Dagna Mata revela quién estuvo detrás de su look en el video ‘Un Vals’ de Christian Nodal

(Youtube/Instagram)

La modelo mexicana Dagna Mata aclaró cómo fue la elección de su look para el video Un Vals de Christian Nodal, en medio de la polémica por el parecido con Cazzu y Ángela Aguilar.

En una entrevista con el periodista Javier Ceriani el 16 de abril, Dagna reveló que la producción definió su vestuario y peinado, y defendió su profesionalismo frente a las críticas y la falta de pago por su trabajo.

Dagna Mata explica cómo eligieron su imagen para el videoclip

Durante la charla, Ceriani preguntó a Dagna quién decidió el vestuario y el look que generó tanta controversia.

“Ellos llevan un equipo de estilismo y todo”, respondió la modelo, dejando claro que fue la producción la que definió su apariencia.

(Captura de pantalla YouTube Christian Nodal / @dagnakills)

Sobre el peinado, Dagna afirmó que ya tenía el cabello así desde hace tiempo, pero que la producción lo aceptó y lo integró.

“De entrada te vieron que tenías el pelo así y lo aceptaron. Y te vistieron ellos… Los anillos, todo”, detalló Ceriani. “Aprovecharon tu tatuaje, que se ve muy bien, que se ve mucho”, agregó el periodista.

Dagna subrayó: “Lo más importante es que espero que no se torne esa conversación una vez más en críticas y burlas hacia las mujeres, porque yo simplemente fui a hacer un trabajo”.

Durante varios momentos de la plática, Dagna quiso dejar en claro que ella fue contratada como figurante, es decir, un extra. También destacó que no fue hasta el estreno cuando se percató que había aparecido como protagonista del clip.

(Facebook Christian Nodal / Dagna Mata)

Reclamo de derechos y representación

En la entrevista, Dagna Mata defendió su labor como modelo y el reclamo por el pago que no ha recibido tras el rodaje de “Un Vals”.

“Lo único que quiero es hablar justamente por todas estas personas que creen que no tienen una voz… Esto solamente es un suceso que desencadenó muchísimas cosas”, expresó.

Dagna hizo hincapié en la importancia de la representación y de alzar la voz contra las injusticias en la industria:

“Siempre he hablado sobre las injusticias, siempre voy a hablar por las mujeres, por las comunidades históricamente marginadas… No podemos callarnos, no podemos seguir permitiendo este tipo de aprovechamientos”.

La modelo pidió que la discusión no se centre en ataques personales ni en comparaciones, sino en la necesidad de que se respeten los derechos laborales y la dignidad de quienes trabajan en el sector audiovisual, especialmente mujeres y migrantes.