechos laborales y de autor, promueve la equidad de género y la representación de grupos históricamente discriminados. Contempla estímulos fiscales para proyectos que impulsen la diversidad cultural y lingüística, incluyendo incentivos para producciones en lenguas originarias.

El nuevo marco legal permite al público acceder a más cine nacional, protege el patrimonio cultural y busca consolidar una industria fílmica plural e inclusiva.